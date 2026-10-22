גל, שמגיש מאז פברואר 2025 את תוכנית האקטואליה היומית "שבע עם שרון גל", צפוי לעזוב את הערוץ לאחר כשנה ותשעה חודשים. הדיווח מגיע חמישה ימים לפני הבחירות לכנסת, ויומיים לאחר שראיין בתוכניתו את ראש הממשלה בנימין נתניהו.