"אבא היה אדם מיוחד במינו, ענק בדורו ושליט בלתי מעורער של השפה העברית", ספד לו בנו, בר שם אור. "איש אשכולות מחונן שעסק בכתיבת סיפורת, כתיבה עיתונאית, עריכה, כתיבת שירים, וייסד חברות תוכן וסטארטאפים רבים. מי שהתחיל את דרכו בליכוד כיועץ לשר, ובהמשך הצטרף לאהוד ברק וסייע להוביל אותו ללשכת ראש הממשלה כאסטרטג צללים בבחירות 1999.

"אבא היה אדם מיוחד במינו, ענק בדורו ושליט בלתי מעורער של השפה העברית", ספד לו בנו, בר שם אור. "איש אשכולות מחונן שעסק בכתיבת סיפורת, כתיבה עיתונאית, עריכה, כתיבת שירים, וייסד חברות תוכן וסטארטאפים רבים. מי שהתחיל את דרכו בליכוד כיועץ לשר, ובהמשך הצטרף לאהוד ברק וסייע להוביל אותו ללשכת ראש הממשלה כאסטרטג צללים בבחירות 1999.

"אבא היה אדם מיוחד במינו, ענק בדורו ושליט בלתי מעורער של השפה העברית", ספד לו בנו, בר שם אור. "איש אשכולות מחונן שעסק בכתיבת סיפורת, כתיבה עיתונאית, עריכה, כתיבת שירים, וייסד חברות תוכן וסטארטאפים רבים. מי שהתחיל את דרכו בליכוד כיועץ לשר, ובהמשך הצטרף לאהוד ברק וסייע להוביל אותו ללשכת ראש הממשלה כאסטרטג צללים בבחירות 1999.

שם אור, בנה של הסופרת והעיתונאית אורה שם אור, אחיה של הסופרת והפזמונאית מירית שם אור, ודודן של דניאלה ושרון פיק, נולד בתל אביב. הוא כתב את ספר הילדים "אריה אמיתי" ואת ספר השירים "שאול ויונתן".

שם אור, בנה של הסופרת והעיתונאית אורה שם אור, אחיה של הסופרת והפזמונאית מירית שם אור, ודודן של דניאלה ושרון פיק, נולד בתל אביב. הוא כתב את ספר הילדים "אריה אמיתי" ואת ספר השירים "שאול ויונתן".

שם אור, בנה של הסופרת והעיתונאית אורה שם אור, אחיה של הסופרת והפזמונאית מירית שם אור, ודודן של דניאלה ושרון פיק, נולד בתל אביב. הוא כתב את ספר הילדים "אריה אמיתי" ואת ספר השירים "שאול ויונתן".