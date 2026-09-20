בשקט בשקט, מתחת לרדאר, מרכז רפואי רבין, שמאגד את בתי החולים בילינסון וגולדה-השרון, מיתג עצמו מחדש, ובחר להסיר את שמו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין מהלוגו החדש.

במייל רשמי החתום על ידי דוברת בית החולים נכתב כי "לאחר שנים של סקרי מטופלים, אנשים לא הבינו מה זה רבין, זה יצר בלבול מהותי בשטח". לטענתה השם יישאר ברמה הבינלאומית, "אבל בישראל זה באמת מאוד סיבך את המטופלים".

הלוגו המשותף, לפני ואחרי השינוי

גם באתר הרשמי של המרכז הרפואי רבין, הלוגו הוחלף ללוגו החדש, ללא שמו של ראש הממשלה המנוח - כשבמקביל ברשת החלו לתהות לאן נעלם השם. בסרטון שהועלה לרשת לכבוד השקת הלוגו החדש, מסביר ד"ר ארז ברנבוים, מנכ"ל המרכז הרפואי: "יצרנו לוגו חדש המורכב מפרח כחול, לצידו של המותג בילינסון. הלוגו התחדש אבל הזהות נשארה. המיתוג החדש אינו מסתכם רק בלוגו, הוא יהיה חלק מהשילוט בבית החולים, במסמכים, בחתימות במייל, בפרסומים בערוצי התקשורת השונים, בכל מקום".

במענה לפנייתנו אמרה דליה רבין כי המהלך נעשה שלא בידיעת המשפחה, וכי בימים האחרונים קיבלה הודעות בנושא מרופאים. עוד אמרה כי יש לפנות להנהלת בית החולים לקבלת הסברים.

( הסרטון שהכריז על המיתוג החדש, ללא השם רבין )

גורם רפואי בכיר בכללית אומר בשיחה עם ynet כי "ברור שיש כאן מהלך תקדימי. לא קרה בהיסטוריה של מדינת ישראל שהוסר שם של מישהו מבית חולים. יש שמות כמו יוספטל, סורוקה, אנשים שהיו שרים או שהיה להם תפקיד ציבורי במערכת הבריאות מלפני שנים רבות, ולא נגעו בזה, אבל פתאום את רבין הורידו. קשה להפריד את המהלך הזה ממה שקורה במדינה. זה מהלך שהוא לא תמים. הוא מהלך תקדימי, זה לא סתמי, זה בטוח פוליטי".

במייל ששלח בסוף השבוע ד"ר ברנבוים למנהלי המחלקות בבית החולים, הוא הודיע כי השם רבין נשאר, אך הלוגו בלבד השתנה, בשל תלונות של מטופלים שלא ידעו לאן להגיע. בין היתר נכתב במייל: "השם מרכז רפואי רבין ניתן למרכז כהנצחה לראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל, והוא חלק בלתי נפרד מהזהות, מהמורשת ומההיסטוריה של המרכז. המרכז המאוחד הוקם ב-1 בינואר 1996, שישה שבועות בלבד לאחר הירצחו של יצחק רבין ז"ל, והשם שניתן לו אז מבטא את ההנצחה הזו עד היום. אנו גאים בשם הזה ובמשמעות שהוא נושא, והוא ימשיך ללוות את המרכז הרפואי ואת פעילותו. בדיקות שערכנו בקרב מטופלים הצביעו על בלבול בין השמות והמהלך נועד לפשט זאת עבור המטופלים. לתת בולטות ברורה לשמות בילינסון והשרון, המזהים את שני בתי החולים ובמקביל לשמר באופן ברור ומלא את מרכז רפואי רבין כשם המרכז המאוחד".

גם בכללית טענו בפנינו כי השם שונה לצרכים שונים, כאשר הוא עדיין נותר רבין, אך ירד מהלוגו.