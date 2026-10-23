ענקית הבירה ההולנדית הייניקן מכירה בכך שתרופות ההרזיה מאיימות על מכירות הבירה - הודאה נדירה מצד יצרנית אלכוהול גדולה. במצגת שהגיעה לידי סוכנות הידיעות "רויטרס", קראה החברה לבעלי פאבים וברים בבריטניה להתאים את עצמם לשימוש הגואה בתרופות.

המצגת נשלחה על רקע זינוק בשימוש בזריקות ההרזיה (תרופות ממשפחת GLP-1). לפי מחקר של בנק ההשקעות ג'יי.פי מורגן, כ-10 מיליון בני אדם בארה"ב השתמשו בשנה שעברה בתרופות הרזיה כמו מונג'רו של אלי לילי או וויגובי ואוזמפיק של נובו נורדיסק. ההשפעה כבר ניכרת בשורה של ענפים: החשק למתוקים ולחטיפים פוחת, הביקוש לתיקוני בגדים עולה, וחברות ממהרות לשווק מוצרים שנועדו להקל על תופעות הלוואי.

גלריה בירה הייניקן. יצרניות משקאות חריפים נערכות לשינוי חד בהרגלי הצריכה ( צילום: Repina Valeriya / Shutterstock.com )

הייניקן, מבשלת הבירה השנייה בגודלה בעולם אחרי אנהייזר-בוש אינבב (באדווייזר, סטלה ארטואה וקורונה), הסבירה ללקוחותיה בענף ההסעדה שהתרופות עלולות להפחית את החשק לשתות, ושמכירות הבירה והסיידר נתונות ללחץ בגלל "שובע ופחות מנות". החברה גם ציינה שיהיה קשה יותר לשמר את ערבי השתייה המסורתיים, שבהם מזמינים כוס אחרי כוס.

במצגת, שלא פורסמה עד כה ונשלחה ללקוחות החודש, המליצה הייניקן לבעלי המקומות לקדם בירה בכוסות של כ-280 מ"ל, קטנות אפילו מ"שליש", ומשקאות דלי אלכוהול ונטולי אלכוהול, ולהציע מנות קטנות לצד המשקאות. בלי ההתאמות הללו, הזהירה, הם עלולים לראות ירידה בביקורים ובהוצאה של הלקוחות, ככל שהשימוש בתרופות בבריטניה יהפוך לנפוץ יותר.

פחות בירה, יותר פרימיום

תעשיית האלכוהול מתמודדת כבר שנים עם ירידה במכירות בחלק מהשווקים הגדולים, כשצרכנים מצמצמים את השתייה משיקולים בריאותיים וכלכליים.

בהייניקן אמרו ל"רויטרס" שהמצגת הועברה במסגרת הקשר השוטף עם עסקי ההסעדה בבריטניה, כדי לעזור להם להבין לאן השוק מתפתח. "אנחנו רואים שינויים מסוימים בהרגלי הצריכה של משתמשי התרופות, ונמשיך לעקוב אחר התפתחותם ב-2027", הוסיפו בחברה.

זריקות ההרזיה מחוללות שינוי אדיר בהרגלי הצריכה בעולם. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

לדברי החברה, משתמשי התרופות לא מוותרים על האלכוהול לגמרי, אבל בוחרים יותר ויותר במנות קטנות, במשקאות דלי אלכוהול ובמוצרי פרימיום, בהתאם למגמות הכלליות בשוק. בהייניקן ציינו שסל המוצרים שלהם ערוך היטב לביקושים האלה.

אירופה היא השוק הגדול ביותר של המבשלה ההולנדית מבחינת הכנסות, אבל הצמיחה בה איטית. דווקא בריטניה, שבה מחזיקה הייניקן יותר מ-2,000 פאבים, נחשבת בחברה לנקודת אור יחסית. לפי דוח של הייניקן בריטניה, מכירות הבירה בפאבים, בברים ובמסעדות בבריטניה הגיעו לכמעט 14 מיליארד ליש"ט (כ-58 מיליארד שקל) בשנה שהסתיימה בפברואר 2026. פחות מ-300 מיליון ליש"ט מתוכם, כ-2% בלבד, הגיעו מבירות דלות אלכוהול ונטולות אלכוהול.

נתוני הקנייה מספרים סיפור אחר

חברות המשקאות נטו עד כה להמעיט באיום, אבל נתונים שמתחילים להצטבר מראים שזריקות ההרזיה כבר משפיעות על הקניות. חברת מחקר השוק סירקנה עקבה בין 2024 ל-2026 אחר קבוצת משקי בית אמריקניים שבהם מישהו נטל את התרופות, והשוותה אותם למשקי בית שאין בהם משתמש. התברר שמשקי הבית של המשתמשים צמצמו את ההוצאה על אלכוהול, גם לשתייה בבית וגם לשתייה בחוץ.

אחרי שנתיים של טיפול הם הוציאו כ-7% פחות בחודש על אלכוהול בהשוואה למשקי הבית האחרים, ובבירה הפער הגיע לכ-13.5%.

שתיית בירה בפאבים. האם המראה הזה ידעך? ( צילום: Shutterstock.com )

דיאג'יו, יצרנית המשקאות החריפים המובילה (ג'וני ווקר, סמירנוף וגינס), אמרה למשקיעים שגם אם השימוש בתרופות יתרחב, אפשר יהיה להתמודד עם השפעתן. בקרלסברג מסרו ל"רויטרס" שהנתונים הקיימים עדיין לא מוכיחים שהתרופות משפיעות בבירור על מגמות צריכת הבירה, ובאנהייזר-בוש אינבב סירבו להגיב.

גם סקרים שערכו באירופה ובבריטניה סירקנה, חברת מחקר השוק NIQ וחברת KAM הבריטית, המתמחה בענף ההסעדה, הצביעו על כך שמשתמשי התרופות שותים פחות.

החשק פשוט נעלם

מתוך 11 משתמשים בתרופות הרזיה ששוחחו עם "רויטרס", עשרה סיפרו שצמצמו את השתייה, לעיתים במידה ניכרת. חלקם אמרו שהאלכוהול גורם להם להרגיש לא בנוח או לא טוב, ואחרים פשוט איבדו את החשק לשתות. דניאל קורנוול מבריטניה, מייסד חברה לגיוס מנהלים בכירים לענף ההסעדה, סיפר שבעבר שתה בקביעות באירועי עבודה ובסופי שבוע. היום, לדבריו, האלכוהול גורם לו אי נוחות ומשאיר אותו עם הנגאובר שנמשך כמה ימים.

חלק ממשתמשי תרופות ההרזיה פשוט איבדו את החשק לשתות. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock.com )

פעולת התרופות במוח עשויה להשפיע גם על המוטיבציה לשתות, כך לדברי פרופ' ג'וזף שאכט מאוניברסיטת קולורדו. שאכט הוביל ניסוי קליני שבדק את השפעת התרופות על אנשים עם התמכרות לאלכוהול (הפרעת שימוש באלכוהול), ולדבריו, ניסויים הראו שוב ושוב שאצל אנשים עם ההפרעה התרופות מפחיתות את החשק לאלכוהול ואת כמות השתייה.