הם נמכרים לצד מים ומשקאות קלים, ומשווקים כדרך להתעורר, להגביר ערנות או להתכונן לאימון. אלא שמחקר חדש מעלה חשש בנוגע להשפעתם של משקאות אנרגיה ותוספים ממריצים על הלב . החוקרים בחנו דיווחים שהוגשו למינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA), ומצאו כי דום לב, התקפי לב והפרעות קצב דווחו בתדירות גבוהה יותר בהקשר של מוצרים המכילים קפאין וחומרים ממריצים, בהשוואה למזונות ולתוספי תזונה אחרים. כ-45% מהדיווחים על אירועים לבביים שנקשרו למוצרים האלה נגעו לצעירים בני 34-18.

המחקר יוצג בכנס המדעי של איגוד הלב האמריקני, שיתקיים ב-9-6 בנובמבר בשיקגו. בשלב זה הוא פורסם על-ידי האיגוד כתקציר לכנס, שלא עבר ביקורת עמיתים, וממצאיו נחשבים ראשוניים. החוקרים הדגישו שאי אפשר להסיק מהם שהמוצרים עצמם גרמו לאירועים הלבביים.

גלריה שותים משקאות אנרגיה? המחקר שמעלה חשש לפגיעה בלב של צעירים ( גרפיקה: נוצר באמצעות AI )

"המוצרים האלה משווקים כאמצעי יומיומי להתרעננות ולהגברת הערנות, ונמכרים לצד משקאות מוגזים ובקבוקי מים, ולכן רוב האנשים מניחים שאין בהם סיכון ממשי", אמר מחבר המחקר סאי סמיאמנתולה, סטודנט בשנה הרביעית לרפואה באוניברסיטת וירג'יניה, בהודעה לתקשורת של איגוד הלב האמריקני .

לדבריו, "אצל אנשים בריאים רבים, אם צורכים את המוצרים האלה מדי פעם, הסיכון כנראה קטן. עם זאת, אנשים שצורכים בקביעות משקאות אנרגיה או תוספים אחרים המכילים חומרים ממריצים עלולים לעבור במהירות את הגבול היומי המומלץ לצריכת קפאין".

דום לב דווח בתדירות גבוהה פי 11

החוקרים בחנו 28,345 דיווחים על תופעות לוואי אפשריות בקרב בני 13 ומעלה, שהוגשו למאגר בטיחות של ה-FDA בשנים 2025-2017. מתוכם, 854 נגעו למשקאות אנרגיה או לתוספי תזונה המכילים קפאין או חומרים ממריצים. החוקרים השוו אותם ל-27,491 דיווחים על מוצרים ללא רכיבים אלה, ובהם משקאות קלים, תחליפי ארוחה, חטיפי חלבון, שייקים וויטמינים.

החוקרים סיווגו את המוצרים לפי החומרים שהם מכילים, ולא לפי המותגים. לצד קפאין, נכללו בניתוח גם מוצרים המכילים גוארנה, ירבה מאטה, תמציות של תה ירוק או קפה וחומרים ממריצים נוספים.

צילום: מכבי שירותי בריאות

בדיווחים שנגעו למוצרים המכילים קפאין וחומרים ממריצים, דום לב דווח בתדירות גבוהה בערך פי 11 בהשוואה לקבוצת המוצרים האחרת. התקפי לב דווחו בתדירות גבוהה בערך פי 4.5. הפרעות קצב חדריות, כלומר הפרעות בקצב הלב שמקורן בחדרי הלב, או תחושת דפיקות לב, דווחו בתדירות גבוהה פי ארבעה. דופק מואץ דווח כמעט פי שלושה, כאבים בחזה פי 2.71 והתעלפות בערך פי שניים.

הנתונים מתארים הבדלים בשכיחות האירועים בתוך הדיווחים שהוגשו ל-FDA, ואין פירושם שהסיכון לדום לב בקרב צרכני המוצרים גבוה פי 11. הצעירים שהוזכרו בדיווחים אינם נחשבים בדרך כלל לקבוצת סיכון גבוהה לאירועים לבביים. דפוסים דומים נצפו אצל גברים ונשים.

למה דווקא צעירים?

לא ברור מדוע צעירים בלטו בדיווחים. לדברי החוקרים, ייתכן שהדבר קשור לתדירות הצריכה, לשימוש לפני פעילות גופנית עצימה, לשילוב עם אלכוהול או סמים, או למחלת לב שלא אובחנה. ד"ר יוסי דניאלי, מומחה בקרדיולוגיה וברפואת ילדים במכבי שירותי בריאות, הדגיש שגילם של הצעירים שהוזכרו בדיווחים הוא אחד הממצאים הבולטים. "זו אוכלוסייה צעירה, ולכן הנתון הזה ראוי לתשומת לב", אמר. לדבריו, חשוב לשים לב לכמות הקפאין המצטברת ולשילוב בין מוצרים שונים.

צריכת משקאות אנרגיה לפני אימון מוסיפה השפעה ממריצה לעלייה בדופק ובלחץ הדם בזמן הפעילות ( צילום: Shutterstock )

"צעירים צורכים משקאות אנרגיה לפני אימון, לקראת מבחנים או כדי להתגבר על עייפות. לפעמים הם משלבים אותם עם קפה, עם מוצרים ממריצים נוספים או עם אלכוהול", הסביר. "המסר אינו שאסור לשתות משקאות אנרגיה, אלא שצריך לשים לב למינון ולשילובים האלה".

ריכוז קפאין גבוה

מכירות משקאות האנרגיה זינקו ביותר מפי שניים בעשור האחרון, והגיעו ליותר מ-20 מיליארד דולר ב-2024. לפי הצהרה מדעית שפרסם השנה איגוד הלב האמריקני , צריכה של עד 400 מ"ג קפאין ביום נחשבת בדרך כלל בטוחה לרוב המבוגרים.

עם זאת, חלק ממשקאות האנרגיה מכילים עד פי שלושה קפאין בהשוואה לכמות זהה של קפה פילטר. בחלק מהתוספים הנלקחים לפני אימון, ריכוז הקפאין גבוה ביותר מפי 12. בארה"ב מוצרים אלה מפוקחים כמזון או כתוספי תזונה, ואינם נדרשים לעבור את אותן בדיקות בטיחות הנדרשות מתרופות לפני שיווקן.

ד"ר דניאלי הצביע על הצורך בזהירות בשילוב משקאות אנרגיה ופעילות גופנית. לדבריו, צריכת קפאין לפני אימון מצטרפת לעלייה בדופק ובלחץ הדם שמתרחשת בזמן הפעילות, ועלולה להגביר את הסיכון להפרעות קצב. עם זאת, הוא הדגיש כי נדרשים מחקרים נוספים כדי לברר את הקשר הסיבתי בין צריכת משקאות אנרגיה לבין אירועים לבביים.

חשש, אבל עדיין לא הוכחה

לפי איגוד הלב האמריקני, המחקר בתחום עדיין מוגבל, אך קיימות ראיות לקשר בין מינוני קפאין גבוהים לפגיעה במערכת הלב וכלי הדם. רופאים גם תיארו מקרים של הפרעות קצב ומוות לבבי פתאומי לאחר צריכת מוצרים כאלה, לרבות בצעירים ללא גורמי סיכון ידועים.

"המחקר הזה מעלה חשש שמוצרים המכילים כמויות גבוהות מאוד של קפאין עלולים להזיק למערכת הלב וכלי הדם", אמר בהודעת האיגוד פרופ' גרגורי מרקוס, פרופסור לרפואה באוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו ויו"ר צוות הכותבים של ההצהרה המדעית בנושא קפאין. פרופ' מרקוס, שלא השתתף במחקר, הדגיש כי גורמים אחרים עשויים להשפיע על התוצאות וכי נדרש מחקר נוסף.

משקאות אנרגיה עלולים להכיל ריכוז קפאין גבוה פי שלושה מקפה ( צילום: Shutterstock )

מגבלה מרכזית היא שהדיווחים נמסרו בהתנדבות בידי צרכנים, רופאים ויצרנים. לא ידוע כמה אנשים צרכו את המוצרים בלי לחוות אירוע לבבי, וכמה חוו אירוע ולא דיווחו. החוקרים קראו לניטור בטיחות שיטתי יותר, והציעו לצוותים רפואיים לברר אם צעירים הסובלים מדפיקות לב, מכאבים בחזה או מהתעלפויות צורכים מוצרים כאלה.