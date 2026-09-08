שני גנבים פרצו היום (שלישי) למוזיאון רנואר בעיירה קאן-סור-מר שבדרום צרפת וגנבו ארבע יצירות אמנות בשווי כולל של כ-9 מיליון אירו. במהלך מנוסתם הפילו השניים אחת מהיצירות, בעוד שלוש האחרות נותרו בידיהם.

גלריה קאן-סור-מר ( צילום: shutterstock )

לפי ראש העיר קאן-סור-מר, בריאן מאסון, השניים פרצו למוזיאון בשעות הבוקר וגנבו את יצירות, כשמצלמות האבטחה העירוניות תיעדו אותם נמלטים מהמקום.

בעירייה העריכו כאמור את שווי ארבע היצירות בכ-9 מיליון אירו (כ-10 מיליון דולר), כשבשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים לגבי אילו יצירות נגנבו או על מצב החקירה.

מוזיאון רנואר נפתח ב-1960 בביתו האחרון של הצייר האימפרסיוניסטי פייר-אוגוסט רנואר, שבו התגורר עד מותו ב-1919. האוסף של המקום כולל חפצים ורהיטים שהיו שייכים לרנואר, בהם כן הציור וכיסא הגלגלים שלו, לצד דיוקנאות, ציורי נוף וציורי עירום שצייר.

"לפגוע במוזיאון רנואר פירושו לפגוע בחלק מההיסטוריה ומהמורשת של קאן-סור-מר", אמר ראש העיר והוסיף כי לרשויות נדרשו חמש דקות בלבד להגיע למקום. "האזעקה במוזיאון הופעלה בשעה 5:48 בבוקר. בשעה 5:53, חמש דקות בלבד לאחר מכן, המשטרה העירונית שלנו כבר הייתה בזירה", אמר.

ציורים של רנואר ( צילום: AP Photo/Matt Rourke )