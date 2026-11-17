בשיתוף הפניקס

"העומס לא מונע מבעיות רפואיות להתפתח" ( צילום: ירון שרון )

קביעת תור לרופא מומחה דורשת זמן והתעסקות עוד לפני הבדיקה עצמה. כשהדרך הופכת למסורבלת במיוחד, ומצטרפת לשגרה עמוסה, הטיפול בבריאות עלול להידחות שוב ושוב.

מסקר שערכה חברת מדגם בשיתוף הפניקס ו־ynet עולה כי כ־27% מהישראלים דחו או ויתרו על פנייה לרופא מומחה בשל מורכבות התהליך. בקרב צעירים הנתון בולט במיוחד: 38% מבני 25–34 דיווחו שוויתרו על פנייה למומחה בגלל מורכבות התהליך.

"אני לא מופתע מהנתון שצעירים הם אלה שדוחים בעיקר את הטיפול", אומר פרופ׳ רועי מנו, מומחה בכירורגיה אורולוגית, רופא בכיר ומנהל השרות לאורולוגיה אונקולוגית במחלקה האורולוגית במרכז רפואי תל-אביב (בי"ח איכילוב). לדבריו, הדבר קשור בעיקר לכך שהם עסוקים בדברים רבים במקביל. "אלא שהעומס אינו מונע מבעיות בריאות להתפתח, ולכן חשוב למצוא דרך לשלב את הבדיקות הנדרשות באורח החיים", הוא מדגיש.

צילום: שחר דרורי

הסקר מצא הבדלים בין קבוצות נוספות: 32% מהנשים דיווחו על ויתור על פנייה למומחה בשל מורכבות התהליך, לעומת 21% מהגברים. בקרב מי שאין להם ילדים עמד השיעור על 37%.

"אומנם מאוד קל לדחוק את הטיפול בנו לתחתית הרשימה, אבל חשוב מאוד להקפיץ את זה למעלה, לא להזניח את הבריאות, כדי שנוכל לחיות חיים מלאים וליהנות מהם", אומר פרופ׳ אבנר בלקין, מנהל יחידת הגלאוקומה במרכז הרפואי מאיר ומנתח קטרקט וגלאוקומה במרכז הרפואי עין טל.

צילום: ירון שרון

הנתונים ממחישים שהאתגר מתחיל עוד לפני הכניסה לחדר הרופא, ביכולת לנווט בתוך המערכת ולהשלים את התהליך. השירות שמציעה הפניקס נועד לפשט את הדרך ולהציע זמינות תורים גבוהה יותר, כדי לסייע למטופלים להבין את הזכויות שלהם, להגיע לרופא המתאים ולקבל טיפול בזמן. סיון מועלם, מנהלת A-List, רשת היועצים הבכירים של הפניקס, מוסיפה: "בחירת רופא מתחילה באיתור המומחיות הרפואית המתאימה ביותר למצב הרפואי. באמצעות רשת רופאי A-List של הפניקס, אנו מעמידים לרשות לקוחותינו מאגר של רופאים בכירים ומובילים, במגוון רחב של תחומי התמחות ובפריסה ארצית. השירות מאפשר לאתר רופאים בעלי מומחיות וניסיון רלוונטיים, מתוך הבנה שהבחירה ברופא המתאים היא שלב משמעותי בדרך לקבלת הטיפול הרפואי הנכון".

צילום: ריקי לוגסי

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