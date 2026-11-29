בוקר טוב, קונסיירז'ים נמהרים שכמוכם. בוקר פחות טוב לשי חי, שהודח השבוע מהשבט החדש שלו דווקא כש"הישרדות" מתחילה לגרד את ה-10 אחוז. אומנם בעונה הזאת אין אי המתים אבל שי חי, כיאה לשי חי, לא באמת עזב והוא ממשיך לנהל את העונה הזאת מהסטורי שלו. לא צריך אי, לא צריך שבט, רק מצלמה קדמית וקהל שבוי. הוא מפזר רמיזות על התערבות של ההפקה שנועדה לדחוף להדחתו, קצת כמו ראש ממשלה לשעבר שממשיך לכנס ישיבות של המטבחון.

מתוך "הישרדות" ( באדיבות רשת )

אני יודעת שהסברה הנפוצה היא ש"הישרדות" איבדה את השחקן הכי מעניין שלה כששי חי הלך, אבל צריך להיות כנים: שי חי לא שיחק טוב. הוא היה פרובוקטיבי וכריזמטי אבל לא הפסיק להכשיל את עצמו. הוא בנאדם סופר אינטליגנט אבל לא הצליח לתרגם את קריאת החדר שלו להתקדמות נכונה במשחק. הוא לא מסוגל להישאר מתחת לרדאר אפילו אם זה יציל את חייו, ההשתוקקות שלו לכיסא המנהיג עיוורה אותו בדיוק במקום שבו היה צריך לראות למרחוק.

כבר היה לשי חי רוב יציב אבל הוא החליט לפרק אותו כדי להחליף את טל צידון בעדן, עוד הוכחה שהוא לא רואה בני אדם אלא חיילים, ואיתרע מזלו ליפול על השחקן הכי טוב בשבט שלו. כשמישהו כמו עדן מצטרף אליך בכזאת תמימות השאלה היא לא האם זה יתהפך עליך אלא מתי. כששילה קיבלה את ההזדמנות היא משכה אותו לשבט שלה רק כדי להדיח אותו ראשון, ושי חי, נאמן לאימפולסים היהירים שלו, קפץ והכריז שהוא מאחל לשבט השני לנצח, ותנועת "רק לא שי חי" לא הייתה צריכה יותר מזה כדי להקיא אותו.

גלריה בחורה בת 26 עם עמוד שדרה מפלדה. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

כמובן שהבעיה לא הייתה אצלו אלא אצל אחרים, ואני מקווה שהאחרים יפתרו את הבעיות שלהם בקרוב על הצד הטוב ביותר ויפסיקו להטריד את האיש נטול הבעיות שכבר פתר את כל הבעיות של עצמו ומיצה את העניין. הוא עזר להם להציף את הבעיות שלהם ובזה תפקידו נגמר. קדימה, אין מה לראות פה, אפשר להתפזר.

כששחקן כמו שי חי יוצא מהזירה זה נחווה כשוק אבל זה בדרך כלל סימן טוב, זה משאיר את הדשא למשחק פחות צעקני ויותר מורכב, והעונה הזאת, תאמינו או לא, מסתמנת כעונה טובה עם לא מעט שחקנים שבאו לתת עבודה. שורדים שלא נופלים למלכודת התינוקית של "בגידות ושקרים זה No No". עדן הגיע עם מתאמים לכל ברית והוא מחליף ביניהם ברגישות ובנחישות. טל צידון, בחורה בת 26 עם עמוד שדרה מפלדה ולריאנית וחוכמת חיים, עם הומור חלומי.

מתמרנים את המשחק. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

שמעון, הפתעת העונה, שהולך ונעשה מקסים יותר מפרק לפרק, ליר, שבינתיים מתמרנת בלי טעויות את המשחק של הברית שלה ושלו לביא, שמודע כל הזמן לאינטרסים שלו. ליאור עם הרגישות החברתית ששומר על מצב מפוכח מהצד. בואו רק נקווה שעכשיו, כששי חי עזב את הקבוצה, שילה תירגע ותפסיק לשרוף את בני הברית שלה רק כדי להוכיח משהו למישהו והמשחק ימצה את הפוטנציאל.

אם אני צריכה לשים את הכסף, אני מהמרת (ומקווה) ששחר הוא זה שיעוף במועצה הקרובה. הוא אומנם בחור חזק אבל אם ליר ושמעון יפתיעו אותו הם יתפסו שתי ציפורים - גם יפרקו את הצימוד בינו לבין לרה וגם ימנעו ממנו מלמשוך אליו את סטפן. את סטפן עצמו, האיש שיכול ללמד את הפוליטיקאים דבר או שניים על תקייה, אף אחד כבר לא יצליח לפצח, אני חוששת. שחר דיבר איתו שעה ובסוף יצא עם מושג מעורפל ומתכון למעמולים.

אף אחד כבר לא יצליח לפצח אותו. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )