הזמר הקנדי שון מנדס פרסם הערב (חמישי) באינסטגרם הצהרה חריפה על המצב בעזה. בפוסט, שעלה על רקע שחור ונפתח במילים Free Palestine ("פלסטין חופשית"), כתב מנדס: "מתרחש רצח עם לנגד עינינו. ההרג חסר הטעם בעזה חייב להיפסק. הילדים והמשפחות בפלסטין סבלו יותר מדי זמן, והם זקוקים לעזרתנו".
מנדס בן ה-28 סיפר שהוא "לומד כמה שיותר כדי להבין איפה ואיך אפשר לעשות שינוי". בכיתוב לפוסט צירף את הארגונים שתרם להם: קרן הסיוע לילדי פלסטין (PCRF), חברת הסרטים Watermelon Pictures וקרן של ארגון Women Donors.
בהמשך הפוסט פנה ישירות לשותפיו בתעשיית המוזיקה והתרבות בעולם. "חבריי ועמיתיי האמנים, אני יודע שזה יכול להיות מפחיד להשמיע קול. אני מרגיש את זה עכשיו, בזמן שאני מקליד את זה... ככל שיותר מאיתנו ישתמשו בקול שלהם, כך נתקרב לשינוי. אם אתם מסכימים, חפשו בלב, מצאו את האומץ ועשו מה שאתם יכולים כדי לעזור. הילדים האלה בפלסטין נאלצו להיות אמיצים יותר מדי זמן. עכשיו תורנו.
"תרמו, למדו, עודדו, ערערו, דרשו דין וחשבון מבעלי הכוח, הצביעו. באהבה רבה, אני מאמין בנו". הפוסט צבר אלפי תגובות כבר בדקות הראשונות לעלייתו.
זו לא הפעם הראשונה שמנדס מתבטא בנושא, אבל הפעם הטון השתנה. באוגוסט 2025, במהלך הופעה בליסבון, אמר לקהל שהוא מצטער שלא דיבר על הנושא קודם, ש"מה שמתרחש בעזה שובר לגמרי את לבי", והוסיף גם גינוי כלפי אנטישמיות כשאמר "להפוך כאב וסבל לשנאה כלפי העם היהודי זה דבר שגוי".