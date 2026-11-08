סרטון שפורסם אתמול ברשתות החברתיות, שבו נשמעים אנשים מטיחים ברופא ערבי מהמרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) האשמות על הטיפול במאושפזת, גרר אלפי תגובות ושיתופים. אלא שהדיון ברשת גלש במהרה למתקפה גזענית נגד רופאים ערבים. אחד המגיבים תהה: "מי הכניס את המחבלים האלה לבתי החולים לטפל ביהודים?" ובתגובה נוספת נכתב: "בג"ץ הכשיר את 'השרצים' וקידם אותם לפני כלל האזרחים והלוחמים שלנו היקרים".

בסרטון, שבמרכזו מטופלת בשם סיגלית, נשמעים הדוברים אומרים לרופא: "אתה אחראי עליה וחייב לטפל בה. אם זה יגיע למצב של מוות, זה על האחריות שלך". באחת התגובות נכתב גם: "הם יחסלו את כולם בשקט ובתמיכת השמאלנים".

גלריה מתוך הסרטון שבו תועד רופא ערבי - פוסט שהצית מתקפה גזענית ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )

בין מי שקראו את התגובות הייתה ד"ר צלאחה אבו סביה (פריג'), מומחית ברפואה דחופה במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא). הבוקר (א') היא פרסמה ברשתות החברתיות פוסט על התגובות , ולא הגיעה למשמרת. "זה פוגע מאוד, מעצבן מאוד", סיפרה בדמעות בשיחה עם ynet. "ראיתי את הסרטון ולא הבנתי מה קורה, כי אני מכירה את הרופא הזה טוב מאוד. כל דבר שקורה במיון צריך תחקיר, אני לא שופטת, אבל נכנסתי לתגובות ולא האמנתי. ראיתי שאנשים כותבים 'מי מכניס את המחבלים האלה לבית חולים' ו-'מה ציפיתם, ערבי בבית חולים'. זה בער בי, אז כתבתי את הפוסט".

"למה שמישהו ידבר ככה על רופא? רופא שלמד שבע שנים, עשה התמחות, עבר שלב א' ושלב ב', אסף המון הישגים, ומישהו פשוט מגיע ורושם שהוא מחבל בגלל שהוא ערבי", המשיכה. "עברו לי בראש המון סרטים. לא ידעתי איך אלך מחר לבית החולים, אטפל במישהו ואעזור לו מכל הלב, כשאני לא יודעת מה הוא חושב עליי. התחלתי לחשוב אם מטופל שהשתחרר הביתה זוכר רק שערבייה טיפלה בו. אפילו לא את השם שלי, רק שערבייה הייתה נחמדה אליו וטיפלה בו".

התגובות לסרטון שחולל סערה ( צילום: פייסבוק )

המוצא שלי אינו כתב אישום

לדבריה, מאז פרוץ המלחמה חלה עלייה בגילויי הגזענות מצד מטופלים. "את יודעת כמה פעמים שמעתי מאז 7 באוקטובר 'מחבלת, תחזרי לעזה'? אני אף פעם לא שופטת מטופל כאוב שזקוק לעזרה. מה שהוא יגיד, אני סופגת. אבל היו משפחות שאמרו לי דברים כאלה. את מגיעה ורוצה לתת טיפול מכל הלב והנשמה, ובסוף מבקשים שמישהו אחר יטפל באמא שלהם. היו אמירות כמו 'אני לא יודע מה את מזריקה לו'. מה אני יכולה להזריק לו? ב-7 באוקטובר אני זו שהייתה בבית החולים, אני קיבלתי את החיילים הפצועים וטיפלתי בהם".

"קשה לי מאוד במציאות הזאת", הוסיפה. "אנחנו כל הזמן נלחמים על המעמד שלנו. אני נלחמת להוכיח שאני טובה, שאני ראויה, נלחמת על המקום שעבדתי קשה מאוד כדי להיות בו".

"אנחנו כל הזמן נלחמים על המעמד שלנו". ד"ר צלאחה אבו סביה (פריג') ( צילום: אלבום פרטי )

הפוסט שלה נפתח במשפט: "אני רופאה ערבייה, ואני לא יודעת איך לחזור למשמרת הבאה שלי. תקראו את המשפט הזה שוב. תבינו לאן הגענו". על הרופא שצולם בסרטון כתבה: "רופא מצוין, מסור ואמפתי, עם אנושיות שקשה לתאר במילים. לא נכחתי באירוע, ולא אכריע דרך סרטון בטענות על הטיפול. לכל מטופל מגיע טיפול ראוי, וכל תלונה ראויה לבירור". ועל התגובות: "'המחבלים האלו'. ככה כותבים עלינו. ואני רותחת מזעם. אני פגועה. אני מפחדת. לא ישנתי. בכיתי. ניסיתי להבין איך חוזרים למשמרת עם המילים האלה בראש".

ד"ר צלאחה אבו סביה (פריג'): את יודעת כמה פעמים שמעתי מאז 7 באוקטובר 'מחבלת, תחזרי לעזה'? אני אף פעם לא שופטת מטופל כאוב שזקוק לעזרה. מה שהוא יגיד, אני סופגת. את רוצה לתת טיפול מכל הלב והנשמה, ובסוף מבקשים שמישהו אחר יטפל באמא שלהם

"אני יודעת לטפל באדם שפוחד. אתמול הייתי אני האדם שפוחד", הוסיפה. "אני ערבייה לפני שאני לובשת את החלוק, ואני ערבייה גם כשאני מורידה אותו. הערביות שלי היא השפה שלי, המשפחה שלי, התרבות שלי והזיכרונות שלי. היא אינה כתם שהחלוק הלבן אמור להסתיר. ואני לא אניח את הזהות שלי מחוץ לדלת כדי שיהיה למישהו נוח לקבל ממני טיפול. אני לא מבקשת חסינות מביקורת. המקצוע שלי מחייב אחריות, ואני נושאת אותה בכל משמרת. אבל המוצא שלי אינו כתב אישום. שום טענה על טיפול רפואי אינה היתר להפוך ציבור שלם לחשוד, ושום כעס אינו מצדיק לקרוא לנו מחבלים".

"אני רק רוצה שיסתכלו עליי"

גם הפוסט שלה הכה גלים ברשת. יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופ' חגי לוין, כתב ברשת X : "נמשכת ההסתה והגזענות נגד הרופאים הערבים, משולהבת על ידי גורמים פוליטיים פירומאנים. זאת פגיעה בכולנו. אבל זה לא יעבור. אנחנו נגן על חברינו וחברותינו מכלל מקצועות הבריאות. נמשיך להציל חיים יחד".

מתוך הפוסט של ד"ר צלאחה אבו סביה פריג' ( צילום: פייסבוק )

כל זה קרה על רקע אמירות קשות נגד רופאים ערבים, שנשמעו בתקופה האחרונה בכלי תקשורת שונים. "יש מטומטמים שיושבים מול הטלוויזיה, שומעים אמירות כאלה וזה נתפס להם בראש", אמרה ד"ר אבו סביה (פריג'). "אני לא יודעת איך אפשר להביא ילדים למקום הזה, עם כל השנאה והגזענות שיש". היא קראה למדינה לפעול: "המדינה צריכה להגן על הרופאים. כל אחד שלא מכבד לא צריך לקבל טיפול. כמה שזה כואב וקשה, צריך לשים גבולות".

לצד הדברים הקשים, הדגישה שבתוך בית החולים שוררים בין אנשי הצוות היהודים והערבים שותפות, כבוד הדדי ודו-קיום. "אני בטוחה שאתמול, אחרי המקרה, כולם היו ביחד ותמכו ברופא שצולם בסרטון, גם אנחנו מהבית. כולנו התקשרנו אליו, גם מנהל המיון ומנהל המחלקה. כולם דאגו לו, כולנו עובדים יחד. בינינו אין גזענות, היא לא נכנסת לבית החולים. אנחנו יושבים ביחד ברמדאן, בפסח, בחנוכה. כשיש לי חג, החברים היהודים שלי עובדים בבית החולים, וכשיש חג יהודי, אני עובדת".

צילום: המרכז הרפואי שמיר אסף הרופא

לדבריה, הפער בין מה שקורה בתוך הצוותים לבין הגזענות שמורגשת מבחוץ נעשה קשה יותר ויותר לשאת. "אי אפשר להכיל את הדבר הזה מבחוץ. אני לא יכולה לעמוד בדלת המיון ולהגיד למי שגזען שלא ייכנס. עד מתי נצטרך להגיד שאנחנו עובדים ביחד, כשכלום לא משתנה? בסוף זו אותה תוצאה".

"הייתה לנו ישיבה בבוקר, הצטרפתי בזום ודיברנו", סיפרה. מחר, למרות הפגיעה והכאב, היא תחזור לעבודה. "אני צריכה ללכת, כי אם אתן לדבר הזה להשפיל אותי, אאבד את הכבוד שלי לעצמי ואת כל מה שהשגתי", אמרה, והוסיפה: "אני רק רוצה שיסתכלו עליי, על החברים שלי, על כל בן אדם, כבן אדם. לא משנה מה הוא, מי הוא, מאיפה הוא מגיע או מה הוא חושב".