הפרויקט הספרותי הוויזואלי "אילן – הילד שהגיע לחלל" יושק לקהל הרחב לקראת שבוע החלל הישראלי בינואר 2027. הוא לוקח את הילדים אל מאחורי הקלעים של תחנות חייו ועולמו הפנימי של אילן רמון, מילדותו בבאר שבע, דרך חוויותיו כילד סקרן ואוהב למידה, שנותיו כטייס בחיל האוויר, ועד למסעו ההיסטורי במעבורת החלל "קולומביה".

הפרויקט הספרותי הוויזואלי "אילן – הילד שהגיע לחלל" יושק לקהל הרחב לקראת שבוע החלל הישראלי בינואר 2027. הוא לוקח את הילדים אל מאחורי הקלעים של תחנות חייו ועולמו הפנימי של אילן רמון, מילדותו בבאר שבע, דרך חוויותיו כילד סקרן ואוהב למידה, שנותיו כטייס בחיל האוויר, ועד למסעו ההיסטורי במעבורת החלל "קולומביה".

הפרויקט הספרותי הוויזואלי "אילן – הילד שהגיע לחלל" יושק לקהל הרחב לקראת שבוע החלל הישראלי בינואר 2027. הוא לוקח את הילדים אל מאחורי הקלעים של תחנות חייו ועולמו הפנימי של אילן רמון, מילדותו בבאר שבע, דרך חוויותיו כילד סקרן ואוהב למידה, שנותיו כטייס בחיל האוויר, ועד למסעו ההיסטורי במעבורת החלל "קולומביה".