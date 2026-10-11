יום הקולנוע הישראלי ייערך ב-14 באוקטובר, ויימכרו בו כרטיסים למגוון רחב של סרטים ישראלים ב-10 שקלים - כך הודיעו היום (ראשון) במשרד התרבות והספורט.

יום הקולנוע הישראלי ייערך ב-14 באוקטובר, ויימכרו בו כרטיסים למגוון רחב של סרטים ישראלים ב-10 שקלים - כך הודיעו היום (ראשון) במשרד התרבות והספורט.

יום הקולנוע הישראלי ייערך ב-14 באוקטובר, ויימכרו בו כרטיסים למגוון רחב של סרטים ישראלים ב-10 שקלים - כך הודיעו היום (ראשון) במשרד התרבות והספורט.

זוהי הפעם השנייה שייערך יום הקולנוע הישראלי השנה, בשיתוף פעולה של משרד התרבות לצד רשתות בתי הקולנוע, היוצרים והיוצרות וגופי תרבות נוספים. על פי משרד התרבות והספורט, ביום הקודם שחל ביוני האחרון הגיעו לבתי הקולנוע מספר שיא של כ-140 אלף צופים.

זוהי הפעם השנייה שייערך יום הקולנוע הישראלי השנה, בשיתוף פעולה של משרד התרבות לצד רשתות בתי הקולנוע, היוצרים והיוצרות וגופי תרבות נוספים. על פי משרד התרבות והספורט, ביום הקודם שחל ביוני האחרון הגיעו לבתי הקולנוע מספר שיא של כ-140 אלף צופים.

זוהי הפעם השנייה שייערך יום הקולנוע הישראלי השנה, בשיתוף פעולה של משרד התרבות לצד רשתות בתי הקולנוע, היוצרים והיוצרות וגופי תרבות נוספים. על פי משרד התרבות והספורט, ביום הקודם שחל ביוני האחרון הגיעו לבתי הקולנוע מספר שיא של כ-140 אלף צופים.

בין הסרטים שיוצגו בבתי הקולנוע ביום רביעי הקרוב במחיר אחיד של עשרה שקלים כאמור, יהיו: "עצמאות", "הבדחן" "האהבות שלנו", "בחורים טובים 3", "גבעה 338", "פנתר כפול", "קופה ראשית: הסרט", ו"תמונות יפואיות 2" שיוקרן בטרום-בכורה ועוד.

בין הסרטים שיוצגו בבתי הקולנוע ביום רביעי הקרוב במחיר אחיד של עשרה שקלים כאמור, יהיו: "עצמאות", "הבדחן" "האהבות שלנו", "בחורים טובים 3", "גבעה 338", "פנתר כפול", "קופה ראשית: הסרט", ו"תמונות יפואיות 2" שיוקרן בטרום-בכורה ועוד.

בין הסרטים שיוצגו בבתי הקולנוע ביום רביעי הקרוב במחיר אחיד של עשרה שקלים כאמור, יהיו: "עצמאות", "הבדחן" "האהבות שלנו", "בחורים טובים 3", "גבעה 338", "פנתר כפול", "קופה ראשית: הסרט", ו"תמונות יפואיות 2" שיוקרן בטרום-בכורה ועוד.