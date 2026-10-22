איש התקשורת שרון גל צפוי לסיים את עבודתו בערוץ i24NEWS ולחזור לערוץ 14.
גל, שמגיש מאז פברואר 2025 את תוכנית האקטואליה היומית "שבע עם שרון גל", צפוי לעזוב את הערוץ לאחר כשנה ותשעה חודשים. הדיווח מגיע חמישה ימים לפני הבחירות לכנסת, ויומיים לאחר שראיין בתוכניתו את ראש הממשלה בנימין נתניהו.
עבור גל מדובר בחזרה למקום עבודה מוכר. בפברואר 2023 עזב את רשת 13, שבה הגיש את התוכנית "חמש עם שרון גל", והצטרף לערוץ 14. בתחילה הגיש את מהדורת החדשות המרכזית לצד מגי טביבי, ובהמשך עבר להגיש את תוכנית האקטואליה בשעה 19:00.
במרץ 2024 הודיע גל על כוונתו לשוב לרשת 13, אך המעבר בוטל לאחר שערוץ 14 התנגד למהלך בטענה להתחייבויות חוזיות. בינואר 2025 הודיע על עזיבתו פעם נוספת, הפעם לטובת i24NEWS, ובפברואר החל להגיש את תוכניתו בערוץ החדש.
הפרידה מערוץ 14 לוותה גם בהליך משפטי. בפברואר 2025 הגיש הערוץ תביעה נגד גל בסך 1.9 מיליון שקלים לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בטענה כי עזיבתו לטובת i24NEWS מהווה הפרה של הסכם העסקתו. כעת, כשנה ותשעה חודשים לאחר המעבר, גל צפוי לשוב לערוץ שעימו ניהל את הסכסוך.
מערוץ 14 לא נמסרה תגובה עד למועד פרסום הידיעה.