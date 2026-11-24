בשיתוף MSD

קבלת אבחנה של גידול בשלפוחית השתן היא רגע מטלטל. עבור רוב האנשים, השאלה הראשונה שעולה היא "מה עכשיו?". לצד החשש הטבעי, חשוב לדעת כי האבחנה היא רק תחילת הדרך. למעשה, אחד השלבים החשובים מתחיל דווקא לאחר גילוי הגידול, כאשר הצוות הרפואי אוסף את כל המידע הדרוש כדי להבין את מאפייני המחלה ולהתאים את הטיפול הנכון עבור כל מטופל.

סרטן שלפוחית השתן אינו מחלה אחת אחידה. ישנם סוגים שונים של גידולים ושלבי מחלה, ולכן לא כל מטופל יקבל את אותו הטיפול. לאחר גילוי הגידול נדרשת הערכה מקיפה שמטרתה להבין עד כמה המחלה מתקדמת, האם חודרת את שריר דופן השלפוחית, מה רמת הסיכון שלה ומהן אפשרויות הטיפול המתאימות ביותר.

במקרים רבים הגידול מתגלה בעקבות תסמינים כמו דם בשתן, שינויים בהרגלי מתן השתן או תחושת צריבה. השלב הבא כולל בדרך כלל הסרה של הגידול דרך השופכה, פעולה שמאפשרת הן לטפל בגידול הנראה לעין והן לשלוח דגימות לבדיקה פתולוגית.





( ynet )





הבדיקה הפתולוגית היא אחד הכלים החשובים בתהליך. היא מספקת מידע על סוג הגידול, דרגת האגרסיביות שלו ועומק החדירה לדופן שלפוחית השתן. לעיתים יידרשו גם בדיקות דימות נוספות כדי לבדוק האם המחלה מוגבלת לשלפוחית בלבד או התפשטה לאזורים אחרים בגוף.

רק לאחר שכל הנתונים נאספים ניתן לקבוע את שלב המחלה ולבנות תוכנית טיפול. בשלב הזה מתקבלת אחת ההחלטות החשובות ביותר: האם מדובר במחלה שניתן לטפל בה באופן מקומי בלבד, או שיש צורך בטיפול רחב יותר שמטרתו להפחית את הסיכון לחזרת המחלה או להתקדמותה.

מטיפול אחיד לטיפול מותאם אישית

בשנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית בטיפול בסרטן שלפוחית השתן, כאשר אחד השינויים הבולטים הוא כניסת התרופות האימונותרפיות לארסנל הטיפולים. טיפולים אלה אינם תוקפים את הגידול באופן ישיר, אלא משחררים את ה"בלמים" של תאי מערכת החיסון ומאפשרים לגוף להשמיד את תאי הגידול באופן עצמאי. האימונותרפיה יכולה להשתלב בשלבים שונים של הטיפול, בהתאם למאפייני המחלה. אצל חלק מהמטופלים היא ניתנת לפני ואחרי כריתת השלפוחית במטרה להפחית את הסיכון שהמחלה תחזור בעתיד. במקרים אלה, מטרת הטיפול היא להגדיל את סיכוי הצלחת הניתוח ולהתמודד עם תאי סרטן שעשויים להישאר בגוף גם לאחר שהגידול עצמו הוסר.

גישות אלה משקפות את השינוי שעובר תחום האונקולוגיה בשנים האחרונות: מעבר מטיפול אחיד לכולם לטיפול מותאם אישית, מבין הטיפולים המאושרים בישראל. ההחלטה תתבסס בין השאר על מאפייני הגידול, נתוני המטופל ועל הראיות המדעיות והנתונים העדכניים בתחום. הטיפול בסרטן שלפוחית השתן דורש גישה טיפולית רב־תחומית ושיתוף פעולה הדוק בין האורולוג לאונקולוג. האורולוג מביא את המומחיות באבחון המחלה, בהערכת הממצאים ובאפשרויות הטיפול הניתוחיות, ואילו האונקולוג בוחן את מקומם של הטיפולים התרופתיים כחלק מתכנית הטיפול הכוללת. מעורבות אורולוג ואונקולוג לאורך כל שלבי הטיפול במחלה חיונית על מנת להשיג תוצאות טיפול מיטביות.

לצד ההתקדמות הטיפולית, חשוב לזכור שגם למטופל עצמו יש תפקיד משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות עם הצוות המטפל. מומלץ לשאול שאלות, להבין את משמעות תוצאות הבדיקות, לברר מה מטרות הטיפול ומהן האפשרויות השונות העומדות על הפרק. קבלת החלטות משותפת בין המטופל לצוות המטפל מסייעת לבחור עבורו את תכנית הטיפול המתאימה ביותר.

בסופו של דבר, הדרך מאבחנת סרטן שלפוחית השתן ועד לבחירת הטיפול אינה מבוססת על בדיקה אחת או על החלטה אחת. מדובר בתהליך רב שלבי, שבו כל פרט שנאסף מסייע לבנות תמונה מדויקת יותר של המחלה. האבחנה היא אמנם נקודת ההתחלה, אך בזכות התקדמות הידע הרפואי והופעת טיפולים חדשניים כגון אימונותרפיה, עומדות כיום בפני המטופלים אפשרויות רבות יותר, המאפשרות להתאים את הטיפול לצורכיהם האישיים של המטופלים ולמאפייני מחלתם.

ד"ר צרפתי היא מנהלת היחידה לגידולי מערכת השתן, מרכז חוסידמן לרפואת הסרטן במרכז הרפואי שיבא בתל השומר

פרופ' דותן הוא אורולוג, מומחה לאורולוגיה אונקולוגית ומנהל המחלקה האורולוגית במרכז הרפואי שיבא בתל השומר

שירות לציבור. מוגש מטעם חברת MSD



