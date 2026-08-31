שיא עונת השפעת עוד רחוק, אך הנגיף בהחלט כבר כאן. 47 בני אדם נדבקו בימים האחרונים בשפעת במרכז הרפואי השיקומי "בית בלב" כפר סבא. רוב החולים מטופלים סיעודיים מורכבים, ובודדים מהם אנשי צוות. שלושה מהמטופלים במחלקה נפטרו - אך חשוב להדגיש כי לא ברור אם מחלת השפעת הייתה הסיבה המרכזית לפטירתם.

שיא עונת השפעת עוד רחוק, אך הנגיף בהחלט כבר כאן. 47 בני אדם נדבקו בימים האחרונים בשפעת במרכז הרפואי השיקומי "בית בלב" כפר סבא. רוב החולים מטופלים סיעודיים מורכבים, ובודדים מהם אנשי צוות. שלושה מהמטופלים במחלקה נפטרו - אך חשוב להדגיש כי לא ברור אם מחלת השפעת הייתה הסיבה המרכזית לפטירתם.

שיא עונת השפעת עוד רחוק, אך הנגיף בהחלט כבר כאן. 47 בני אדם נדבקו בימים האחרונים בשפעת במרכז הרפואי השיקומי "בית בלב" כפר סבא. רוב החולים מטופלים סיעודיים מורכבים, ובודדים מהם אנשי צוות. שלושה מהמטופלים במחלקה נפטרו - אך חשוב להדגיש כי לא ברור אם מחלת השפעת הייתה הסיבה המרכזית לפטירתם.