בוקר טוב מוקסינים מפורזלים שכמוכם, ובוקר כלשהו לעמנואל הורי, חוליה נוספת בשרשרת ההדחה של "הישרדות" 2026 שהועזבה את האי בפרק ששודר אמש. שבוע אחרי שהאגו של אבי שושן התגלגל מהאי, עמנואל מגלה שהיא נשארה עם מניה שקנתה רגע לפני הקריסה. בחוק הירושה הישראלי יש לפחות סעיף אחד רחום: היורש לא משלם את החובות שהשאיר המנוח מעבר למה שקיבל בעיזבון, אבל ב"הישרדות" כמו ב"הישרדות", כולם משלמים ובמזומן. העיזבון של אבי שושן כלל בעיקר פחד ותיעוב.

מתוך "הישרדות" ( צילום: רשת )

לרגע היה נדמה שעמנואל אשכרה מצליחה לטוות מהלך הגיוני - לשכנע את ליר לשבור את הברית הנגדית של לופה, זאת של רוני, עומר וגל. מכיוון ששניים מתוך השלישייה מגיעים למועצה עם פסלוני חסינות מהבית זה משאיר רק את גל, שהיא כולה פעוטה בת 21 מנתניה, ואם לסמוך עליה זאת הפעם הראשונה שהיא יוצאת מהבית בלי להפעיל את מעקב ה-GPS של ההורים. ובואו לא נשכח שהיא שפכה הכל לשי חי בפגישה בבקתה וסיכנה את עדן, אבל יכול להיות שאלה כאבי גדילה ושיש לה פוטנציאל אסטרטגי שלא כדאי לזלזל בו.

גלריה ניסיון יפה. שלא צלח. עמנואל הורי, מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

זה היה רעיון מצוין, כמובן, שעם קצת מזל היה מרים את "הישרדות" ישראל לפחות קומה-שתיים למעלה, אבל הוא הגיע מהבן אדם הלא נכון. כי כמו שעמנואל העידה על עצמה, כישורים חברתיים הם לא הפורטה שלה, ואפילו כשהיא מגישה לליר ושמעון, שני הנפגעים העיקריים מהוריקן שושן, את עצמה על מגש - זה עדיין מעט מדי ומאוחר מדי. קצת כמו לרכוש ביטוח תוך כדי שאתה מחליק על כתם שמן.

אנחנו לא יודעים איך - כי אף אחד לא יודע מה קורה בדרך מהאי למועצת השבט - אבל בחישוב הסופי אפילו ליר ושמעון העדיפו לדחות את ההתעסקות עם הברית השנייה בשבט למועד קצת יותר, נוח ובינתיים להדיח את עמנואל. כלת בר המצווה עצמה, אגב, כתבה משום מה את השם של עומר. ליאור, נאמן למורשת "כל עוד זה לא אני" הנבונה, כתב את השם של רוני, שידע שיש לה פסלון חסינות, וככה לא הסתכסך עם גל או עמנואל. גל, מצדה, קיבלה עוד הזדמנות להתלבט על האי בסוגיות כמו האם סרטן זה בשר או פרווה (סרטן זה לא כשר, נשמה).

קודם, נדיח את עמנואל. אחר כך נראה מה, מי, מו. מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

בלופה נותרו שבעה שחקנים שישנים על ברזנט ומתחילים לעכל את המשחק. אם לופה יגיעו שוב למועצת השבט הם כבר יצטרכו להתחיל לשחק בשח. כרגע השבט מורכב משתי שלישיות - ליר, שמעון וסטפן מול רוני, עומר וגל. ליאור דיין הוא הקול הצף שעלול להיות המודח הבא, או, אם מישהו יעשה בשכל, יכול לשמש כלשון מאזניים ולהטות את הכף לטובת אחת הבריתות. אם עומר יחליט להשתמש בקול הכפול שלו, הברית של ליר תצטרך לזמום משהו קצת יותר מתוחכם, כמו למשל לשכנע את הברית השנייה שהם מצביעים לליאור ובפועל להדיח אחד מהם. אבל כשנגיע לגשר, נעבור. פרה-פרה. אני מאחלת לליאור דיין כמה שיותר ימים על האי, ולו רק בשביל השורות.

ובינתיים, כמו שהייאוש הקליני של זוארץ מלמד אותנו, רוב האקשן בעצם מתרחש בטאלה, שכבר שכח איך נראית מועצה מבפנים. יושבי הריזורט לא נחים - יותר נכון שי חי ושילה, שלא מסוגלים לסבול את כל הרוגע הזה וחייבים הסחת דעת. אני לא יודעת מאיפה הם שואבים את הכוחות לייצר את כל הדרמה הזאת, כל אחד בצד שלו. אני לא רוצה להתחיל לדמיין איך זה לחיות בתוך המוח שלהם. נראה לי שכל אחד מהם מסתובב עם מקרן פרטי ועושה לעצמו פסטיבל סרטים קטן כדי להפיג את השעמום. בפרק הזה שי חי גם השתחל לסרט של עצמו כשצותת לשחר מקשיב לשילה מטנפת עליו, ונכנס עם הוראות בימוי משלו.

פסטיבל סרטים בתוך הראש. שי חי, מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )