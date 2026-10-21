לקראת החורף, רבים מהמטופלים שלי כבר יודעים לשאול על חיסון נגד שפעת, וחלקם גם על חיסון נגד קורונה. על RSV מדברים הרבה פחות, אף שהנגיף עלול לגרום למחלה קשה אצל מבוגרים ואנשים עם מחלות רקע. החיסונים נגד RSV למבוגרים נכנסו לשימוש רק בשנים האחרונות, וחשוב שגם הם יהיו חלק מהשיחה שלנו במרפאה.

אני מטפל גם במושתלי ריאות, שאצלם זיהום נשימתי עלול להיות מסוכן במיוחד. אני זוכר מטופלת שעברה השתלת ריאות בהצלחה, הייתה בשיקום וכבר עמדה לחזור הביתה. אז היא נדבקה ב-RSV ונפטרה. המקרה שלה מלווה אותי בכל פעם שאני פוגש מטופל לקראת החורף, ומזכיר לי עד כמה זיהום נשימתי אחד עלול לשנות את התמונה, גם כשהדרך להחלמה כבר נראית בטוחה.

גלריה זיהום ב-RSV עלול להחמיר מחלת ריאות גם לאחר חודשים של יציבות ( צילום: Shutterstock )

מטופל עם מחלת ריאות כרונית יכול להגיע אליי לביקורת בתחילת הסתיו כשהוא מרגיש טוב. הוא נוטל את התרופות שלו, מתפקד כרגיל ולא חווה החמרה כבר חודשים. דווקא בביקור כזה חשוב לי לדבר איתו על נגיפי החורף ועל הדרכים להפחית את הסיכון לסיבוכים, לפני שיופיעו קשיי נשימה ונחמיץ את ההזדמנות להיערך מראש.

RSV עשוי להתחיל כהתקררות עם נזלת ושיעול, אבל אצל אדם מבוגר או אדם עם מחלת רקע, הזיהום עלול להתפתח למחלה קשה. אצל מי שחיים עם אסתמה או עם COPD, מחלת ריאות חסימתית כרונית, הוא עלול להחמיר מצב נשימתי שהיה יציב. הסיכון אינו מוגבל לריאות: גם אנשים עם מחלות לב וכלי דם עלולים לסבול מסיבוכים משמעותיים, והנגיף מסוכן במיוחד למי שמערכת החיסון שלו מוחלשת. במקרים קשים נדרש אשפוז, לעיתים עם צורך בחמצן או בהנשמה.

גם הנתונים מישראל ממחישים את חומרת התחלואה. בחורף 2025-2026 אובחנו בבדיקות מעבדה 1,030 מטופלים בני 60 ומעלה עם RSV ב-14 בתי חולים כלליים. בתוך 30 יום ממועד האימות נפטרו 162 מהם - שיעור של 15.7%.

צילום: יחידת הצילום, שיבא

כשאני מדבר עם מטופלים על האפשרות להתחסן, חשוב להבהיר שהגיל אינו השיקול היחיד. החיסון שנבדק במחקרים מיועד, בהתאם להתוויה, לבני 60 ומעלה, וגם לבני 18 עד 59 שנמצאים בסיכון מוגבר למחלת RSV. לכן, גם אנשים צעירים יותר עם גורמי סיכון יכולים לברר עם הרופא אם החיסון מתאים להם.

הפחתת הסיכון להחמרות

עבור אדם עם COPD, החמרה אינה מסתכמת בכמה ימי שיעול. גם הליכה קצרה בבית עלולה להפוך למאמץ, והחזרה לתפקוד לאחר אשפוז אינה תמיד פשוטה. כל החמרה קשה עלולה להותיר פגיעה ממושכת, ולעיתים המטופל אינו חוזר למצבו הקודם. כרופא, זו אחת המטרות המרכזיות שלי בטיפול במחלה שלא ניתן לרפא: למנוע ככל האפשר את ההחמרה הבאה, ולעזור למטופל לשמור על התפקוד ועל איכות החיים שלו.

על הרקע הזה, יש משמעות ל ממצאים החדשים ממחקר RESP-DK , שהוצגו בכנס הריאות האירופי שנערך בספטמבר בברצלונה. המחקר נערך בדנמרק והתמקד בבני 60 ומעלה עם COPD. החוקרים השוו בין 7,454 מחוסנים נגד RSV לבין 29,816 שלא התחסנו, על בסיס נתוני מערכת הבריאות הלאומית. הממצאים, שהתייחסו לעונת תחלואה אחת של הנגיף, הצביעו על קשר בין התחסנות לבין סיכון נמוך יותר לאשפוזים, להחמרות COPD ולתמותה הקשורים ל-RSV.

במהלך מעקב חציוני של כחצי שנה לא תועדו בקרב המחוסנים אשפוזים בשל RSV, לעומת 46 אשפוזים בקרב מי שלא התחסנו. תמונה דומה עלתה גם בבדיקת החמרות COPD קשות הקשורות לנגיף: לא תועדו מקרים בקרב המחוסנים, לעומת 43 מקרים בקרב הלא מחוסנים. גם מקרי תמותה הקשורים ל-RSV לא תועדו בקבוצת המחוסנים, לעומת 14 מקרים בקבוצה שלא התחסנה. בניתוח נוסף נמצא כי קבלת החיסון הייתה קשורה לסיכון נמוך ב-42% לתמותה מכל סיבה. כאן חשוב לדייק: הנתון הזה מתייחס לכלל מקרי התמותה, ולא רק לאלה הקשורים ל-RSV.

באותו כנס הוצגו גם ממצאים מעודכנים ממחקר אמריקני רחב היקף , CLEAR-VE, שבחן את הקשר בין התחסנות נגד RSV לבין סיבוכים רפואיים קשים בקרב מבוגרים. הפעם הרחיבו החוקרים את הבדיקה מעונת תחלואה אחת לשתי עונות, בשנים 2023 עד 2025. המחקר התבסס על נתוני ביטוח רפואי וכלל כ-3.3 מיליון מבוגרים בני 60 ומעלה, מהם כ-663 אלף מחוסנים. נכללו בו גם כ-474 אלף אנשים עם COPD וכ-310 אלף אנשים עם אסתמה. כדי לצמצם את ההבדלים בין הקבוצות, החוקרים השוו בין מחוסנים ללא מחוסנים בעלי מאפיינים דומים וביצעו התאמות סטטיסטיות.

מחקרים מצביעים על קשר בין התחסנות נגד RSV לבין סיכון נמוך יותר לסיבוכים קשים ( צילום: Shutterstock )

מהנתונים המעודכנים עלה כי קבלת החיסון שנבדק הייתה קשורה לסיכון נמוך ב-57.6% להחמרות COPD קשות הקשורות ל-RSV, וב-57.3% להחמרות אסתמה קשות הקשורות לנגיף. בשני המקרים מדובר בהחמרות שהצריכו אשפוז. עבורי, כרופא המטפל באנשים עם מחלות ריאה כרוניות, המשמעות היא אפשרות להוסיף כלי חשוב למאמצים למנוע את ההחמרה הבאה, לצד הטיפול התרופתי והמעקב הרפואי.

כשהנגיף פוגע מעבר לריאות

כרופא ריאות, חשוב לי להזכיר שהסיבוכים של RSV אינם נעצרים במערכת הנשימה. המחקר האמריקאי בחן גם את ההיבט הזה: כבר בניתוח קודם, שהתמקד בעונת תחלואה אחת, נמצא קשר בין התחסנות לבין סיכון נמוך יותר לאירועים משמעותיים בלב ובכלי הדם. כעת הורחבה הבדיקה לראשונה לשתי עונות תחלואה של הנגיף.

בניתוח המעודכן נמצא כי קבלת החיסון הייתה קשורה לסיכון נמוך ב-58.5% לאירועים בלב ובכלי הדם הקשורים ל-RSV, ובהם התקף לב, שבץ מוחי איסכמי, אי-ספיקת לב ותעוקת חזה בלתי יציבה שהצריכו אשפוז. כאשר החוקרים כללו גם תמותה במדד המשולב, הפחתת הסיכון המוערכת עמדה על 60.9%. הממצאים האלה מרחיבים את ההבנה שלנו לגבי ההשלכות האפשריות של הנגיף מעבר לריאות.

הסיבוכים האפשריים של RSV אינם מוגבלים למערכת הנשימה ( צילום: Shutterstock )

לצד התוצאות, חשוב לי להבהיר גם את מגבלותיהן. שני המחקרים מבוססים על נתונים מהעולם האמיתי, ולא על ניסויים שבהם המשתתפים חולקו באקראי לקבוצות. גם לאחר שהחוקרים הביאו בחשבון מאפיינים רפואיים ודמוגרפיים, ייתכן שנותרו בין המחוסנים ללא מחוסנים הבדלים שלא נמדדו. לכן, התוצאות אמנם מצביעות על קשר בין התחסנות לבין סיכון נמוך יותר לסיבוכים נשימתיים, לאירועים בלב ובכלי הדם ולחלק ממדדי התמותה שנבדקו, אך הן אינן מוכיחות שהחיסון לבדו אחראי להבדלים ואינן מעידות על הגנה מוחלטת.

השאלה שחשוב לשאול

"האם חיסון נגד RSV מתאים לי?" זו השאלה שהייתי רוצה שאנשים מבוגרים ואנשים עם מחלות רקע יעלו בשיחה עם הרופא המטפל, במיוחד אם הם חיים עם מחלת ריאות, מחלת לב או דיכוי של מערכת החיסון. גם מצבים רפואיים אחרים עשויים להשפיע על הסיכון. אין תשובה אחת שמתאימה לכולם: צריך להביא בחשבון את הגיל, את המצב הבריאותי, את הטיפול שהאדם מקבל ואת ההנחיות התקפות.

בשיחה הזאת חשוב לספר לרופא גם אם כבר התחסנתם נגד RSV בעבר. בניגוד לחיסון נגד שפעת, החיסון נגד RSV אינו ניתן כיום מדי שנה, ובמחקרים קליניים הודגמה יעילותו לאורך שלוש עונות תחלואה של הנגיף .

אם טרם התחסנתם, אפשר להעלות את הנושא בביקור שבו אתם ממילא מתייעצים על חיסוני העונה, ולברר מהן האפשרויות המתאימות לכם. מבחינתי, זה המסר המרכזי: דווקא כשהמצב הבריאותי יציב והשגרה נשמרת, כדאי לעצור ולדבר על מניעה. זה הזמן להיערך, עוד לפני שהתחלואה עולה.