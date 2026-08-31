אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני שהם עולים לסדרת הופעות חגיגיות לציון המאורע בקיסריה, שוני וברבי תל אביב, חברי הדג נחש מחליטים שהגיע הזמן לרענן את השורות, לצרף חבר שביעי ללהקה - ומכריזים על אודישנים לתפקיד.

אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני שהם עולים לסדרת הופעות חגיגיות לציון המאורע בקיסריה, שוני וברבי תל אביב, חברי הדג נחש מחליטים שהגיע הזמן לרענן את השורות, לצרף חבר שביעי ללהקה - ומכריזים על אודישנים לתפקיד.

אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני שהם עולים לסדרת הופעות חגיגיות לציון המאורע בקיסריה, שוני וברבי תל אביב, חברי הדג נחש מחליטים שהגיע הזמן לרענן את השורות, לצרף חבר שביעי ללהקה - ומכריזים על אודישנים לתפקיד.