אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני שהם עולים לסדרת הופעות חגיגיות לציון המאורע בקיסריה, שוני וברבי תל אביב, חברי הדג נחש מחליטים שהגיע הזמן לרענן את השורות, לצרף חבר שביעי ללהקה - ומכריזים על אודישנים לתפקיד.
אל האודישנים מגיע גם הסטנדאפיסט יונתן ברק, שמספר לחברי הלהקה על חלום ישן שלו: לעשות איתם שכטה. הם מבהירים שכבר שנים הם לא בעניין, אבל ברק מתעקש ומספר שהוא חולם על הרגע הזה עוד מאז שהיה חייל. אחרי שהוא מצליח לשכנע אותם, נשארת רק שאלה אחת: האם הם גם יצליחו לשיר?
צפו באודישן המלא של יונתן ברק:
האודישן של יונתן ברק הוא הפרק השני בסדרת מיקרו-קומדיה בת חמישה פרקים, בהפקת ynet והדג נחש, שתעלה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה"), וביים רועי פלורנטין ("טיול אחרי צבא", "הנחלה", "ארץ נהדרת").
בכל פרק יגיע אורח אחר, ינסה לשכנע את חברי הלהקה למה דווקא הוא מתאים להיות החבר השביעי, ובסיום יבצע איתם שיר. לצד ברק יגיעו לאודישנים גם גורי אלפי, ג'וי ריגר, רועי בר נתן ודניאל חן. פרק חדש יעלה לאתר מדי יום בשעה 20:30.
ניתן לצפות בכל הפרקים שכבר עלו ובחומרים נוספים מאחורי הקלעים, במתחם ״חבר חדש לדג נחש״.
הדג נחש הם - שאנן סטריט, גיא מר, דודוש קלמס, משה אסרף, יאיא כהן אהרונוב, שלומי אלון | גיטרה - דניאל שוהם | מיתוג ותקשורת - רותי מרום | מנהל הפקה הדג נחש - רועי בכר | ניהול אישי - נברו פלורנטין | במאי- רועי פלורנטין | כותבים - עמרי עמית ואדר מירום| הפקת וידאו - ברקוביץ הפקות | צלם ראשי - רועי ברקוביץ | צלמים - שי שרף, מיכאל צייטלין | עריכה - שחר ברקת |
ע. הפקה - שר בן שמחון | ניהול במה - עמית אנקרי | מנהלת סושיאל - נועה מאירצ'ק | איפור - לילך אופק | מיקס - גיא מר | הפקת פוסט - רעות רימרמן | מתחם - Live House | טכנאי הקלטה - נדב גבר | סאונד- נדיר פליישמן | צילום סטילס - עוז מועלם | מפיקים ועורכים אחראים מטעם ynet - טלי פלדמן, עודד קרמר