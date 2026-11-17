בשיתוף סאנופי ועמותת דרכי נשימה

"לא יכולתי להמשיך לחיות ככה" ( צילום: ירון ברנר )

הדרך של ששון מזרחי בן ה-59 מתל-אביב עד לחדר הרופא ולאבחון המיוחל הייתה ארוכה. "לא היה לי אוויר. התחלתי להשתעל ממש עד שנחנקתי, וזה היה ממש קשה", הוא משחזר בשיחה עם הרופא שאבחן אותו, ד״ר אמיר בר שי, מנהל מכון הריאות באיכילוב ויו״ר עמותת דרכי נשימה. "כל הזמן טענתי שזה בעקבות הסיגריות, אף פעם לא חשבתי להיבדק ממש לדבר הזה, עד שבעצם הגעתי אליך".

צילום: ירון שרון

כשהסימפטומים הלכו וגברו, משתף מזרחי, נפגע גם הביטחון העצמי שלו וחיי החברה נעלמו. "הייתי במצבים שהייתי מתבייש להיות ליד אנשים, כי זה היה יכול לתקוף אותי גם באמצע שהייתי מדבר איתם. כבר לא היה נעים לי מהשכנים אפילו. לילה אחד הרגשתי שזהו, זה הסוף שלי. לא יכולתי להמשיך לחיות ככה.". בגיל ,40 אחרי שלקה 3 פעמים בדלקת ריאות, אובחן עם COPD.

מזרחי לא לבד. מאות אלפי ישראלים חיים בדיוק באותו סיוט, בלי לדעת בכלל מה השם שלו. כדי לשבור את קשר השתיקה ולהגיע אל מי שעדיין מסתובבים ללא אבחנה, התיישב מזרחי לשיחה פתוחה מול המצלמות יחד עם ד״ר בר שי.

"היה לי הרבה מה להפסיד"

צילום: ירון שרון

ד״ר בר שי מחדד את נורות האזהרה שאסור להתעלם מהן: "כל אדם שסובל מסימפטומים נשימתיים – שזה כולל שיעול, ליחה, קוצר נשימה, אי-נוחות בחזה, צפצופים ששומעים בנשימה, התעוררות בלילה בגלל חנק או קוצר נשימה – צריך ללכת להיבדק. זה לא משנה אם אתה מעשן או לא מעשן, משהו כאן לא תקין. בשורה התחתונה, אם יש איזה שהם סימפטומים, לכו להיבדק. רק ככה אפשר להציל חיים ולשפר את איכות החיים".

במהלך השיח ביניהם, מבקש הד״ר להציף את הפער הבלתי נתפס שבין שכיחות המחלה לבין חוסר המודעות בנושא. "כשאתה מספר לאנשים שיש לך COPD, מה הם אומרים?" הוא שואל. "קודם כול הם מופתעים, הם לא יודעים מה זה בכלל COPD", משיב מזרחי בפשטות.

למרות שהיא פוגעת בכ-3% עד 4% מהאוכלוסייה – כלומר בין 300 ל-400 אלף איש בישראל – COPD (מחלת ריאות חסימתית כרונית) נותרה עד כה "המחלה השקופה", מסביר ד"ר בר-שי. כמעט איש בציבור הרחב לא מכיר אותה, ורבים ממשיכים לסבול בדממה. "היא נגרמת כתוצאה מחשיפה לכל מיני חומרים מזיקים, ובעיקר עשן סיגריות, יש פגיעה גם בצינורות של האוויר וגם ברקמת הריאה. נוצרת דלקת בסמפונות, שיעול, ליחה, וכתוצאה מכך מרגישים שאין אוויר".

מאז האבחון והטיפול, והודות לטיפולים המתקדמים, חזר מזרחי לשגרת חיים מלאה. השינוי המיוחל, כולל ההחלטה הקשה להפסיק לעשן אחרי שנים ארוכות, הגיע אחרי שראה את המחלה מכה בתוך המשפחה. "ידעתי שאם לא אפסיק, אגיע למצבים כמו של האחים שלי. יש לי שני אחים שנפטרו, ולא רציתי להגיע לשם. החיים הרבה יותר חשובים. יש לי הרבה מה להפסיד, והרבה יותר טוב לי ככה".





"אל תפחדו ללכת להיבדק" – בשורת הטיפול הביולוגי

"הרבה מאוד אנשים חושבים שאין מה לעשות – רק הפסקת עישון, ותתמודד. הדבר הזה הוא לא נכון", מדגיש ד"ר בר-שי ומסביר שאחת הסיבות המרכזיות לכך שאנשים נמנעים להגיע לאבחון היא מחשש לשמוע שאין פתרון אחר.

לדבריו, המעטפת הטיפולית המתקדמת שקיימת כיום משנה את חייהם של המטופלים מקצה לקצה. "שיקום הריאות באמצעות פעילות גופנית, משאפים שמורידים את התהליך הדלקתי ומשפרים את היכולת בתפקוד היומיומי, ועכשיו אפילו יש טיפולים ביולוגיים חדשניים, שמורידים את תדירות ההתלקחויות, וקרוב לוודאי בעתיד גם נראה שהם מאריכים חיים".

בסיום השיחה, מבקש ד״ר בר שי ממזרחי להעביר מסר אישי לצופים שעדיין מתלבטים אם לפנות לרופא. "המסר שלי קודם כול שאנשים לא יפחדו", מוסיף מזרחי. "לא להתבייש. לבוא, ולהיבדק".

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