האמנית שרה קונפורטי מכפר יונה עומדת כעוסה מחוץ לאנדרטת הפיגוע בבית ליד משנת 1995 שהיא יצרה. למרות שעבדה במשך שלוש שנים על המיצג המציג עשרות חיילים שעולים על סולם בדרכם לשמיים, לדבריה שמה אינו מוזכר כראוי לצידה. ״השם שלי לא מופיע בכניסה לאתר, אלא דמות של אחרים שתרמו ויזמו. השלט היחיד שעליו שמי מופיע הוא ליד האנדרטה, אבל הוא שם עם עוד 12 אנשים אחרים ששותפים לאנדרטה אך לא יצרו אותה. מבחינה משפטית, אם אתה האמן שיצר משהו, שמך צריך להיות שם לבד. שלוש שנים מהחיים שלי הייתי פה יום-יום ואין לי קרדיט ראוי. יש חוק זכויות יוצרים שאומר ששם האומן חייב להיות על המיצג ולא עם עוד 11 אנשים".