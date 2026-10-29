השחקן הבריטי האגדי פטריק סטיוארט, שידוע בעיקר בזכות גילום תפקידיהם של קפטן ז'אן-לוק פיקארד בסדרה "מסע בין כוכבים: הדור הבא" ופרופסור אקסבייר בסרטי "אקס-מן", הלך לעולמו אתמול (רביעי) בגיל 86, לאחר שהתמודד עם מחלת האלצהיימר.

גלריה פטריק סטיוארט ( צילום: Willy Sanjuan/Invision/AP )

משפחתו של סטיוארט הודיעה על מותו בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) הרשמי שלו. לפי ההודעה, הוא הלך לעולמו בביתו בלוס אנג'לס, בטיפולה של אשתו סאני, "אחרי מסע קצר ונוגע ללב עם מחלת אלצהיימר ודמנציה עם גופיפי לוי". ברגעיו האחרונים, נכתב, היה מוקף בבני משפחה וחברים, "במוזיקה חיה, בתפילה, בדמעות ובצחוק".

בני המשפחה הזכירו לא רק את התפקידים, מלהקת השייקספיר המלכותית ועד היקום של מארוול וספינת החלל אנטרפרייז. הם הזכירו גם את פעילותו למען נפגעות ונפגעי אלימות במשפחה, פליטים, ותיקי צבא ובעלי חיים, "ובמיוחד הפיטבולים האהובים שאימץ לאומנה". "הוא היה אביר, קנצלר, חובב ספורט מוטורי ואוהד נאמן לאורך כל חייו של קבוצת הכדורגל הדרספילד", נכתב. "הוא ייזכר בזכות הכבוד, החמלה והאנושיות שהביא לכל תפקיד, באמנותו ובחייו".

סטיוארט נולד בשנת 1940 במחוז יורקשייר שבאנגליה. כנער שיחק בקבוצות תיאטרון חובבים באזור, ובגיל 15 עזב את בית הספר. הוא עבד תקופה מסוימת ככתב בעיתון מקומי, אבל בחר לבסוף להתמקד במשחק. בגיל 18 כבר איבד את שערו, והקרחת שלו הפכה לאחד מסימני ההיכר המפורסמים שאפיינו אותו.

את דרכו המקצועית החל בתיאטרון הספרייה במנצ'סטר. ב-1966 הצטרף ללהקת השייקספיר המלכותית, ובשני העשורים הבאים הופיע ביותר מ-20 מהפקותיה. באותן שנים השתלב גם בטלוויזיה הבריטית, בין היתר כסיאנוס בסדרה "אני, קלאודיוס" וכפסיכיאטר בסדרה Maybury. בקולנוע הופיע בשני סרטי פנטזיה ומדע בדיוני: "אקסקליבר" של ג'ון בורמן ו"חולית" של דייויד לינץ'.

המהפך בקריירה של סטיוארט הגיע ב-1987, כשלוהק לתפקיד קפטן פיקארד בסדרה החדשה "מסע בין כוכבים: הדור הבא". שחקן תיאטרון קלאסי, כמעט אלמוני בארצות הברית, הפך בן לילה לפניה של אחת מסדרות המדע הבדיוני המצליחות בתולדות הטלוויזיה.

פטריק סטיוארט ב"מסע בין כוכבים: הדור הבא" ( צילום: CBS )

הוא גילם את פיקארד לאורך כל שבע העונות, עד 1994, ולאחר מכן בארבעה סרטי קולנוע, האחרון שבהם "מסע בין כוכבים: נמסיס" מ-2002. ב-2020 חזר לדמות בסדרה "מסע בין כוכבים: פיקארד", שנמשכה שלוש עונות.

ב-2000 נפתח הפרק השני בקריירה ההוליוודית שלו, כשגילם את פרופסור אקסבייר, מנהיג המוטנטים, בסרט "אקס-מן". הוא שב לתפקיד בשורה של סרטי המשך ובסרט "לוגאן" מ-2017. מולו, בתפקיד מגנטו, שיחק איאן מקלן. על הסט נרקמה בין השניים חברות קרובה, שהובילה גם לשיתופי פעולה על הבמה: "מחכים לגודו" בווסט אנד ב-2009, ובשנת 2014 הצגה זו לצד "שטח הפקר" של הרולד פינטר בברודוויי. כשסטיוארט נישא ב-2013 לזמרת סאני אוזל, היה זה מקלן שערך את הטקס.

סטיוארט קיבל את מעמדו כאייקון של תרבות הפופ בהומור. הוא דיבב ב"משפחת סימפסון", ב"איש משפחה" וב"אבא אמריקאי". הוא גילם מלצר סנוב בקומדיה L.A. Story של סטיב מרטין ואת המלך ריצ'רד ב"רובין הוד: גברים בגטקעס" של מל ברוקס, ואף הנחה את "סאטרדיי נייט לייב" ב-1994. מאוחר יותר שימש מספר בסרטי "טד" של סת' מקפרלן.

גם בשיא הצלחתו בהוליווד לא נטש את התיאטרון, וב-2010 הוענק לו תואר אבירות על תרומתו לענף. ב-2023 פרסם את ספר הזיכרונות שלו, Making It So.

סטיוארט נישא שלוש פעמים - לכוריאוגרפית שילה פלקונר, למפיקה ונדי נויס, ששימשה מפיקה ב"מסע בין כוכבים: הדור הבא" ולזמרת סאני אוזל.