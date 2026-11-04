הפרויקט הספרותי הוויזואלי "אילן – הילד שהגיע לחלל" יושק לקהל הרחב לקראת שבוע החלל הישראלי בינואר 2027. הוא לוקח את הילדים אל מאחורי הקלעים של תחנות חייו ועולמו הפנימי של אילן רמון, מילדותו בבאר שבע, דרך חוויותיו כילד סקרן ואוהב למידה, שנותיו כטייס בחיל האוויר, ועד למסעו ההיסטורי במעבורת החלל "קולומביה".
הספר הוא שיתוף פעולה מיוחד בין קרן רמון להוצאת יוקה ספרים, הוצאה המתמחה ברומנים גרפיים ובקומיקס, ויושק בשבוע החלל הישראלי. האמנית אליה-ים ניסים (31) איירה וכתבה את הספר בן ה-65 עמודים. "שאלו אותי בהוצאה האם אני מעוניינת לקחת חלק בפרויקט המרגש הזה?" סיפרה ניסים, "ומשם התחיל כל המסע הזה". האמנית קיבלה גישה לארכיון היומנים של רמון, וישבה עם ילדיו, טל נועה ויפתח. "יש תמיד את השאלה איך להנגיש סיפור של דמות כל כך משמעותית, כאשר כולנו יודעים שסוף הסיפור הוא טראגי", תיארה המחברת.
"עבורנו, המבוגרים, אילן רמון הוא דמות מופת מוכרת", אומר מנכ"ל קרן, רמון גיל דורון. "חשוב לנו שגם לילדים של היום תהיה היכרות עם אילן. עבורם זו היכרות שצריך ליצור. שיראו את הדרך שאילן עבר, רצופה אתגרים וכישלונות, שבנו אותו ובסוף הובילו אותו לחלל".
טל רמון אמר כי "אנחנו שמחים ומתרגשים מאוד משיתוף הפעולה הזה. זו הזדמנות נפלאה להנגיש את סיפור חייו של אבינו אילן רמון ז"ל לדור הצעיר בדרך יצירתית, מרתקת ומעוררת השראה. הקומיקס מספר לא רק את סיפור של אבא, מילדותו ועד הפיכתו לאסטרונאוט הישראלי הראשון, אלא גם מעביר מסר חשוב לילדים: לחלום בגדול, להאמין בעצמם, להציב מטרות ולשאוף להגיע רחוק. אנחנו מקווים שהסיפור יגיע לכמה שיותר בתים ויעורר בילדים סקרנות, השראה ואמונה ביכולת שלהם להגשים חלומות".
פורסם לראשונה: 00:00, 05.11.26