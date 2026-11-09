השחקנית האמריקנית סלמה בלייר חולמת לעלות לישראל - כפי שסיפרה מול קהל של מאות בכנס השנתי של הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה, שהתקיימה היום (ב') בוושינגטון. "החלום שלי הוא לעשות עלייה לישראל. אני מקווה לזה מאז שהייתי קטנה", הכריזה בלייר, והמשיכה: "אמא שלי אמרה שהחלום שלה, כשתפרוש, הוא לעלות לארץ. אני מקווה להביא את העצמות שלה לקבורה בישראל".

גלריה ( צילום: Vianney Le Caer/Invision/AP )

בלייר, בת 54, מי שכיכבה בסרטים כמו "משחקי פיתוי" ו"הלבוי", דיברה בכנות על הקשר העמוק שלה ליהדות ולישראל, על ההתנכרות שחוותה לדבריה בהוליווד בעקבות התבטאויותיה אחרי 7 באוקטובר, ועל המחיר האישי והמקצועי ששילמה. "מעולם לא פקפקתי באמונה היהודית. פקפקתי, אפילו כילדה, באופן שבו אנשים התייחסו לאמונה הזו. אפילו כילדה התפללתי שאוכל לשלוח את ילדיי לחינוך יהודי", סיפרה.

לדבריה, המראות שנחשפה אליהם ברשתות החברתיות ובתקשורת אחרי מתקפת חמאס עוררו בה זעזוע. "ראיתי דברים במדיה החברתית ובחדשות וחשבתי: 'מה עשו היהודים שזה מגיע להם?'". היא התייחסה גם להתרחשויות בקמפוסים בארצות הברית, וליחס לסטודנטים יהודים, שאותו תיארה כמזעזע לנוכח השנאה וההאשמות שהופנו כלפיהם.

"מחקו אותי לחלוטין בהוליווד"

בלייר התייחסה גם לסערה שעוררה בפברואר 2024, לאחר שפרסמה תגובה באינסטגרם בעקבות פוסט של הפעיל היהודי-אמריקני אברהם חמרא. הפוסט עסק בשתי חברות קונגרס, רשידה טליב וקורי בוש, שהתנגדו להצעת חוק שנועדה למנוע ממי שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר להיכנס לארצות הברית. בתגובה כתבה בלייר דברים חריפים נגד האסלאם, ובהם קריאה לגרש את מי שתמכו בטרור. הדברים עוררו ביקורת חריפה, והיא הואשמה באיסלאמופוביה.

בהמשך פרסמה התנצלות, שבה הודתה כי ערבבה בטעות בין מוסלמים לבין אסלאמיסטים קיצונים ופונדמנטליסטים, וכי דבריה פגעו באנשים רבים שלא התכוונה לפגוע בהם. היא מחקה את התגובה והביעה חרטה.

עם מקל ההליכה. סלמה בלייר ( צילום: AP )

אלא שכעת, לדבריה, היא סבורה שהסערה סביב אותה תגובה הייתה רק תחילתו של נתק רחב בהרבה. "הגבתי נגד טרוריזם ברגשנות-מה בעמוד של חבר איראני-אמריקני, והבינו את זה לא נכון. הבהרתי את זה, אבל ביטלו אותי בעוצמה במעגל הפנימי שלי. איבדתי את הסוכן שלי, המנהל, אנשי היח"צ והמדיה החברתית. כל חבר שהיה לי בעסק, בעצם. כולם", סיפרה.

"הייתי בטראומה מאז 7 באוקטובר. לא כמו האנשים שחיו את זה, אבל זה דבר מוזר, להיות מישהי שאוהבת את ישראל וגאה ביהודים ולחיות את שלוש השנים האחרונות. מחקו אותי. מחקו אותי לחלוטין בהוליווד. זה אקלים קשה. סבלתי, והילד שלי סבל. הוא במקום שבו הוא חווה את זה הרבה, ואני חושבת שזה עצוב. הלוואי שהייתה לנו את התמיכה", אמרה כשהיא משתנקת מבכי.

כשנשאלה אם היו אנשים שעמדו לצידה, סיפרה כי כמה חברים שמרו איתה על קשר בשקט, בהודעות ובשיחות טלפון. היא גם תיארה אדם מפורסם, שאת זהותו לא חשפה, שפגש אותה לארוחה כשנתיים לאחר מכן והתנצל בפניה על שלא הבין קודם לכן את הכאב שחוותה. "אני חושבת שאפשר לטעות מבלי שיצלבו אותך. אבל זה דבר שקרה, ועשיתי את המיטב שלי לעמוד בזה. זו תקופה קשה בחיי", אמרה.

בלייר הוסיפה כי הקהילה היהודית היא המקום היחיד שבו היא מרגישה שהיא יכולה לדבר בחופשיות: "הקהילה היהודית היא היחידה שמולה אני יכולה לדבר מבלי לגמגם. לפני כמה ימים התארחתי באירוע של הקהילה, והבנתי שבמהלך כל הלילה לא גמגמתי, שזה דבר שקורה לי".

בלייר גם חשפה כי היא עובדת על סרט תיעודי בשם Hineni ("הנני"), שעוסק באנטישמיות וביחס לישראל. לדבריה, היא רוצה לנסות להבין את המציאות הנוכחית ולהציג גם קולות שאינם מסכימים עם עמדותיה. "מה השקרים הגדולים ומה האמיתות הגדולות. הייתי רוצה להראות גם אנשים שמרגישים אחרת לגמרי ממני, אם הם יהיו מוכנים לדבר. תמיד חשבתי שאם אנחנו אנשים טובים, אנחנו יכולים לדבר בינינו. אבל זה לא המצב כרגע".

בנאום שנשאה באירוע של הליגה נגד השמצה (ADL) באוקטובר האחרון, שבו כבר חשפה את שם הפרויקט ואת כוונתה לשוחח גם עם אנשים שעמדותיהם שונות משלה, סיפרה בלייר כי הסרט יכלול גם צילומים בישראל, במטרה להמחיש לצופים מדוע הארץ אינה מושג מופשט עבור יהודים, אלא מקום בעל משמעות עמוקה עבורם. "יש השתקה. אנשים לא רואים את הכאב שהם גורמים, לאחרים ולעצמם, כשהם שונאים קבוצה אחת", אמרה.

המחלה, התאונה והמאבק האישי

הופעתה של בלייר בכנס מגיעה גם על רקע תקופה אישית לא פשוטה, כפי שהודתה. השחקנית חשפה ב-2018 כי אובחנה בטרשת נפוצה (MS), מחלה אוטואימונית כרונית הפוגעת במערכת העצבים המרכזית. לאורך השנים סיפרה על ההתמודדות עם הכאבים, הקשיים בתנועה והתסמינים הנוירולוגיים, ועברה גם טיפולים אינטנסיביים, ובהם כימותרפיה והשתלת תאי גזע ממח העצם. ההתמודדות שלה תועדה בסרט Introducing, Selma Blair מ-2021, ובממואר שלה Mean Baby.

בחודש שעבר נקלעה בלייר גם לתקרית חריגה בטיסת דלתא מלוס אנג'לס לניו יורק. לאחר שהמטוס נחת בנמל התעופה קנדי, נעצרה השחקנית בעקבות דיווחים על התנהגות אלימה כלפי אנשי צוות. שני דיילים דיווחו שנפגעו, ובהמשך הואשמה גם בתקיפת שוטר ואחות בבית החולים שאליו הועברה. בלייר כפרה באשמה בשני סעיפי תקיפה מדרגה שנייה ושוחררה בערבות. במקביל, נפתחה חקירה פדרלית בנוגע לאירוע שהתרחש בטיסה.

דרמה בשחקים. סלמה בלייר ( צילום: Richard Shotwell/Invision/AP )

נציגיה של בלייר טענו כי היא חוותה אירוע רפואי במהלך הטיסה, וכי לא התכוונה לפגוע באיש. הם גם הכחישו דיווחים שלפיהם ניסתה לפתוח את דלת המטוס. ב-30 באוקטובר פרסמה השחקנית סרטון התנצלות, שבו אמרה כי מעולם לא התכוונה לפגוע או להפחיד איש. לדבריה, היא מתמקדת כעת בבריאותה ובבנה.