אחרי למעלה מ-20 שנה, הסדרה המיתולוגית "בטיפול" צפויה לחזור למסך, כך נודע ל-ynet.
בימים אלו החלו ב-HOT לעבוד על פיתוחה של העונה החדשה, כשהיוצר חגי לוי צפוי לשוב לפרויקט ולשתף פעולה עם כותבים נוספים.
הסדרה של HOT, שזכתה לעיבוד אמריקני ברשת HBO, הפכה בזמנו לפורמט הדרמה המתוסרט מהנמכרים ביותר בעולם, עם למעלה מ-20 עיבודים במדינות שונות.
בסדרה שהייתה גם ללהיט בישראל, אסי דיין גילם את ראובן, פסיכולוג קליני שמטפל באנשים. פרט לדיין המנוח שיחקו שם בין היתר גילה אלמגור, ליאור אשכנזי, אסי לוי, מירב גרובר ועוד.
הליהוקים לסדרה טרם החלו באופן רשמי. גורמים ב-HOT אישרו ל-ynet את הידיעה.