יום הקולנוע ייערך ביום חמישי הקרוב, 12 בנובמבר, ובמסגרתו יימכרו כרטיסים לסרטים ישראליים, הוליוודיים ובינלאומיים במחיר של 10 שקלים - כך הודיעו היום (ראשון) בהתאחדות ענף הקולנוע בישראל.

יום הקולנוע ייערך ביום חמישי הקרוב, 12 בנובמבר, ובמסגרתו יימכרו כרטיסים לסרטים ישראליים, הוליוודיים ובינלאומיים במחיר של 10 שקלים - כך הודיעו היום (ראשון) בהתאחדות ענף הקולנוע בישראל.

יום הקולנוע ייערך ביום חמישי הקרוב, 12 בנובמבר, ובמסגרתו יימכרו כרטיסים לסרטים ישראליים, הוליוודיים ובינלאומיים במחיר של 10 שקלים - כך הודיעו היום (ראשון) בהתאחדות ענף הקולנוע בישראל.

בניגוד ליום הקולנוע הישראלי, שנערך לפני פחות מחודש ביוזמת משרד התרבות וכלל סרטים ישראליים בלבד, הפעם המחיר המוזל יחול גם על הסרטים הזרים שמוצגים בבתי הקולנוע.

בניגוד ליום הקולנוע הישראלי, שנערך לפני פחות מחודש ביוזמת משרד התרבות וכלל סרטים ישראליים בלבד, הפעם המחיר המוזל יחול גם על הסרטים הזרים שמוצגים בבתי הקולנוע.

בניגוד ליום הקולנוע הישראלי, שנערך לפני פחות מחודש ביוזמת משרד התרבות וכלל סרטים ישראליים בלבד, הפעם המחיר המוזל יחול גם על הסרטים הזרים שמוצגים בבתי הקולנוע.

בין הסרטים שיוקרנו נמצאים "איך לשדוד בנק", "שרק", "סקרוג'", "הנמלט", "יער פרא", "מחר יהיה טוב", "הכישרון של גברת הייסמית" ו"ראמינה".

בין הסרטים שיוקרנו נמצאים "איך לשדוד בנק", "שרק", "סקרוג'", "הנמלט", "יער פרא", "מחר יהיה טוב", "הכישרון של גברת הייסמית" ו"ראמינה".

בין הסרטים שיוקרנו נמצאים "איך לשדוד בנק", "שרק", "סקרוג'", "הנמלט", "יער פרא", "מחר יהיה טוב", "הכישרון של גברת הייסמית" ו"ראמינה".