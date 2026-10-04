הסיפור של טיסת פליי דובאי 1073 בדרך למסך: הבמאי אייל דץ, שהיה בין 174 הנוסעים על המטוס יחד עם אביו יעקב בן ה-75, יעשה סרט תיעודי על מה שעברו הנוסעים.

תיעוד מטיסת פליי דובאי ( צילום: CNN )

בכאן 11, שישדרו את הסרט, מסרו כי "ימים ספורים לאחר הנחיתה בישראל יצא דץ לפגוש את הנוסעים שהיו איתו ולשמוע מהם מה עבר עליהם ברגעים שבהם המטוס היה רגע מהתרסקות, ואיזה מחדל הוביל לכך".

לפי ההפקה, הסרט יכלול עדויות חדשות לצד סרטונים שצולמו בזמן אמת על המטוס ובסעודיה, ולא נחשפו עד היום. דץ ביים עבור כאן את הסרטים "משהו פיקנטי", "עשרה ימים באוקטובר" ו"אסתיר פניי", והפיק את "פולחן" ו"מחר כבר עבר".

אייל דץ ויעקב דץ על טיסת פליי דובאיי ( צילום: יח"צ, באדיבות כאן 11 )