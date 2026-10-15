פסטיבל PHOTO IS:REAL הבינלאומי, מאירועי הצילום הבולטים בארץ, יציין השנה את מהדורתו ה-13 וייפתח ב-11 בנובמבר במתחם סינמטק תל אביב. נושא הפסטיבל השנה הוא אזרחים - כשצלמים מהארץ והעולם יציגו את הפרשנות שלהם למושג.

פסטיבל PHOTO IS:REAL הבינלאומי, מאירועי הצילום הבולטים בארץ, יציין השנה את מהדורתו ה-13 וייפתח ב-11 בנובמבר במתחם סינמטק תל אביב. נושא הפסטיבל השנה הוא אזרחים - כשצלמים מהארץ והעולם יציגו את הפרשנות שלהם למושג.

פסטיבל PHOTO IS:REAL הבינלאומי, מאירועי הצילום הבולטים בארץ, יציין השנה את מהדורתו ה-13 וייפתח ב-11 בנובמבר במתחם סינמטק תל אביב. נושא הפסטיבל השנה הוא אזרחים - כשצלמים מהארץ והעולם יציגו את הפרשנות שלהם למושג.