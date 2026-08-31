שיא עונת השפעת עוד רחוק, אך הנגיף בהחלט כבר כאן. 47 בני אדם נדבקו בימים האחרונים בשפעת במרכז הרפואי השיקומי "בית בלב" כפר סבא. רוב החולים מטופלים סיעודיים מורכבים, ובודדים מהם אנשי צוות. שלושה מהמטופלים במחלקה נפטרו - אך חשוב להדגיש כי לא ברור אם מחלת השפעת הייתה הסיבה המרכזית לפטירתם.
בעקבות מקרי התמותה נערכו בדיקות יזומות במחלקה, שבמסגרתן התברר היקף התפרצות הנגיף במקום.
לפי דוח המרכז הלאומי לבקרת מחלות, בשבוע שהסתיים ב-22 באוגוסט אובחנו בבתי החולים הכלליים שנוטרו עשרה מקרים חיוביים חדשים של שפעת מסוג A. בשנה שעברה התמודדה ישראל עם עונת שפעת חריגה בעוצמתה. מספר מקרי הפטירה בקרב מאושפזים שאומתו כחולי שפעת ב-14 בתי חולים (המהווים 60% ממיטות האשפוז הכללי בישראל) בעונת 2025–2026 עמד על 189. גם כאן, לא ידוע אם השפעת הייתה סיבת התמותה העיקרית. מקרי הפטירה אירעו בתוך 30 יום ממועד האימות המעבדתי לשפעת, ועיקרם היו בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה.
מספר המאושפזים שאומתו כחולי שפעת בעונה שעברה הגיע ל-4,526, מתוכם 2,930 מבוגרים, 1,460 ילדים ו-136 נשים הרות. כנגד השפעת העונתית התחסנו בעונת 2025–2026 כ-1.87 מיליון מבוטחי קופות החולים - 19% מכלל אוכלוסיית ישראל. הכיסוי החיסוני בקרב קשישים בני 65 ומעלה הגיע ל-55%, ובקרב תינוקות וילדים בני 59-6 חודשים - ל-16% בלבד.
מבית בלב נמסר: "כרשת הפועלת לפי הסטנדרטים הרפואיים הגבוהים ביותר, וכמי שמובילה מדיניות רפואית קפדנית ופרו-אקטיבית לשמירה על בריאות הדיירים והמטופלים, במסגרת בדיקות מקיפות שביצענו, אובחנו בקרב קשישים באחת מהמחלקות הסיעודיות המורכבות, מקרי שפעת. זאת על רקע תחלואת שפעת עונתית שהחלה השנה מוקדם מהרגיל, עוד טרם תחילת עונת החיסונים. מיד עם האבחון, הופעל פרוטוקול רפואי מלא שכלל מתן טיפול מיידי לחולים ולצוות הרפואי לצד טיפול מניעתי כולל לשאר הדיירים לבלימת התפשטות הנגיף".