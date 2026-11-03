אחרי למעלה מ-20 שנה, הסדרה המיתולוגית "בטיפול" צפויה לחזור למסך, כך נודע ל-ynet.

גלריה מתוך "בטיפול" ( באדיבות HOT )

בימים אלו החלו ב-HOT לעבוד על פיתוחה של העונה החדשה, כשהיוצר חגי לוי צפוי לשוב לפרויקט ולשתף פעולה עם כותבים נוספים.

הסדרה של HOT, שזכתה לעיבוד אמריקני ברשת HBO, הפכה בזמנו לפורמט הדרמה המתוסרט מהנמכרים ביותר בעולם, עם למעלה מ-20 עיבודים במדינות שונות.

מי ייכנס לנעליו? אסי דיין, מתוך "בטיפול" ( צילום מסך )

בסדרה שהייתה גם ללהיט בישראל, אסי דיין גילם את ראובן, פסיכולוג קליני שמטפל באנשים. פרט לדיין המנוח שיחקו שם בין היתר גילה אלמגור, ליאור אשכנזי, אסי לוי, מירב גרובר ועוד.