רק לפני שנה רוני זולר הצליחה סוף-סוף להסתכל במראה ולהגיד לעצמה: "את מהממת". זה לא היה קל. באותה תקופה היא רק יצאה משנים לא פשוטות שבהן התמודדה עם אנורקסיה, ככה שלהסתובב בביקיני בורדו בפריים-טיים היה רחוק מלהיות בתוכניות שלה. אבל אז הגיע טלפון מהמלהקים של רשת 13 שהציעו לה להצטרף לנבחרת של 'הישרדות' (שני, רביעי ושבת). זולר, שהרגישה כמו פעוטה שמתחילה טעימות – גם של תזונה יותר בריאה וגם של החיים עצמם - החליטה לקפוץ למים העמוקים. ברור שתרתי משמע.

"מאוד פחדתי מהחשיפה הזו", היא מודה, "בפרקים הראשונים היה לי קשה ממש. עכשיו אני מצליחה יותר ליהנות ולהגיד: 'רוני, את מה זה חמודה, הכול טוב, שחררי'. אני מוצאת שאני ממש נהנית מזה בינתיים".

להצטלם בבגד ים מול כל המדינה אחרי אנורקסיה זו לא בדיוק החלטה מתבקשת. "נכון אבל זה היה אתגר שהצבתי לעצמי: 'את מנצחת את זה'".

את הנפילה לסחרור של הפרעות אכילה זולר מתחילה בגיל 14. "עד אז לא היה חסר לי כלום, ובסוף איבדתי הכול. לא היה לי מקרה מאוד 'קלאסי', של מישהי מלאה שמנסה לרדת במשקל ונאבדת, או של מישהי שניסתה לדגמן ונתנו לה הערה לא נעימה והיא נפלה לזה. אני והפסיכולוגית שלי ניסינו לפענח מאיפה זה הגיע ומה ההורים שלי אמרו – כי תמיד הולכים להורים - ולא מצאנו".

אז איך בכל זאת זה התחיל? "הייתי לייט-בלומר, התפתחתי מאוד מאוחר ועד אז הייתי ילדה צנומה וקטנה. לקראת העלייה לתיכון אנשים התחלו לדבר על איך שאני נראית. זה הפחיד אותי, הייתי ילדה ולא יכולתי להתמודד עם זה שמסתכלים עליי ככה. מאוד רציתי לחזור להיות ילדה ולא הייתי מוכנה להפוך להיות אישה. זאת הייתה הדרך שלי כנראה גם לבקש תשומת לב מההורים וגם להיות פיזית יותר קטנה, לתפוס פחות מקום".

נהנית מהחשיפה. רוני זולר ( צילום: איליה מלניקוב )

בחופש שבין כיתה י' ל-י"א, זולר כבר ירדה במשקל משמעותית, עד כדי הפסקה של הווסת ונשירת שיער, אבל מבחינתה הבעיה העיקרית הייתה המספרים שהמשקל הציג. איכשהו, למרות כל הניסיונות, הם עדיין לא היו נמוכים מספיק לתפיסתה. "המטרה שלי הייתה להיעלם. הייתה לי דיסמורפיה של הגוף: כשאת מסתכלת במראה והמוח מפרש את מה שהעיניים רואות בצורה הפוכה. את רואה מפלצת. החדר בבית של ההורים היה בקומה השנייה. כשהייתי עולה הייתי מפחדת שהבית יתמוטט. הייתי בטוחה בזה. אומרים לך שאת רזה, הטבעות נופלות לך מהאצבעות, אבל את רואה משהו אחר. את לא יכולה להאמין לזה. את בטוחה שכולם משקרים ורק את צודקת״.

איך היה תהליך ההחלמה? "זה לקח שנים של טיפול ארוך ומייגע, התמדה ותמיכה. לקום בבוקר ולבכות שבכלל קמת. שנים של טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי. גם ההורים שלי היו בטיפול כתמיכה להשלמת התהליך. זה טיפול משפחתי, כי זאת מחלה שהורסת את המשפחה".

היו לך חיי חברה באותו זמן? ״באיזשהו שלב החברות עזבו אותי. הן ממש הושיבו אותי בבית קפה ואמרו: 'רוני, לא כיף איתך, אנחנו לא אוהבות אותך יותר. את לא יכולה להיות יותר חלק מהחבורה'. את רק מנסה שנייה להוציא את הראש מעל המים ובום, מטביעים אותך עוד פעם. היום אני יכולה להבין, היינו ילדות מאוד צעירות ולא הייתה לזה מודעות כמו שיש היום, לא שהיום יש מספיק".

וזה לא גרם לך לרצות להחלים? ״זה עשה פעולה הפוכה. 'הנה, לא רק שאת עכשיו לא רזה, גם אין לך חברות'. המחלה תצדיק כל דבר. היא תצדיק שאת לא מקבלת מחזור, שאת חולה, שאין לך חברות. היא תצדיק הכול".

באופן מפתיע, דווקא הפרידה הזמנית מאלמוג בתן (בן דודו של נעם בתן), בן זוגה גם היום, הצליחה להעניק לה את התחושה שהיא מנצחת את המחלה. "זה היה פחות או יותר חודשיים לפני הטיסה ל'הישרדות'. הרבה פעמים דווקא פרידה גורמת לך למצוא את עצמך. לפני זה לא שיחררתי שליטה לרגע, לא עם האוכל ולא עם האימונים. עד אז הייתי אומרת לעצמי 'את מהממת, אבל תיזהרי'. מאז התחלתי להגיד 'יואו, את פשוט מושלמת, עופי על עצמך'".

היום היחסים שלך עם הגוף כבר במקום אחר? "גם היום, אם אני ארגיש לא טוב עם עצמי, וחברים ירצו ללכת ספונטנית לים אחר הצהריים, יכול להיות שאני אלך, אבל לא עם בגד ים. בסוף אני גם רוצה להרגיש בנוח. אני בודקת את הגבולות שלי כל הזמן. זה כל יום לבחור בזה מחדש. אני תמיד בטיפול. זה מסע שלא נגמר. אף אחד לא קם כל בוקר ואומר 'אני מושלם, אין לי מה לעבוד על עצמי'. אין דבר כזה. ומי שכן, אז הוא צריך טיפול".

הייתה לי דיסמורפיה של הגוף, כשאת מסתכלת במראה והמוח מפרש את מה שהעיניים רואות בצורה הפוכה. אומרים לך שאת רזה, הטבעות נופלות לך מהאצבעות, אבל את רואה משהו אחר

כרגע מרבית ההערות שזולר בת ה-25 מקבלת נוגעות דווקא לקשרים הרומנטיים שלה. בזמן שהיא דבקה בסיסמה "אבל היינו בהפסקה" כדי להסביר את הפלירטוט שהיה על האי עם המתמודד עדן פלח, יש מי שטוען שהכל היה מהלך אסטרטגי. הקונספירציה טוענת שהרווקוּת הזמנית הייתה הצגה שנועדה לא רק לקדם אותה במשחק, אלא גם להפוך אותה לחביבת הקהל, בדיוק כמו שהזוגיות שנרקמה בזמנו על האי בין מאיה קיי לטל מורד עזרה לפרסום של שניהם.

זולר מכחישה בתוקף. "יש המון תגובות ותיאוריות - שנפרדנו בשביל התוכנית, או שבכלל לא נפרדנו וסתם אמרתי שאני רווקה, או שאלמוג חסר עמוד שדרה ואני שקרנית. באמת אין סוף, אבל האמת היא שנפרדנו כבר בסביבות דצמבר-ינואר. הטיסה ל'הישרדות' הייתה באפריל, ופנו אליי בערך חודש לפני שטסנו. לא היה קשר בין הדברים. עד אז לא הייתי בקשר עם מלהקים, לא פנו אליי. הייתי בתקופת מבחנים, לרגע לא חשבתי להפסיק את הלימודים ולטוס. רק אחרי שחזרתי לארץ, מצאנו אחד את השני עוד פעם. זה לא היה מתוכנן, זה לא היה שקר, זאת לא הייתה אסטרטגיה".

התיאוריות האלו פוגעות בך? "זה מבאס ומעליב. לא ראיתי את זה מגיע. היו המון תגובות שפחדתי שיגיעו, זאת לא הייתה אחת מהן".

"פחדתי שיגידו שאני לא מספיק שקרנית". זולר ב"הישרדות" ( צילום: אוהד רומנו )

ממה כן פחדת? ״יש לי תמיד את הפחד שיגידו שאני סתומה. אני לא חושבת שאני סתומה, בכלל לא, אבל זה פחד שנתקע לי, אולי מהבלונדינית הרמת-שרונית. פחדתי להיות לא רלוונטית במשחק. פחדתי מתגובות על הגוף. לא חשבתי בחיים שיגידו שאני שקרנית. פחדתי שיגידו שאני לא מספיק שקרנית״.

את בתן היא הכירה בטיול שאחרי הצבא. "הוא עבד בארצות-הברית ונפגשנו בפנמה, הוא היה בחופש מהעבודה. לא היה כלום. אני בכלל יצאתי עם מישהו אחר והוא התחיל עם החברה הכי טובה שלי. שנה אחרי זה טסתי לסרי-לנקה והוא גם היה שם עם חברים. שם התאהבנו ממש. היינו שבועיים ביחד, חזרתי לארץ, הוא אמר לי 'אני אוהב אותך', וזהו. היה לנו סיפור מהאגדות".

אז למה נפרדתם? "זאת הייתה פרידה מאוד קשה, עם המון אהבה והערכה. שום פיצוץ. ידענו שהכיוון זה או חתונה או כלום. אנחנו לא מבזבזים זמן ואוהבים אחד את השני מאוד. ואז ראינו שאנחנו כרגע לא מתקדמים לכיוון של חתונה, רק מתרחקים, רבים ויש בינינו פערים. היו המון קשיים, אז נפרדנו".

ומה השתנה בסבב הזה? "הוא אמר 'זהו, אני מוכן להוציא את הטבעת. תגידי כשאת מוכנה'. הוא הרגיש שהוא מוכן להתמסר לזוגיות הזאת. הייתי צריכה קצת לחשוב על זה כי מאוד פחדתי, ובסוף הלכנו על זה, וזה כיף".

בטח לא קל לו לצפות באינטראקציות שלך עם גברים על האי.'

"זה מורכב, באמת לא פשוט, אבל אנחנו מחזיקים ידיים ורואים את זה ביחד. בסוף לא היינו ביחד באותה תקופה וגם הוא נהנה בזמן הזה - כל מי שדואג לו, הוא היה בסדר, הוא הסתדר - אז אנחנו נושמים עמוק ובטוחים באהבה שלנו. זה עוד אתגר שיקרב בינינו".

הנחתי שרוצים אותי בתוכנית כדי להיות הבלונדינית שבאה לשנות תדמית. אני מטפחת את הבלונד ומטפחת את הציפורניים, אני יודעת איך אני נראית מהצד ואני מקבלת את זה. ידעתי שברגע שאפתח את הפה, אני אצא מהמשבצת הזאת מאוד מהר

אפשר בקלות להאמין לזולר כשהיא אומרת שאין לה חוש לאסטרטגיה. גם בריאיון ניכר שהיא לא מנסה לשקר. אין לה בעיה, למשל, לספר שהטלפון מהתוכנית הגיע משום שהתאימה בול למשבצת שהייתה חסרה להם. "הנחתי שרוצים אותי כדי להיות הבלונדינית שבאה לשנות תדמית. המפונקת שבאה להראות שהיא משהו אחר. היא אנונימית אבל גם דוגמנית, היא סטודנטית לעבודה סוציאלית והיא רווקה והיא גם מרמת-השרון. הבנתי בול לאיפה הם מנסים להכניס אותי ואמרתי 'יאללה, תכניסו אותי'".

לא הפריע לך? "השלמתי עם זה שזה מה שאנשים שלא מכירים אותי רואים. אני מטפחת את הבלונד ומטפחת את הציפורניים, אני יודעת איך אני נראית מהצד וזה בסדר, אני מקבלת את זה. ידעתי שברגע שאפתח את הפה וייתנו לי לדבר, אני אצא מהמשבצת הזאת מאוד מהר".

ומה קרה כשהגעת לאי? "מה שרואים על המסך זה הקמצוץ של הקמצוץ, הכלום של הכלום. מעבר למשחק ולרעב ולשעות השינה המגעילות ולחוסר במקלחת, האתגר החברתי הוא מאוד גדול. בסוף זה דווקא הפתיע אותי לטובה. הרגשתי שאני מסתדרת. הרגשתי חביבה על חברי השבט ואהובה".

ואפילו היית שותפה למהלך להדחת אבי שושן. "אני לא לוקחת יותר מדי קרדיט, אבל זה היה מאוד כיף, כי האנרגיה של אבי והמילים שהוא השתמש בהן והטון שהוא השתמש בו - זה היה גדול עליי. ראו אותי בוכה שם, בכיתי עוד הרבה בגללו. זה היה בשבילי מאוד מפחיד ומרתיע, אז מאוד שמחתי על האפשרות להדיח אותו".

למה הוא הפחיד אותך כל כך? "זה נוגע לי במשהו. משהו ברוני הקטנה שבפנים שומע משהו שכנראה קרה לי. פסיכולוגים יכולים לנסות לפענח את זה".

לאחרונה הוא סיפר שקשה לו עם התגובות שהוא מקבל מהצופים. היום יש בך חמלה כלפיו? " ברור שאכפת לי. אני חושבת שהוא התנהג לא בסדר, אבל זה לא אומר שמגיעה לו בריונות ברשת. אני לא מצדיקה בריונות, לא שלו ולא של אף אחד אחר. הלב שלי יוצא אליו".

דיברתם מאז? "כן, אנחנו ביחסים בסדר גמור. אני חושבת שצריך להשאיר על האי את מה שהיה על האי".

"עשיתי את הכי טוב שלי". מתוך "הישרדות" ( צילום מסך, רשת )

למרות שהסתדרת טוב, הודחת בשלב יחסית מוקדם. "נכון ואני לא מרגישה מיצוי. כל אחד מסתכל אחורה ואומר: יכולתי לעשות ככה ויכולתי פה יותר. אבל מה הקטע בחוכמת הבדיעבד? הייתי רעבה, הרגשתי לא טוב, היה לי חם, כאבה לי הבטן, היה לי וירוס, ההוא העליב אותי וההוא הכעיס אותי. אני גאה בעצמי ויודעת שעשיתי את הכי טוב שלי ושאני צריכה לשחרר".

אז עכשיו הכיוון הוא להיות משפיענית? "עבדתי באינסטגרם גם לפני והתחלתי קצת ליצור תוכן, אבל הרגשתי שמשהו חוסם אותי מלדבר מול המצלמה ו'הישרדות' באמת שיחררה אותי מהבחינה הזו. מהילדות ידעתי שאני רוצה להיות מפורסמת. לא ידעתי לשים את האצבע איך ולמה ולמי אני פונה ומה המסר שלי, ועכשיו אני ממש מרגישה שזה דייק אותי".