הארווי ויינשטיין (74), נידון היום (רביעי) בבית המשפט במנהטן ל-15 שנות מאסר, לאחר שהורשע מחדש בתקיפה מינית של מרים היילי, שהייתה בעבר עוזרת הפקה בתוכנית "פרויקט מסלול". היילי העידה כי ויינשטיין תקף אותה בדירתו בניו יורק ב-2006. במהלך הדיון היום היא מסרה הצהרת נפגעת, ובה תיארה את ההשפעה המתמשכת של התקיפה על חייה.

הארווי ויינשטיין ( צילום: Jeenah Moon/Pool Photo via AP )

העונש הנוכחי מגיע אחרי הליך משפטי שנמשך יותר משש שנים. ב-2020 הורשע ויינשטיין בניו יורק בתקיפתה של היילי ובאונס של ג'סיקה מאן, ונידון ל-23 שנות מאסר. אלא שב-2024 ביטל בית המשפט לערעורים במדינת ניו יורק את ההרשעות והורה על משפט חדש, לאחר שקבע כי במשפט המקורי הותרה עדות של נשים בנוגע לטענות שלא היו חלק מכתב האישום, באופן שפגע בהוגנות ההליך.

במשפט החוזר, שנערך ב-2025, הורשע ויינשטיין שוב בעבירת מין מדרגה ראשונה הנוגעת להיילי. באותו משפט הוא זוכה מאישום נפרד הנוגע לדוגמנית לשעבר קאיה סוקולה, וחבר המושבעים לא הצליח להגיע להכרעה באישום האונס של מאן. התביעה ניסתה את האישום הזה פעם נוספת השנה, אך גם המשפט השני הסתיים ללא הכרעה. ביוני החליטה התביעה לוותר על ניסיון למשפט רביעי, לאחר שמאן הודיעה שאינה יכולה לעבור שוב את ההליך.

לקראת גזר הדין ביקשה התביעה 20 שנות מאסר וחמש שנות פיקוח לאחר השחרור. ההגנה, מנגד, ביקשה תשע שנים, בין היתר בהתחשב במצבו הרפואי של ויינשטיין. ויינשטיין עצמו אמר בבית המשפט כי הוא מתחרט על הכאב שנגרם להיילי, והוסיף: "אני חי עם הרבה חרטות ומתנצל בכנות על מעשיי". לצד זאת הוא ממשיך לטעון לחפותו ביחס לעבירות המין שבהן הורשע.

השופט קרטיס פרבר אמר לו לפני מתן גזר הדין כי היה יכול להיזכר בזכות הישגיו בקולנוע, אך "זרק הכול" בכך שתקף את היילי. ויינשטיין, שהיה אחד המפיקים החזקים בהוליווד וזכה באוסקרים כמפיק סרטים ובהם "שייקספיר מאוהב", "ספרות זולה" ו"שוקולד", הפך בעקבות גל ההאשמות נגדו ב-2017 לאחת הדמויות המרכזיות בפרשת MeToo#. יותר מ-80 נשים העלו לאורך השנים טענות להתנהגות מינית פוגענית או לתקיפה מינית מצדו.