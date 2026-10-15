פסטיבל PHOTO IS:REAL הבינלאומי, מאירועי הצילום הבולטים בארץ, יציין השנה את מהדורתו ה-13 וייפתח ב-11 בנובמבר במתחם סינמטק תל אביב. נושא הפסטיבל השנה הוא אזרחים - כשצלמים מהארץ והעולם יציגו את הפרשנות שלהם למושג.
בפסטיבל השנה יוצגו יצירותיהם של מעל 200 צלמים מובילים, כשמלבד התערוכה המרכזית יוצגו עשרות תעורוכות נוספות בהן "דם וזהב" של אמנית איראנית שחיה בגלות ופועלת בשם הבדוי PjShak, על מחאת החיג'אב באיראן בעקבות מותה של מהסא אמיני; תערוכה בשיתוף שיבא המתעדת את צוותי המטפלים בחטופים השבים במרכז שבים לחיים שבבית החולים; צלמת העיתונות והתעודה זוכת הפרסים אבישג שאר-ישוב תגיע עם תערוכה חדשה שבמרכזה שינוי ותמורות בנוף העירוני; ובתערוכה "לא שותקים" תושבים מבאקה אל-גרביה, אכסאל ויפיע שמים זרקור על האלימות בחברה הערבית.
לצד צלמים מקומיים, גם השנה בפסטיבל ישתתפו לא מעט אורחים מחו"ל, כולל תערוכה של הצלם האיטלקי זוכה פרס מיתר מאסימו פלונה; הצלמת ההונגרייה אנדי גאלדי וינקו תציג את התערוכה "ארץגעגועים" ואוטה בהרנד מגרמניה תבחן את התפר שבין נעורים לנשיות ב"ילדות הדוב: מקום המקלט של העצמי".
פסטיבל PHOTO IS:REAL יהיה פתוח לקהל הרחב עד ה-23 בנובמבר, ומלבד התערוכות יכלול גם סיורים והרצאות.