״המטרה - שכולם יוכלו להגיע ולהופיע לזאפה״: אחרי שעומר אדם רכש יחד עם קבוצת אנשי עסקים אחוזים בקבוצת זאפה - ההחלטה לסגור את מועדוני ההופעות בשבת לא עוברת בשקט.
ברשת עלו תגובות שמותחות ביקורת על ההחלטה, לצד טענות על הדתה. גורמים המעורים בפרטים אומרים כי אכן בהחלטה ישנם שיקולים אמוניים, אולם חלקים לא מבוטלים מההחלטה הם בכלל שיקולים עסקיים.
״המטרה היא שכולם יוכלו להופיע בזאפה, גם אמנים שומרי שבת״, אמר גורם המעורה בפרטים. ״אנחנו גם רוצים שחברות שמחפשות מקומות כשרים יגיעו לזאפה, אותו דבר אירועים פרטיים, וכן, המטרה היא גם כלכלית״.
לפי גורמים ברשת המועדונים, הפגיעה בהפיכתה של זאפה לכשרה תפגע בעיקר בהופעות השקיעה באמפי שוני בשישי-שבת, שנחשבות למוכרות ביותר.
״זה אחד מהעסקים המצליחים ביותר של מועדוני זאפה״, הסבירו הגורמים. ״גם זאפה הרצליה מארחת אמנים בשבת, אבל האם הסגירה בשבת תפגע כלכלית בצורה דרמטית בעסק? התשובה היא לא. ממש לא. נהפוך הוא - זה יכול לפתח משמעותית את העסק ברמה הכלכלית. אם יהיו שם הופעות של ועדים, או רצף של הופעות אמנים כמו היכלים שונים, העסק יכול להתרומם״.
ואיך מתמודדים ברשת המועדונים עם הטענות להדתה? לפי גורם בחברה מדובר במהלך ניסיוני לתקופה ארוכה.
״זכותם של אנשים לדב., אני מאמין שאם זה לא ישתלם כלכלית יחזירו את המועדונים לפעילות, אבל כן יתנו לזה זמן. בסוף זה עסק לכל דבר״.
בינתיים ברשת X (טוויטר לשעבר) ישנם גולשים שמעבירים ביקורת על המהלך, כך לדוגמה כתב אחד הגולשים: ״אל תקנו כרטיסים ואל תתרמו לו מכספכם. זכותו המלאה לסגור את המקום בשבתות, להכניס אוכל כשר (עם זה אין לי שום בעיה), לחייב קריאת שמע לפני ההופעה, ולכפות לבוש צנוע. זכותכם לא להגיע״. גולש נוסף כתב: ״ביי ביי זאפה, נמצא מקומות אחרים להופעות״.