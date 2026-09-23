לקראת יום השנה השלישי ל-7 באוקטובר, מועצת אוקטובר ומרכז פרס לשלום ולחדשנות יציגו תערוכה בשם החלל שנשאר, שבה יוצגו עשרות פריטים של חטופים, חללים ותושבי העוטף.
בין המיצגים תוכלו למצוא את הכומתה של רוני אשל ז״ל, אופני האיזון של אריאל ביבס ז"ל, צעיף מכבי חיפה של ליאור טרשצ'נסקי ז"ל, הסטטוסקופ והמדים של עמית מן ז"ל, כלי נגינה של יגב בוכשטב ז"ל, כורסת הטלוויזיה של איציק אלגרט ז"ל וכן את המצלמה של צלם "ידיעות אחרונות" רועי עידן ז"ל, שתיעד את הרגעים הראשונים של הפלישה ועוד עשרות פריטים.
מחוץ לתערוכה, ברחבת מרכז פרס, תוצב המכולה הצהובה מפסטיבל הנובה, שבה הסתתרו כארבע שעות 17 מבלות ומבלים כשהם מתכסים בשקיות זבל עד שהגיעו מחבלי הנוחב'ה ורצחו תשעה מהם.
עוד ייכלל בתערוכה מיצג "הרגע שלפני", שיכלול סרטונים אמיתיים של החיים עצמם בימים ובשעות שלפני הטבח שיכללו את החיילות בחמ"ל ומשפחות בקיבוץ; ילדי 7 באוקטובר יונצחו במיצג מטלטל המעוצב כחצר משחקים ובה דשא וצעצועים. בחלל יוצבו גם 44 כוכבי חימר צבעוניים, אחד לכל ילד שנרצח, שנוצרו בעבודת יד בחוגי קרמיקה ברחבי הארץ.
מיצג נוסף הוא "קיר השאלות" - במהלך התערוכה יוכלו המבקרים לכתוב את השאלות הפתוחות שלהם לוועדת החקירה הממלכתית ואלה יוקרנו על הקיר וירכיבו פסיפס של כל השאלות הקשות שחייבות להיחקר.
ביציאה יוצגו דגלי ישראל המקוריים שבהם התעטפו החטופים מתן צנגאוקר ומתן אנגרסט עם שחרורם מן השבי. בנוסף, בתערוכה ישולבו למעלה מ-20 יצירות אמנות ייחודיות אשר נתרמו על ידי אמנים מתחילים לצד שמות מוכרים בעולם האמנות. היצירות יוצעו למכירה וכלל הכספים שיגויסו מהמכירה יועברו כתרומה לפעילות "מועצת אוקטובר".
התערוכה נאצרה על ידי עמק קידר-גומעה, והיוזמת שלה היא עופרי ביבס-לוי, אחותו של ירדן ודודתם של שירי, כפיר ואריאל ז"ל. היא תוצג לציבור בין 4 עד 10 באוקטובר במרכז פרס לשלום ולחדשנות, קדם 132, יפו.