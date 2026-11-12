בהמשך הפוסט פנה ישירות לשותפיו בתעשיית המוזיקה והתרבות בעולם. "חבריי ועמיתיי האמנים, אני יודע שזה יכול להיות מפחיד להשמיע קול. אני מרגיש את זה עכשיו, בזמן שאני מקליד את זה... ככל שיותר מאיתנו ישתמשו בקול שלהם, כך נתקרב לשינוי. אם אתם מסכימים, חפשו בלב, מצאו את האומץ ועשו מה שאתם יכולים כדי לעזור. הילדים האלה בפלסטין נאלצו להיות אמיצים יותר מדי זמן. עכשיו תורנו.