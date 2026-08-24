הידרדרות בריאותית של כוכבי ספורט מעוררת התרגשות מיוחדת לא רק משום היותם סלבריטאים, אלא גם בגלל הדימוי שלהם כמי שדוחקים לקצה את היכולת האנושית. מיקי ברקוביץ' נולד שנים ספורות לאחר המדינה ורגעי השיא שלו הם גם חלק מהשיאים שלה, ולכן השמועות בדבר מצבו חרגו מהטקס המוכר של רכילות על אודות אדם מפורסם ואפילו גיבור ילדות: עבור רבים ורבות, מיקי ברקוביץ' הוא הרבה יותר מזה.

הידרדרות בריאותית של כוכבי ספורט מעוררת התרגשות מיוחדת לא רק משום היותם סלבריטאים, אלא גם בגלל הדימוי שלהם כמי שדוחקים לקצה את היכולת האנושית. מיקי ברקוביץ' נולד שנים ספורות לאחר המדינה ורגעי השיא שלו הם גם חלק מהשיאים שלה, ולכן השמועות בדבר מצבו חרגו מהטקס המוכר של רכילות על אודות אדם מפורסם ואפילו גיבור ילדות: עבור רבים ורבות, מיקי ברקוביץ' הוא הרבה יותר מזה.

הידרדרות בריאותית של כוכבי ספורט מעוררת התרגשות מיוחדת לא רק משום היותם סלבריטאים, אלא גם בגלל הדימוי שלהם כמי שדוחקים לקצה את היכולת האנושית. מיקי ברקוביץ' נולד שנים ספורות לאחר המדינה ורגעי השיא שלו הם גם חלק מהשיאים שלה, ולכן השמועות בדבר מצבו חרגו מהטקס המוכר של רכילות על אודות אדם מפורסם ואפילו גיבור ילדות: עבור רבים ורבות, מיקי ברקוביץ' הוא הרבה יותר מזה.

למרות שהדברים לא נאמרים במפורש בסרט של ניב רסקין, "הסוד של מיקי" ששודר אמש (שני) בקשת, נדמה כי האמור לעיל הוא אחת הסיבות שמחלת הדמנציה של ברקוביץ' הפכה להיות "הסוד". לצד הקושי הטבעי של המשפחה הקרובה להתמודד עם האסון שנחת על מי שהיה ללא ספק מרכז העצבים של הבית, ניכר הרצון לשמור ככל הניתן על ברקוביץ' בזיכרון הציבורי כמי שמייצג חיוניות, כריזמה וכמובן ווינריות. להבין שהוא לא יזכה לשמור על התכונות הללו עד יומו האחרון פירושו להודות שהביוגרפיה המפוארת שלו תסתיים בנימה טרגית.

למרות שהדברים לא נאמרים במפורש בסרט של ניב רסקין, "הסוד של מיקי" ששודר אמש (שני) בקשת, נדמה כי האמור לעיל הוא אחת הסיבות שמחלת הדמנציה של ברקוביץ' הפכה להיות "הסוד". לצד הקושי הטבעי של המשפחה הקרובה להתמודד עם האסון שנחת על מי שהיה ללא ספק מרכז העצבים של הבית, ניכר הרצון לשמור ככל הניתן על ברקוביץ' בזיכרון הציבורי כמי שמייצג חיוניות, כריזמה וכמובן ווינריות. להבין שהוא לא יזכה לשמור על התכונות הללו עד יומו האחרון פירושו להודות שהביוגרפיה המפוארת שלו תסתיים בנימה טרגית.

למרות שהדברים לא נאמרים במפורש בסרט של ניב רסקין, "הסוד של מיקי" ששודר אמש (שני) בקשת, נדמה כי האמור לעיל הוא אחת הסיבות שמחלת הדמנציה של ברקוביץ' הפכה להיות "הסוד". לצד הקושי הטבעי של המשפחה הקרובה להתמודד עם האסון שנחת על מי שהיה ללא ספק מרכז העצבים של הבית, ניכר הרצון לשמור ככל הניתן על ברקוביץ' בזיכרון הציבורי כמי שמייצג חיוניות, כריזמה וכמובן ווינריות. להבין שהוא לא יזכה לשמור על התכונות הללו עד יומו האחרון פירושו להודות שהביוגרפיה המפוארת שלו תסתיים בנימה טרגית.