אנדי טיילור, הגיטריסט הבריטי שהיה חבר בהרכב הפופ המצליח דוראן דוראן, הלך לעולמו בגיל 65 לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. מותו הוכרז היום (רביעי) בהודעה משותפת של בני משפחתו וחבריו ללהקה. לפי ההודעה, טיילור מת ביום שני, 23 בנובמבר, בביתו, כשהוא מוקף בבני משפחתו.

גלריה אנדי טיילור (ראשון מימין) עם חברי דוראן דוראן ( צילום: AP Photo/Jim Cooper )

טיילור אובחן בשנת 2018 בסרטן ערמונית גרורתי בשלב הרביעי. דבר מחלתו נחשף בנובמבר 2022, כאשר דוראן דוראן הוכנסה להיכל התהילה של הרוקנ'רול, וטיילור לא יכול היה להשתתף בטקס בשל מצבו הרפואי. במכתב ששלח לאירוע, והוקרא על ידי סולן הלהקה סיימון לה בון, סיפר על האבחנה ועל ההתמודדות עם המחלה. הוא כתב אז כי מצבו אינו מסכן את חייו באופן מיידי, אך אין למחלה מרפא.

בהודעת המשפחה, אשתו טרייסי תיארה אותו כ"בעל הנפלא ביותר, אב אוהב וסבא גאה", והוסיפה: "הוא היה הסלע של המשפחה שלנו". היא סיפרה כי למרות החוויות הרבות שהמוזיקה העניקה לו, המשפחה תמיד הייתה במקום הראשון מבחינתו. טיילור הותיר אחריו את אשתו וארבעת ילדיהם.

גם חבריו ללהקה נפרדו ממנו. סיימון לה בון כתב: "יש חור עצום בצורת אנדי טיילור בלב שלי. הוא לעולם לא ייסגר - ואני לא אתן לו להיסגר. אתגעגע אליו ואוהב אותו כל ימי חיי".

אנדי טיילור (במרכז) עם חבריו להרכב דוראן דוראן ( צילום: AP Photo/Jim Cooper )

טיילור נולד ב-1961 בטיינמות', בצפון-מזרח אנגליה, והצטרף לדוראן דוראן ב-1980, שנתיים לאחר הקמתה בבירמינגהם. הוא היה אחד מחמשת חברי ההרכב שהפך לתופעה בינלאומית בראשית שנות ה-80, לצד לה בון, הקלידן ניק רודס, הבסיסט ג'ון טיילור והמתופף רוג'ר טיילור. הגיטרה שלו הוסיפה ממד רוקיסטי לצליל הפופ האלקטרוני והמלוטש של הלהקה. הוא השתתף בשלושת אלבומיה הראשונים, ובהם "ריו" מ-1982 ו-Seven and the Ragged Tiger מ-1983, שהניבו להיטים כמו Hungry Like the Wolf , Save a Prayer ו-The Reflex.

ב-1985, בתקופה שבה דוראן דוראן יצאה להפסקה מפעילותה המשותפת, הקים טיילור את The Power Station, סופרגרופ שכללה גם את ג'ון טיילור, הזמר רוברט פאלמר והמתופף טוני תומפסון. אלבום הבכורה של ההרכב, שנשא את שמו, יצא באותה שנה והניב בין היתר את הלהיט Some Like It Hot. במקביל, טיילור פיתח קריירת סולו ועבד כמפיק מוזיקלי וכגיטריסט עם אמנים נוספים, בהם רוד סטיוארט - שטיילור נמנה על מפיקי אלבומו המצליח Out Of Order ב-1988.

אנדי טיילור ( Jo Hale/Getty Images )

טיילור עזב את דוראן דוראן ב-1986, אך שב אליה בתחילת שנות ה-2000 במסגרת האיחוד של ההרכב המקורי. הוא השתתף באלבום Astronaut, שיצא ב-2004, ועזב פעם נוספת ב-2006. בהמשך חזר לשתף פעולה עם חבריו לשעבר, ואף תרם נגינת גיטרה לאלבום Danse Macabre מ-2023.