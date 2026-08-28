הג'נטלמנים - עונה 2 (The Gentlemen)

מתי ואיפה: 3 בספטמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: על רקע גל השמועות בנוגע לליהוקה או אי-ליהוקה של מייגן מרקל, סדרת הלהיט של גאי ריצ'י שעלתה לראשונה ב-2024 חוזרת בעונה שנייה. למי זקוק לריענון: תיאו ג'יימס הוא אדי, אריסטוקרט בריטי שיורש במפתיע את האחוזה הכפרית העצומה של אביו - ומגלה שהיא מגיעה עם תוספת קצת פחות מכובדת: אימפריית קנאביס משגשגת וקשרים עמוקים לעולם הפשע הבריטי. משם הוא נשאב לעולם של גנגסטרים, עסקאות מפוקפקות ומאבקי כוח, בסגנון האקשן הקצבי המזוהה עם הבמאי המצליח.

"הגנטלמנים", עונה 2 - טריילר

העונה השנייה, מתרחשת שנה לאחר אירועי העונה הקודמת כשאדי כבר מרגיש הרבה יותר בנוח בעסק המשפחתי, והפעם הוא מחליט להעלות הילוך ולהרחיב את האימפריה מעבר לבריטניה - עד לווילות שעל שפת האגמים באיטליה. אלא ששם מחכה לו ולשותפיו מאפיונר איטלקי אכזרי. אם אתם כבר חוששים שהבינג' יעבור מהר מדי, אל דאגה, בנטפליקס אישרו השבוע רשמית כי העונה השלישית כבר בדרך.

גלריה מתוך "הג'נטלמנים" - עונה 2 ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: ישובו מהעונה הראשונה תיאו ג'יימס ("הלוטוס הלבן"), ג'אנקרלו אספוזיטו ("שובר שורות"), קאיה סקודלריו ("סקינס") ועוד, אליהם יצטרפו סרג'יו קסטליטו ("עד שיצא עשן לבן") ונוספים.

בין שתי ערים (A Tale of Two Cities)

מתי ואיפה: 6 בספטמבר, MGM+.

מה הסיפור: עיבוד טלוויזיוני לקלאסיקה של צ'רלס דיקנס - בכיכובו של ג'ון סנואו, כלומר קיט הרינגטון. הסיפור מתרחש בלונדון ובפריז ערב המהפכה הצרפתית ובמהלכה. במרכזו לוסי מאנט, צעירה אנגלייה שמגלה כי אביה, שנחשב מת במשך שנים, למעשה היה כלוא 18 שנה בבסטיליה ושוחרר. השליח שבישר לה את הבשורה, מהגר צרפתי אידיאליסט בשם שארל דארני, נעצר ומואשם בבגידה. ולוסי פונה לעזרתו של עורך דין צעיר, מבריק אך בלתי צפוי, סידני קרטון (הרינגטון), כדי לשחרר את דארני ובין השלושה מתפתח משולש אהבה סבוך.

"בין שתי ערים" - טריילר

"זה הסיפור הנכון לספר דווקא עכשיו", סיפר הרינגטון למגזין "פיפל", "אהבנו את הרעיון של משולש אהבה מאוד מודרני, שמתרחש על רקע עולם שמתפרק לגורמים... זו דרמה תקופתית אמיתית: אינטנסיבית, רחבת יריעה, שוברת לב וממש סוחטת דמעות. בין אם אתם מכירים את הסיפור הישן ובין אם אתם נחשפים אליו בפעם הראשונה, אני חושב שתאהבו אותו". עיבוד רומן בקליבר כזה הוא פרויקט שאפתני ביותר, ונותר רק לקוות שמר הרינגטון צודק.

מתוך "בין שתי ערים" ( צילום מסך: MGM+ )

מי בפנים: פרט להרינגטון, פרנסואה סיביל ("אהבה ממבט שני"), שרון דאנקן-ברוסטר ("חולית") ועוד.

דאנג! (Dang!)

מתי ואיפה: 8 בספטמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: נטפליקס ממשיכה בשצף תוכניות האנימציה למבוגרים, הפעם עם קומדיה של אנדרו לאו - שתרם לכמה וכמה קומדיות אהובות ומצחיקות בהן "המקום הטוב", "האקס" ו"עמק הסיליקון". עוד נרתם מאחורי הקלעים מייקל שור - יוצר "המקום הטוב" ו"מחלקת גנים ונוף" (לצד גרג דניאלס).

"דאנג!" - טריילר

העלילה עוקבת אחר משפחת דאנג, ומציגה שלל דינמיקות משפחתיות בלתי-מתפקדות. אם לשפוט על פי הטריילר זה קצת נראה כאילו נטפליקס מנסים לעשות את מה שיוצר "בוג'ק הורסמן" רפאל בוב-וקסברג עשה על משפחות יהודיות ב"אז בקיצור", רק הפעם על משפחות אסייתיות. זה כמובן לא נאמר כדבר רע, "אז בקיצור" היא סדרה מופלאה ונוגעת ללב והלוואי עלינו עוד כמוה וממנה, ועם התותחים הכבדים שיש ל"דאנג!" מאחורי הקלעים ייתכן שנמצא בה את מה שייחלנו לו.

מתוך "דאנג!" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: סטפני הסו ("הכול בכל מקום בבת אחת"), פופי ליו ("תאומות המריבה"), אנדרו לאו.

סוסים איטיים (Slow Horses)

מתי ואיפה: 16 בספטמבר, אפל TV פלוס.

מה הסיפור: דרמת הריגול המצוינת בכיכובו של גארי אולדמן חוזרת לעונה חדשה. הסדרה, שעוקבת אחר מעלליהם של סוכני וסוכנות MI5 שנדחקו לשוליים אחרי שפישלו בדרך זו או אחרת, נחשבת לאחת המוצלחות בז'אנר בזכות שילוב ממכר של מתח, שנינות עוקצנית ואווירה אפלה ומהפנטת.

"סוסים איטיים", עונה 6 - טריילר

הפעם דיאנה טברנר מסבכת את אנשי סלאו האוס במשחק קטלני של נקמה וחיסול חשבונות, וכששני מתנקשים מתחילים לצוד סוכנים, ג'קסון לאמב ואנשיו נאלצים לרדת מתחת לרדאר - ובעיקר להבין מי רוצה אותם מתים ולמה. העונה גם מסמנת את שובה המפתיע של אוליביה קוק, שכיכבה בעונה הראשונה. "אנחנו סוכנים חשאיים, כולנו באיזשהו שלב זייפנו את המוות שלנו", אומר לאמב בטריילר, רגע לפני שדמותה של קוק נחשפת מחדש.

מתוך " סוסים איטיים" - עונה 6 ( צילום: באדיבות אפל TV פלוס )

מי בפנים: אולדמן, ג'ק לאודן ("דנקרק"), קריסטין סקוט-תומאס ("ארבע חתונות ולוויה אחת"), ג'ונתן פרייס ("האפיפיורים") וכאמור - קוק ("בית הדרקון").

סאות' פארק - עונה 29 (South Park)

מתי ואיפה: 16 בספטמבר, קומדי סנטרל.

סדרת האנימציה האהובה והפרועה של טריי פארקר ומאט סטון חוזרת בעונה חדשה, אחרי ששתי העונות האחרונות סיפקו שלל כותרות: טראמפ שוכב עם השטן ויש לו איבר מין זעיר, התעמתות עם נתניהו ואפילו האשמות ברצח של פעיל הימין האמריקני צ'רלי קירק בשנה שעברה, לדוגמה.

"סאות' פארק", עונה 29 - טיזר

העונה תכלול שישה פרקים, שישודרו אחת לשבועיים, היות שנכון לכתיבת שורות אלו הטיזר היחיד ששוחרר לסדרה הוא קרטמן יושב על אסלה ואומר "זה קורה!", אין ממש אינדיקציה לנושאים שבהם יעסקו הפעם פארקר וסטון. זו תהיה העונה המלאה הראשונה תחת עסקת-הענק של היוצרים עם פרמאונט+, שנחתמה ביולי 2025 ושוויה המוערך הוא 1.5 מיליארד דולר לחמש שנים. לפי ההסכם הם אמורים להפיק עשרה פרקים בשנה, אז ייתכן שעוד נזכה לעונת בזק בדצמבר (קצת בדומה לעונות 27 ו-28 ששוחררו ביולי ובאוקטובר 25).

מי בפנים: צמד היוצרים ישובו גם כמדבבי הדמויות העיקריים.

מפלצת: הסיפור של ליזי בורדן (Monster: The Lizzie Borden Story)

מתי ואיפה: 17 בספטמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: ארבע שנים אחרי שראיין מרפי כבש את טבלאות הצפייה בעולם כולו עם יותר ממיליארד שעות צפייה מצטברות ב"מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר", ואחרי שהעונה שעסקה באחים מננדז כמעט הביאה לשחרורם מהכלא, האנתולוגיה הפופולרית להחריד חוזרת לעונה רביעית. והפעם, לראשונה, עם רוצחת! זהו, חברות, הפמיניזם ניצח. כל הכבוד לנו.

"מפלצת: הסיפור של ליזי בורדן" - טריילר

מרפי ושותפו לפשע איאן ברנן, הרשו לעצמם לא מעט חירות יצירתית עם סיפורה של בורדן, שהועמדה לדין על רצח אביה ואמה החורגת בגרזן בסוף המאה ה-19 - וזוכתה. בורדן הנטפליקסית, לעומת זאת, חד-משמעית רצחה אותם, אבל אני בטוחה שמרפי יסביר לנו באריכות למה זה דווקא בסדר. על הדרך היוצרים הוסיפו לה גם רומן לוהט - ובדיוני - עם המשרתת, והביאו עוד רוצחת על חשבון הבית: איילין וורנוס, בגילומה של שרה פולסון, רוצחת סדרתית שפעלה בשנות ה-90 והורשעה ברצח שישה גברים. "הסדרה חוקרת מורשת של זעם נשי ואת התגובה של נשים לנסיבות שאליהן הן נקלעות", הסבירה אלה בייטי, שמגלמת את בורדן. "יש קשר בין בורדן לוורנוס שהיוצרים רצו למפות ולחקור". נו שוין.

מתוך "מפלצת: הסיפור של ליזי בורדן" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: כאמור בייטי (שאגב אם תהיתם, כן - הבת של וורן ושל אנט בנינג) שכבר שיתפה פעולה עם מרפי בעבר ב"אויבות: קפוטה נגד הנשים", ופולסון שגם היא פייבוריטית של מרפי וכיכבה ב"אימה אמריקאית", "ראצ'ד", "אמריקה נגד או. ג'יי. סימפסון: סיפור פשע אמריקאי" ועוד.

American Hostage

מתי ואיפה: 20 בספטמבר, MGM+.

מה הסיפור: סדרה חדשה בכיכובו של ג'ון האם המבוססת על העונה הראשונה של פודקאסט מצליח הנושא את אותו שם, שבעצמה מבוססת על אירועים אמיתיים. האם - שנתן את קולו גם בפוד - מגלם את פרד הקמן, מנהל חדשות ושדרן רדיו מוכר באינדיאנפוליס, שמוצא את עצמו בעל כורחו בתפקיד מפתח במשבר בני ערובה שנמשך 63 שעות.

American Hostage - טריילר

הכול מתחיל כשטוני קיריציס, אדם שמרגיש שנעשה לו עוול בעסקת נדל"ן, חוטף איש עסקים ומצמיד לצווארו רובה ציד, ודורש לדבר עם הציבור בשידור חי בריאיון עם הקמן שנאלץ לתפקד כמתווך בין החוטף, המשטרה והמאזינים, בזמן שהפרשה הופכת לקרקס תקשורתי לאומי. מאחורי הקלעים אפשר למצוא כיוצר-שותף את שון ראיין - שאחראי על הצלחות כמו "המגן" ו"סוכן הלילה", והשקה בפרופיל גבוה בפסטיבל טורונטו היוקרתי.

מתוך American Hostage ( צילום מסך )

מי בפנים: מיריי אינוס ("מלחמת העולם Z"), ויליאם ג'קסון הרפר ("המקום הטוב"), ג'ובאני ריביסי ("להציל את טוראי ראיין"), קריסטופר פולאה ("החוף הצפוני").

אחים (Brothers)

מתי ואיפה: 23 בספטמבר, אפל TV פלוס.

מה הסיפור: קומדיה חדשה ומצופה בכיכובם של וודי הרלסון ומתיו מקונוהיי - שגם מגלמים את וודי הרלסון ומתיו מקונוהיי! סוג של, גרסאות בדיוניות של עצמם בסגנון "תרגיע", כפי שהגדיר הלרסון בריאיון ל"אינטרטיינמנט וויקלי". השניים חוזרים לשתף פעולה על המסך הקטן, 12 שנים אחרי העונה הראשונה של "בלש אמיתי" בכיכובם - אבל הפעם בז'אנר שונה לגמרי.

"אחים" - טריילר

כבר זמן רב שנפוצות שמועות שלפיהן מקונוהיי והרלסון, חברים ותיקים, עשויים להיות קרובי משפחה. בריאיון למגזין "אסקווייר" ב-2023 אמר הרלסון: "אני לא יודע, כי לא עשינו את הבדיקה. אבל אני יכול לומר שיש הרבה צירופי מקרים כמעט מטורפים. לאמא שלו הייתה מערכת יחסים עם אבא שלי בערך בזמן שבו הוא נולד. זה נראה כמו צירוף מקרים די גדול… התחלתי להרהר בזה וחשבתי שזה יכול להיות בסיס לסדרה די מגניבה". וכך נוצרה "אחים", שבה הרלסון מגיע עם משפחתו לחווה של מקונוהיי לאחר ביטול האירוסים של בתו, ומתגלה כי השניים באמת אחים, ובעוד מקונוהיי מנסה לרוץ למושל טקסס הסיפור מכניס את השניים לטלטלה.

מתוך "אחים" ( צילום: באדיבות אפל TV פלוס )

מי בפנים: להרלסון ומקונוהיי יצטרפו הולנד טיילור ("הפרקליטים"), דאקס שפרד בתפקיד אורח ועוד.

עולם אחר (A Different World)

מתי ואיפה: 24 בספטמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: מסתבר שאף פעם לא מאוחר מדי לסיקוול וכמעט 40 שנה אחרי שעלתה לראשונה הקומדיה האהובה "עולם אחר" (ששודרה גם בישראל) חוזרת למסך בסדרת המשך חדשה, שתיקח אותנו בחזרה לקולג' הילמן. הפעם במרכז ניצבת דבורה וויין, בתם הצעירה והמרדנית של ויטלי גילברט ודוויין וויין, שמתחילה את שנתה הראשונה במוסד האקדמי שבו למדו הוריה. בין שיעורים, מסיבות, ושלל קלישאות של חיי הוקלג' היא תצטרך לצאת לדרך משלה ולהתנער מצל המורשת של משפחתה.

"עולם אחר" - טריילר

מאליה ג'וי מון, זוכת פרס הטוני, תוביל את הדור החדש של תלמידי הילמן, אבל נטפליקס לא מוותרת על מנה הגונה של נוסטלגיה כשרבים מקאסט סדרת המקור ישובו לתפקידיהם (ראו מטה). דבי אלן חוזרת כמפיקה בפועל וכבמאית פרק הבכורה. העונה תכלול עשרה פרקים בני כחצי שעה, ונראה שהולכת על מודל דומה לזה של "מופע שנות ה-90" שעלתה בנטפליקס ב-2023, אנחנו מקווים רק שתהיה מוצלחת יותר.

מתוך "עולם אחר" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: ג'זמין גאי וקאדים הרדיסון ישובו לגלם את ויטלי ודוויין, ולצדם יחזרו גם קרי סאמר, דריל אמ' בל, ג'ניפר לואיס, ג'יידה פינקט סמית ורבים נוספים מהקאסט המקורי.

שומרי החוק (Line of Fire)

מתי ואיפה: 29 בספטמבר, HOT, yes וסלקום TV (שם תיקרא "קו האש").

מה הסיפור: דרמת מתח חדשה מבית NBC שבמרכזה עומדת משפחת הולינגסוורת', שבה כל אחד מבני המשפחה משרת בגוף ביטחוני או פדרלי אחר: השירות החשאי, ה-FBI , המרשלים הפדרליים ומשרד המשפטים. תיק שנראה פשוט למדי חושף קונספירציה קטלנית והמשפחה עצמה הופכת למטרה של מתנקש מסתורי. כדי לשרוד ולחשוף את האמת, בני המשפחה נאלצים לחצות גבולות מקצועיים ואף להפר את השבועות שנשבעו.

מתוך "שומרי החוק" ( צילום: באדיבות yes )

מלבד הפרמיס המסקרן, מאחורי הקלעים הדברים נעשים מעניינים אפילו יותר כשאת הסדרה יצר ג’וש ספרן, מיוצרי “קוונטיקו” ו“אחת שיודעת”, והיא הופקה בין היתר בידי ג’נה בוש הייגר - בתו של הנשיא לשעבר ג’ורג’ וו. בוש. הרעיון שואב במידה מסוימת מהחוויות שלה לצד אנשי השירות החשאי: לדבריה, עניין אותה המחיר שמשלמים סוכנים שעוזבים את משפחותיהם כדי להגן על משפחות אחרות. לדבריה, כדי להקפיד על אמינות מקצועית היא גם צירפה להפקה איש שירות חשאי לשעבר כיועץ לכותבים.

מי בפנים: פיטר קראוזה ("עמוק באדמה"), הופ דייוויס ("סינקדוכה, ניו יורק"), צ'רלי בארנט ("שיקגו P.D") ועוד.

שווה לשים עין