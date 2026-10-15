פסטיבל PHOTO IS:REAL הבינלאומי, מאירועי הצילום הבולטים בארץ, יציין השנה את מהדורתו ה-13 וייפתח ב-11 בנובמבר במתחם סינמטק תל אביב. נושא הפסטיבל השנה הוא אזרחים - כשצלמים מהארץ והעולם יציגו את הפרשנות שלהם למושג.
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מתוך התערוכה "אזרחים"מתוך התערוכה "אזרחים"
מתוך התערוכה "אזרחים"
(צילום: דפנה טלמון)
בפסטיבל השנה יוצגו יצירותיהם של מעל 200 צלמים מובילים, כשמלבד התערוכה המרכזית יוצגו עשרות תעורוכות נוספות בהן "דם וזהב" של אמנית איראנית שחיה בגלות ופועלת בשם הבדוי PjShak, על מחאת החיג'אב באיראן בעקבות מותה של מהסא אמיני; תערוכה בשיתוף שיבא המתעדת את צוותי המטפלים בחטופים השבים במרכז שבים לחיים שבבית החולים; צלמת העיתונות והתעודה זוכת הפרסים אבישג שאר-ישוב תגיע עם תערוכה חדשה שבמרכזה שינוי ותמורות בנוף העירוני; ובתערוכה "לא שותקים" תושבים מבאקה אל-גרביה, אכסאל ויפיע שמים זרקור על האלימות בחברה הערבית.
היצירה may his memory be a revolutionהיצירה may his memory be a revolution
היצירה may his memory be a revolution
(צילום: pjshak)
מתוך "לא שותקים"מתוך "לא שותקים"
מתוך "לא שותקים"
(צילום:אנעם דראושה)
לצד צלמים מקומיים, גם השנה בפסטיבל ישתתפו לא מעט אורחים מחו"ל, כולל תערוכה של הצלם האיטלקי זוכה פרס מיתר מאסימו פלונה; הצלמת ההונגרייה אנדי גאלדי וינקו תציג את התערוכה "ארץגעגועים" ואוטה בהרנד מגרמניה תבחן את התפר שבין נעורים לנשיות ב"ילדות הדוב: מקום המקלט של העצמי".
מתוך PHOTO IS:REALמתוך PHOTO IS:REAL
מתוך PHOTO IS:REAL
(צילום: מאסימו פלוני)
מתוך תערוכת פרס מיתרמתוך תערוכת פרס מיתר
מתוך תערוכת פרס מיתר
(צילום: סילביה אלסי )
פסטיבל PHOTO IS:REAL יהיה פתוח לקהל הרחב עד ה-23 בנובמבר, ומלבד התערוכות יכלול גם סיורים והרצאות.