בין המיצגים תוכלו למצוא את הכומתה של רוני אשל ז״ל, אופני האיזון של אריאל ביבס ז"ל, צעיף מכבי חיפה של ליאור טרשצ'נסקי ז"ל, הסטטוסקופ והמדים של עמית מן ז"ל, כלי נגינה של יגב בוכשטב ז"ל, כורסת הטלוויזיה של איציק אלגרט ז"ל וכן את המצלמה של צלם "ידיעות אחרונות" רועי עידן ז"ל, שתיעד את הרגעים הראשונים של הפלישה ועוד עשרות פריטים.