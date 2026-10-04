האמנית שרה קונפורטי מכפר יונה עומדת כעוסה מחוץ לאנדרטת הפיגוע בבית ליד משנת 1995 שהיא יצרה. למרות שעבדה במשך שלוש שנים על המיצג המציג עשרות חיילים שעולים על סולם בדרכם לשמיים, לדבריה שמה אינו מוזכר כראוי לצידה. ״השם שלי לא מופיע בכניסה לאתר, אלא דמות של אחרים שתרמו ויזמו. השלט היחיד שעליו שמי מופיע הוא ליד האנדרטה, אבל הוא שם עם עוד 12 אנשים אחרים ששותפים לאנדרטה אך לא יצרו אותה. מבחינה משפטית, אם אתה האמן שיצר משהו, שמך צריך להיות שם לבד. שלוש שנים מהחיים שלי הייתי פה יום-יום ואין לי קרדיט ראוי. יש חוק זכויות יוצרים שאומר ששם האומן חייב להיות על המיצג ולא עם עוד 11 אנשים".
בכתב התביעה, שהגישה לבית משפט השלום בנתניה כנגד עיריית כפר יונה והעומד בראשה אלברט טייב, באמצעות עו"ד יניב קהת, דורשת קונפורטי מהנתבעים לשלם לה פיצויים בסך 600 אלף שקלים נוכח הסרת שמה מהפסל וכן טענה ל"דברי בלע והוצאת לשון הרע של ראש העירייה נגדה".
על פי כתב התביעה, קונפורטי שהינה אמנית ופסלת, זכתה בשנת 1996 במכרז להקים פסל אנדרטה לנרצחי הפיגוע בבית ליד שהתרחש שנה קודם לכן. שנתיים מאוחר יותר נחתם ההסכם לפיו היא תעצב ותבנה את פסל האנדרטה. בכתב התביעה מגולל הסיפור, לפיו האמנית ביקשה ששמה יפורסם לצד האנדרטה, אך מנהל העמותה הסכים לשים במקום שלט ושמה הופיע לצד שמות אחרים - בעלי מקצוע שהיו שותפים להקמת האתר. זאת על אף שעל פי התביעה בשנת 2018 עשתה התובעת שיפוצים בפסל.
בשנת 2023, עם היבחרה של שושי כחלון כידרון לראשת העירייה הוסף למקום שלט עם שמה של קונפורטי כיוצרת האנדרטה ששולם מכיסה.
אלא שלטענתה, כאשר בשנת 2025 נבחר אלברט טייב לראש עיריית כפר יונה, השלט שנושא את שמה הוזז או נלקח מהמקום והאחרון מסרב להחזירו. ״התובעת תטען שיש בכך דבר מחיקה מכוונת של זהותה כיוצרת״, נכתב בכתב התביעה. לדבריה היא חשה בכאב הזה בכל יום מחדש. ״זה בוקס בבטן, אני מגיעה לפה עם אנשים, עם קבוצות, אני גרה פה. מאז שגיליתי על זה אני לא ישנה בלילות. זה כאילו לקחו לך את התינוק".
יש לציין כי זו אינה הפעם הראשונה שקונפורטי מגישה תביעה בנוגע לאנדרטה. בשנת 2003 היא הפסידה בתביעה שהגישה כנגד משפחות חללים, בכל הנוגע לשינויים שביקשו המשפחות לעשות באתר ההנצחה. במשפט ההוא הפסידה קונפורטי, אך בית המשפט קבע כי "אם התובעת תסבור כי לאחר השלמת האתר נעשתה כלפיה הפרה של ההסכם באופן שמצדיק להפעיל הליכים כנגד העמותה, היא תוכל כמובן לעשות זאת".
עורך דינה, יניב קהט, מסר: "כל עניינה של תובענה זאת הוא בהתעקשות יוצאת דופן וחסרת תום לב של הנתבעים שלא להעניק לאמנית את ייחוס היצירה בצורה של שלט ראוי ומכובד שיעניק ביטוי להשקעה יוצאת הדופן שלה, בתכנון ויצירת של אנדרטה - שלט שכאמור כבר היה תלוי באנדרטה".
מעיריית כפר יונה נמסר: "קיבלנו את כתב התביעה. אנו שוקדים בימים אלו על הגשת כתב הגנה מטעמנו".
פורסם לראשונה: 00:00, 05.10.26