"הפיט" שעלתה לשידור בינואר 2025 ב-HBO מקס הצליחה הרבה מעבר למצופה. על פניו הכול בה אותת שזוהי דווקא לא דרמת פרימיום של HBO: היא לא נכנסה לשיבוץ היוקרתי של ימי ראשון בערב, שמאכלס את הלהיטים המדוברים של הרשת, למשל ״בית הדרקון״ או ״הלוטוס הלבן״; קצב שחרור העונות נחשב מסחרר במונחי טלוויזיה של היום - זוכרים שחיכינו שלוש שנים לעונה הרביעית של ״דברים מוזרים״, למשל? והיא לא הצטיידה ביותר מדי שמות נוצצים או איזה קניין רוחני נחשק שעליו היא מבוססת.

The Pitt עונה שנייה - טריילר ( קרדיט: באדיבות HBO Max )

ועדיין, ״הפיט״ - שמגוללת משמרת בחדר המיון, וכל פרק מתרחש במשך שעה אחת מתוכה בכמעט זמן אמיתי - הפכה לאחת הדרמות המוערכות והמדוברות של השנים האחרונות, זכתה בחמישה פרסי אמי לעונתה הראשונה, בהם פרס סדרת הדרמה הטובה ביותר ופרס השחקן הראשי לנואה וויילי, וגם בעונה השנייה זכתה בפרס הדרמה והשחקן הראשי.

וויילי, שלפני כשבועיים הוכתר כגבר הסקסי בעולם לשנת 2026 של מגזין "פיפל", כמובן מוכר לקהל הרחב בעיקר הודות לגילומו של ד״ר ג׳ון קרטר בדרמה הרפואית הסופר-פופולרית מהניינטיז ״אי-אר״. והנה, כ-15 שנה אחרי שזו ירדה משידור, מגיע ג׳ון וולס, המפיק של הדרמה הרפואית זוכת האמי ההיא, יחד עם אר סקוט ג'מיל, שהיה מכותביה, ו-וויילי ל - ובכן - דרמה רפואית המתרחשת בחדר מיון (ליטרלי ER). לא צריך סוללת בדיקות מקיפות כדי להבין שיש פה לא מעט קווי דמיון.

גלריה מתוך "אי-אר" ( צילום: 2001 Warner Bros. International )

קווי הדמיון הללו לא נעלמו גם מעיניה של שרי קרייטון, אלמנתו של יוצר ״אי-אר״, מייקל קרייטון. באמצעות החברה שמחזיקה בזכויותיו לסדרה היא תבעה את אולפני האחים וורנר, וולס, וויילי וג'מיל בטענה ש״הפיט״ היא למעשה גלגול לא מורשה של ״אי-אר״, ושיצירתה הפרה הסכם משנת 1994. בתחילת החודש קבע בית משפט לערעורים בקליפורניה שהתביעה נגד האולפן יכולה להמשיך. אז מה באמת דומה, מה שונה, ומה בית המשפט לא קבע? עשינו לכם סדר.

קצת רקע

בשביל להבין את הסיפור באמת, צריך לחזור בזמן כל הדרך ל-1994 - אז נחתם הסכם בין מייקל קרייטון לאולפני האחים וורנר, סביב ״אי-אר״. בהסכם נכלל סעיף שכונה ״הזכויות הקפואות״, לפיו, יצירות המשך, חידושים, ספין-אופים ויצירות נגזרות של הסדרה שיצר קרייטון לא יוכלו להתקדם בלי הסכמה משותפת שלו, של חברת ההפקה Amblin ושל אולפני וורנר. אחרי מותו של קרייטון ב-2008, הזכויות הרלוונטיות עברו לחברה שמייצגת את עיזבונו, שבשליטת אלמנתו שרי קרייטון.

התביעה, שהוגשה עוד באוגוסט 2024, טוענת שהאולפנים התחילו לקדם ריבוט של ״אי-אר״ עוד ב-2020, מבלי ליידע את שרי קרייטון. כשנתיים לאחר מכן פנה האולפן לעיזבון כדי לקבל את הסכמתו, והצדדים ניהלו מגעים במשך חודשים. אלא שלפי דיווח ב"לוס אנג׳לס טיימס", העיזבון טען שהיה מוכן לאשר את הפרויקט בתמורה לקרדיט ״נוצר על ידי״ למייקל קרייטון ולערבות של חמישה מיליון דולר אם לא יתקבל; לטענתו, בהמשך חזרו בהם האולפנים וג׳ון וולס מהתנאים ודרשו לוותר על הערבות. המגעים נכשלו, והאתחול לא יצא לפועל.

לא קיבל קרדיט. מייקל קרייטון ( צילום: Keith Bedford/Getty Images )

על פי גרסתם של נואה וויילי, ג׳ון וולס ואר. סקוט גמיל הם אכן בחנו אפשרות להחזיר את ״אי-אר״, כולל רעיון שהתמקד בג׳ון קרטר שנים אחרי אירועי הסדרה, אבל הפרויקט נפל כשהצדדים לא הגיעו להסכמה עם העיזבון. וויילי אמר ל"וראייטי" שאחרי שהאתחול ירד מהפרק, הצוות עבר לפתח דרמה רפואית חדשה. לפי המגזין, אחרי סיום שביתת התסריטאים בסתיו 2023 הם פיתחו במהירות את מה שהפך ל״הפיט״. העיזבון, מנגד, טען בתביעה ש״הפיט״ היא למעשה אותו אתחול ששינה שם.

עליית "הפיט"

טענות התביעה והנתבעים בצד, כשה״פיט״ עלתה - משחק ההשוואה ל״אי-אר״ כמעט התחיל מעצמו: וויילי שוב עם סטטוסקופ לצווארו, ועם אותם שותפים מאחורי הקלעים. השחקן סיפר בריאיון ל-AV Club שהוא לא ציפה לראות כל כך הרבה תמונות השוואה בין הסדרות ברשת.

השוואה מתבקשת. מתוך "אי-אר" ו"הפיט" ( צילום: NBC, HBO )

כמובן וויילי הפעם הוא לא ג׳ון קרטר, הסטודנט הצעיר לרפואה, אלא ד״ר מייקל ״רובי״ רובינביץ׳ - רופא בכיר ושחוק כמו שרק מערכת רפואה אחרי קוביד יודעת. כשנשאל אם רובי הוא אולי הגרסה הבוגרת של קרטר, וויילי הסביר: ״רציתי לשחק בחור מרקע הרבה יותר של מעמד הפועלים, שלא זכה להזדמנויות שהיו לו בתחילת הדרך״, בניגוד לקרטר שהגיע מרקע עשיר ומיוחס. את הסדרה עצמה הם גם בנו אחרת: ״הפיט״ מתרחשת בזמן כמעט-אמת, כל פרק מכסה שעה אחת במשמרת בת 15 שעות, ובמראה דוקומנטרי כמעט נטול מוזיקה. וויילי אמר שהצוות רצה למצוא משהו חדש לעצמו, ולא לשחזר את ״אי-אר״.

ועדיין - שתי הסדרות מתמקדות בצוותי חדר מיון בבתי חולים עירוניים, ברופאים ובאחיות שמנסים לטפל במקרים שמגיעים בזה אחר זה, ובעומס שמצטבר לאורך היום. "הפיט" אגב כוללת גם שורה של פרצופים מוכרים נוספים מ"אי-אר", בהם קת'רין לאנאסה, שון הטוסי, מיכאל היאט וטרייסי וילאר. אולם רובם עברו ב״אי-אר״ בתפקידי אורח, ובדרמה של HBO התברגו לתפקידים משמעותיים. לאנאסה, למשל, שיחקה בעבר אם פלרטטנית של מטופל, והיום היא האחות האחראית דנה אוונס - תפקיד שזיכה אותה באמי. עבור מי שצפו ב״אי-אר״, אלה עוד פרצופים מוכרים שמחזקים את תחושת הדז׳ה-וו; ובכל זאת, מדובר בקריצות ליהוק ולא בדמויות שחוזרות מאותה סדרה.

קת'רין לאנאסה - מתפקיד אורח לזוכת אמי. מתוך "הפיט" ( צילום: באדיבות HBO )

אלה גם חלק מהטענות שהעיזבון הציג בתביעה, לצד הדמיון בקצב, במבנה ובדמויות. האולפנים טענו מצידם שה״פיט״ היא סדרה חדשה ושונה, ושהדמיון בינה לבין "אי-אר" נוגע למאפיינים כלליים של דרמות רפואיות - שכידוע חדרי מיון, רופאים מותשים ומקרי חירום הם הלחם והחמאה שלהן.

עתיד התביעה

ההתפתחות העדכנית ביותר בתביעה היא שב-4 בנובמבר בית המשפט לערעורים בקליפורניה דחה את הניסיון של אולפני האחים וורנר לסלק את התביעה. פאנל של שלושה שופטים קבע פה אחד שיש לעיזבון בסיס מספיק להמשיך בתביעה, וציין שיש דמיון בין הסדרות - ההתרחשות בחדר מיון, קצב האירועים והמשברים החופפים.

אבל זו עדיין לא הכרעה בשאלה אם ״הפיט״ היא יצירה נגזרת של ״אי-אר״ או אם האולפן הפר את ההסכם מ-1994. מנגד השופטים הורו לסלק מהתיק את יתר הנתבעים: נואה וויילי, ג׳ון וולס, אר. סקוט ג'ימל, וחברות ההפקה וההפצה. כלומר, התביעה שתמשיך להתברר היא נגד האחים וורנר בלבד.

לא ייכלל בתביעה. נואה וויילי ( צילום: AP Photo/Richard Shotwell )