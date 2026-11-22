״המטרה - שכולם יוכלו להגיע ולהופיע לזאפה״: אחרי שעומר אדם רכש יחד עם קבוצת אנשי עסקים אחוזים בקבוצת זאפה - ההחלטה לסגור את מועדוני ההופעות בשבת לא עוברת בשקט.

ברשת עלו תגובות שמותחות ביקורת על ההחלטה, לצד טענות על הדתה. גורמים המעורים בפרטים אומרים כי אכן בהחלטה ישנם שיקולים אמוניים, אולם חלקים לא מבוטלים מההחלטה הם בכלל שיקולים עסקיים.

ברשת עלו תגובות שמותחות ביקורת על ההחלטה, לצד טענות על הדתה. גורמים המעורים בפרטים אומרים כי אכן בהחלטה ישנם שיקולים אמוניים, אולם חלקים לא מבוטלים מההחלטה הם בכלל שיקולים עסקיים.

ברשת עלו תגובות שמותחות ביקורת על ההחלטה, לצד טענות על הדתה. גורמים המעורים בפרטים אומרים כי אכן בהחלטה ישנם שיקולים אמוניים, אולם חלקים לא מבוטלים מההחלטה הם בכלל שיקולים עסקיים.

״המטרה היא שכולם יוכלו להופיע בזאפה, גם אמנים שומרי שבת״, אמר גורם המעורה בפרטים. ״אנחנו גם רוצים שחברות שמחפשות מקומות כשרים יגיעו לזאפה, אותו דבר אירועים פרטיים, וכן, המטרה היא גם כלכלית״.

״המטרה היא שכולם יוכלו להופיע בזאפה, גם אמנים שומרי שבת״, אמר גורם המעורה בפרטים. ״אנחנו גם רוצים שחברות שמחפשות מקומות כשרים יגיעו לזאפה, אותו דבר אירועים פרטיים, וכן, המטרה היא גם כלכלית״.

״המטרה היא שכולם יוכלו להופיע בזאפה, גם אמנים שומרי שבת״, אמר גורם המעורה בפרטים. ״אנחנו גם רוצים שחברות שמחפשות מקומות כשרים יגיעו לזאפה, אותו דבר אירועים פרטיים, וכן, המטרה היא גם כלכלית״.