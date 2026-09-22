ליונל ריצ'י אושפז בעקבות הפרעת קצב, כך מדווח הערב (שלישי) אתר TMZ. בעקבות מצבו נאלצו הזמר ולהקת Earth, Wind & Fire לבטל את שלוש ההופעות הקרובות בסיבוב ההופעות המשותף שלהם, Sing a Song All Night Long.

ליונל ריצ'י אושפז בעקבות הפרעת קצב, כך מדווח הערב (שלישי) אתר TMZ. בעקבות מצבו נאלצו הזמר ולהקת Earth, Wind & Fire לבטל את שלוש ההופעות הקרובות בסיבוב ההופעות המשותף שלהם, Sing a Song All Night Long.

ליונל ריצ'י אושפז בעקבות הפרעת קצב, כך מדווח הערב (שלישי) אתר TMZ. בעקבות מצבו נאלצו הזמר ולהקת Earth, Wind & Fire לבטל את שלוש ההופעות הקרובות בסיבוב ההופעות המשותף שלהם, Sing a Song All Night Long.

מקורות המעורים בפרטים מסרו לאתר כי ריצ'י מאושפז כעת ומקבל טיפול בעקבות פרפור פרוזדורים - הפרעה בקצב הלב. לדבריהם, הרופאים מטפלים בו באמצעות אבלציה, הליך זעיר-פולשני שאינו נחשב משמעותי.

מקורות המעורים בפרטים מסרו לאתר כי ריצ'י מאושפז כעת ומקבל טיפול בעקבות פרפור פרוזדורים - הפרעה בקצב הלב. לדבריהם, הרופאים מטפלים בו באמצעות אבלציה, הליך זעיר-פולשני שאינו נחשב משמעותי.

מקורות המעורים בפרטים מסרו לאתר כי ריצ'י מאושפז כעת ומקבל טיפול בעקבות פרפור פרוזדורים - הפרעה בקצב הלב. לדבריהם, הרופאים מטפלים בו באמצעות אבלציה, הליך זעיר-פולשני שאינו נחשב משמעותי.

זהו אשפוזו השלישי של ריצ'י, בן ה-77, בתוך שלושה חודשים. לפי דיווח קודם של TMZ, לאחר הופעה שקיים באוגוסט הוא התאשפז בבית חולים בסנט לואיס, ושהה כמה ימים ביחידה לטיפול נמרץ לצורך בדיקות בעקבות בעיות בליבו. בתום אשפוז שנמשך שלושה ימים הוא שוחרר לביתו.

זהו אשפוזו השלישי של ריצ'י, בן ה-77, בתוך שלושה חודשים. לפי דיווח קודם של TMZ, לאחר הופעה שקיים באוגוסט הוא התאשפז בבית חולים בסנט לואיס, ושהה כמה ימים ביחידה לטיפול נמרץ לצורך בדיקות בעקבות בעיות בליבו. בתום אשפוז שנמשך שלושה ימים הוא שוחרר לביתו.

זהו אשפוזו השלישי של ריצ'י, בן ה-77, בתוך שלושה חודשים. לפי דיווח קודם של TMZ, לאחר הופעה שקיים באוגוסט הוא התאשפז בבית חולים בסנט לואיס, ושהה כמה ימים ביחידה לטיפול נמרץ לצורך בדיקות בעקבות בעיות בליבו. בתום אשפוז שנמשך שלושה ימים הוא שוחרר לביתו.

בחודש יוני הובהל ריצ'י לבית חולים לאחר שחש "מסוחרר" ו"מוזר" במהלך הופעה בסנט פול. הוא קיצר את ההופעה, ולאחר מכן פונה מהמקום באמבולנס על ידי פרמדיקים.

בחודש יוני הובהל ריצ'י לבית חולים לאחר שחש "מסוחרר" ו"מוזר" במהלך הופעה בסנט פול. הוא קיצר את ההופעה, ולאחר מכן פונה מהמקום באמבולנס על ידי פרמדיקים.

בחודש יוני הובהל ריצ'י לבית חולים לאחר שחש "מסוחרר" ו"מוזר" במהלך הופעה בסנט פול. הוא קיצר את ההופעה, ולאחר מכן פונה מהמקום באמבולנס על ידי פרמדיקים.