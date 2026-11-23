העיתונאי, המחזאי, והסופר יונתן שם אור הלך לעולמו בגיל 76 לאחר מאבק בסרטן. הלווייתו תתקיים מחר (שלישי), בשעה 12:00, בבית העלמין מנוחה נכונה, שער פתח תקווה.
"אבא היה אדם מיוחד במינו, ענק בדורו ושליט בלתי מעורער של השפה העברית", ספד לו בנו, בר שם אור. "איש אשכולות מחונן שעסק בכתיבת סיפורת, כתיבה עיתונאית, עריכה, כתיבת שירים, וייסד חברות תוכן וסטארטאפים רבים. מי שהתחיל את דרכו בליכוד כיועץ לשר, ובהמשך הצטרף לאהוד ברק וסייע להוביל אותו ללשכת ראש הממשלה כאסטרטג צללים בבחירות 1999.
"ויותר מכול הוא היה אבא נהדר, תומך ואכפתי, וסבא לנכדו האהוב, אדם כריזמטי וסוחף שאהב את החיים והיה מוקף בחברים. אבידה גדולה לתרבות וליצירה העברית ולמשפחתו האוהבת".
שם אור, בנה של הסופרת והעיתונאית אורה שם אור, אחיה של הסופרת והפזמונאית מירית שם אור, ודודן של דניאלה ושרון פיק, נולד בתל אביב. הוא כתב את ספר הילדים "אריה אמיתי" ואת ספר השירים "שאול ויונתן".
עם המחזות שכתב נמנים "הפרס הגדול של דומלה", "הטבעת של וודי אלן", "הימלאיה", "על האריק רות וקרן" ו"ברבן". עד שנת 2001, במשך תשע שנים, היה העורך של מגזין "התקשורת". כמו כן הקים וניהל בארצות הברית את אתר שיתוף התוכן Im-Ur, וכתב בעיתונים רבים, ביניהם "הארץ", רשת "שוקן", "בלייזר", "ליברל", "גלובס", "מעריב" ובאתר nrg. בשנת 2009 היה עורך השידורים הראשי של הטלוויזיה החינוכית. כפזמונאי כתב את השיר ״התחלה חדשה״ יחד עם יוני נמרי.
ב-2 ביולי 2011 פרסם באתר האינטרנט שהקים וערך, MySay, מאמר נגד הימין הדתי. בעקבות זאת פנו אחדים מחברי הכנסת וארגונים ציבוריים ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בדרישה לחקור את שם אור, בחשד לביצוע עבירה פלילית של הסתה. ארבעה חודשים אחר כך החליט שי ניצן, המשנה לפרקליט המדינה, לפתוח בחקירה פלילית נגדו. שלוש שנים לאחר האירוע נסגר האתר.
שם אור הותיר אחריו בן, בר שם אור - מגיש וכתב ב"הצינור" בערוץ 13, ואת אלמנתו טל רביב, שהייתה זוגתו במשך 40 שנה ותרמה לו כליה בשנת 2020. הבשורה על מותו תפסה את אחייניתו דניאלה פיק ובעלה, הבמאי ההוליוודי קוונטין טרנטינו, יממה אחרי שהביאו לעולם את בנם השלישי.