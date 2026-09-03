פסטיבל הסרטים של לונדון (BFI London Film Festival) יציין באוקטובר הקרוב נקודת ציון חגיגית במיוחד: המהדורה ה-70 של אחד מאירועי הקולנוע המרכזיים שבממלכה. הפסטיבל יתקיים בין 7 ל-18 באוקטובר, ובמשך 12 ימים יציג 251 יצירות – סרטים עלילתיים ותיעודיים, סרטים קצרים, סדרות ועבודות אימרסיביות – מ-88 מדינות. 33 מהיצירות יערכו בו בכורה עולמית, 16 בכורה בינלאומית ו-20 בכורה אירופית. 109 מהעבודות בתוכנייה, 43 אחוזים, נעשו בידי יוצרות.

גלריה גיא נתיב, סינתיה אריבו פדרו פסקל ( צילום:Joel C. Ryan/AP, Evan Agostini/Invision/AP Ashley Landis/Invision/AP )

המהדורה העגולה היא הזדמנות לציין שבעה עשורים של הפסטיבל, כאשר התוכנייה משלבת בין במאים ותיקים שחזרו לפסטיבל לאורך השנים לבין יוצרים חדשים, ומביאה ללונדון שמות כמו דני בויל, מייק לי, מרטין מקדונה, טאיקה ואיטיטי, ג’יימס גריי, הירוקאזו קורה-אדה, לי צ’אנג-דונג, כריסטיאן מונג’יו ופאבל פאבליקובסקי.

את ערב הפתיחה ב-7 באוקטובר יתפוס Elsinore, סרטו החדש של סיימון סטון ("החפירה"), שיגיע לפסטיבל בבכורה אירופית. הסרט עוסק בשחקן הסקוטי איאן צ’רלסון, שמת ב-1990 בגיל 40 מסיבוכים הקשורים לאיידס, ומתמקד בתקופה שבה, בעודו מתמודד עם מחלתו, התכונן לגלם את המלט בתיאטרון הלאומי בלונדון.

יפתח את הפסטיבל. אנדרו סקוט ( צילום: Rodin Eckenroth/Getty Images/AFP )

אנדרו סקוט ("כולנו זרים", "ריפלי") מגלם את צ’רלסון, ולצידו מופיעים אוליביה קולמן, בילי פייפר, ג’וני פלין, לוק תומפסון, ג’ו לוק, ג’ולייט סטיבנסון ופיטר מולאן. על התסריט חתום סטיבן ברספורד, תסריטאי “גאווה”. הבחירה ב-Elsinore לפתיחת המהדורה ה-70 מתיישבת היטב עם סרט שבמרכזו תיאטרון, קהילה והיכולת להמשיך ליצור בזמן של משבר אישי.

ב-18 באוקטובר יגיע סרט הנעילה, The Debut, סרטו החדש של ג’סי אייזנברג, שיוקרן בבכורה בריטית. אחרי "כאב אמיתי" (A Real Pain), אייזנברג חוזר לבימוי עם קומדיה שמתרחשת הפעם בעולם התיאטרון הקהילתי.

ג’וליאן מור מגלמת אישה ביישנית שנבחרת במפתיע להשתתף בהפקה מקומית של מחזמר מקורי. החזרות מכניסות אותה בהדרגה עמוק יותר אל ההפקה ואל מערכת היחסים עם הבמאי הכריזמטי שלה. אייזנברג מופיע גם הוא בסרט, לצד פול ג’יאמטי והאלי ביילי.

מתוך The Debut ( צילום מסך )

אחד הסרטים המסקרנים בתוכנייה הוא Behemoth!, סרטו החדש של טוני גילרוי, הבמאי והתסריטאי של "מייקל קלייטון" ומי שעומד מאחורי הסדרה "אנדור". הסרט יערוך בכורה בינלאומית במסגרת ה-Patrons’ Gala, ובמרכזו פדרו פסקל כאלכס, צ'לן מחונן שחייו מתנהלים בין תזמורות למערכות יחסים. בעקבות פרידה הוא מגיע ללוס אנג'לס ומוצא עבודה כנגן אולפן בהקלטת פסקולים לסרטים. הסיפור נע בין תקופות שונות ועוסק באהבה, ביחסים ובבחירות שמעצבות את החיים. אוליביה ויילד, אווה ויקטור וויל ארנט מופיעים לצדו.

דני בויל, שביים את "טריינספוטינג", "28 יום אחרי" ו"נער החידות ממומביי", חוזר עם Ink, שנבחר לגאלת ראש עיריית לונדון ומספר על עלייתו של רופרט מרדוק ועל עולם העיתונות של פליט סטריט. טאיקה ואיטיטי, מצדו, מגיע עם Klara and the Sun, עיבוד לרומן של זוכה פרס נובל קאזואו אישיגורו, שפורסם בעברית בשם "קלרה והשמש". הסיפור עוקב אחר קלרה, "חברה מלאכותית" שמתבוננת בבני האדם ומנסה לפענח קשר, בדידות ואהבה. ג'נה אורטגה ("ונסדיי") מככבת בתפקיד הראשי.

מתוך INK ( צילום: באדיבות נטפליקס )

גם בהמשך הרשימה יש לא מעט שמות מוכרים. ג'יימס גריי, במאי "אד אסטרה" ו"זמן ארמגדון", יציג את מותחן הפשע Paper Tiger, מייק לי מגיע עם Tender Loving Care; ומרטין מקדונה, יוצר "שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי" ו"רוחות אינישרין", חוזר עם Wild Horse Nine. לצדם נמצאים גם Fatherland של פאבל פאבליקובסקי, Fjord של כריסטיאן מונג’יו, Possible Love של לי צ’אנג-דונג ו-Prima Facie בכיכובה של סינת׳יה אריבו, שהוא עיבוד קולנועי של סוזנה ווייט למחזה המדובר מאת סוזי מילר.

על הפרס המרכזי של הפסטיבל יתמודדו עשרה סרטים במסגרת התחרות הרשמית. בין המתחרים נמצאים Look Back של זוכה דקל הזהב הירוקאזו קורה-אדה, The Idiot(s) של מלגורזאטה שומובסקה ומיכל אנגלרט ו-Woman Unknown של מאי אל-תוח’י.

התחרות הרשמית היא רק חלק אחד מתוכניית הפסטיבל. לצידה מחולקים הסרטים לחטיבות שונות בהן Love, Debate, Laugh, Dare, Thrill, Cult, Journey ו-Create, וכן למסגרות המוקדשות לסרטים קצרים, לקולנוע ניסיוני ולסרטי משפחה.

בתוך התוכנייה הרחבה נמצאת השנה גם הנוכחות של הבמאי הישראלי זוכה האוסקר גיא נתיב. סרטו החדש, The Liberation, יוקרן בחטיבת Thrill. נתיב כתב את התסריט יחד עם נועה ברמן-הרצברג, ובתפקידים המרכזיים מופיעות קארי קון, לילי ג’יימס ובלה רמזי.

מתוך the liberation ( באדיבות Bleecker Street )

קון מגלמת את ריטה, אם וניצולת שואה שחיה עם טראומה עמוקה. המפגש שלה עם ריקי הכריזמטית, בגילומה של ג’יימס, מוביל אותה אל קהילה שנראית תחילה כמקום שיכול להציע נחמה וריפוי. בהמשך מתברר שמדובר בכת, ובנותיה מנסות להוציא את אמן ממנה, בעוד הן מתמודדות בעצמן עם כוח המשיכה של הקהילה.

סרטים ישראליים אינם תופעה חדשה בפסטיבל לונדון: לאורך השנים הם הוקרנו הן בתחרות הרשמית והן בחטיבות האחרות של התוכנייה. אולם בשנים האחרונות הנוכחות הצטמצמה לחלוטין, וסרטים ישראליים אינם נראים בתוכנייה - לא בתחרות המרכזית וגם לא בחטיבות האחרות. השנה The Liberation הוא הנוכחות הישראלית הבולטת, אך הוא מופיע כהפקה אמריקאית. סרטים של יוצרים פלסטינים, לעומת זאת, מופיעים השנה בכמה מחטיבות התוכנייה.

פרט להקרנות יוכלו באי הפסטיבל ליהנות גם מסדרת ה-Screen Talks, מפגשים עם שחקנים ובמאים המוקדשים לשיחות על הקריירה שלהם, תהליכי היצירה והעבודה מאחורי הקלעים. בין המשתתפים השנה יהיו סופיה קופולה, סינתיה אריבו, מהרשלה עלי, ג’ון מלקוביץ', אנדרו סקוט, אווה דוברני, בראד בירד, ג'יימס גריי, ג'סי אייזנברג, נעמי אקי ודני בויל. כחלק מחגיגות ה-70 יתקיים לראשונה אחד המפגשים מחוץ ללונדון: בויל יתארח בבמנצ'סטר. זאת ההזדמנות לציין שבניגוד לפסטיבלים גדולים אחרים, פסטיבל זה פתוח לקהל הרחב וניתן לקנות להקרנות כרטיסים גם אם אתם לא חלק מהתקשורת, תעשיית הקולנוע או מוזמנים.