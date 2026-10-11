ד"ר יצחק ברלוביץ, לשעבר מנכ"ל המרכז הרפואי וולפסון ומי שהיה שותף לקידום חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ששינה את פני מערכת הבריאות בישראל, הלך לעולמו אמש (שבת), ביום הולדתו ה-77. הלווייתו תיערך מחר (ב') במעמד בני המשפחה בלבד. "זה שוק. אמנם הוא הרגיש לא טוב, אבל הוא פשוט התמוטט וזהו. אנחנו עדיין לא מעכלים", סיפרה אלמנתו מרים בשיחה עם ynet.

"הוא נגע בהמון תחומים, היה בכל הצמתים, ועבד במשרד הבריאות עשרים שנה ואחר כך בוולפסון עוד 11 שנה", אמרה מרים, "מה שבלט אצלו תמיד היה שתמך במטופלים, באנשים החלשים, תמיד חשב איך לעזור לאדם הפרטי, למטופל, ואיך להקל עליו את החיים, זה מה שהוביל אותו תמיד. גם כשהיו ויכוחים במסגרת סל התרופות, וגם כשהגיע לעימות עם קופות החולים, הוא תמיד חשב איך לקדם את הטיפול הטוב ביותר עבור המטופל".

גלריה "נושא החמלה היה לו חשוב במיוחד". ד"ר יצחק ברלוביץ ז"ל, מנכ"ל המרכז הרפואי וולפסון לשעבר ויו"ר פורום ריבוט ( צילום: שחר ברלוביץ )

יצחק ברלוביץ נולד בוילנה שבליטא ב-1949, עלה לישראל ב-1958 והשתקע בחולון, ובהמשך עבר לתל אביב. הוא למד בבית הספר היסודי "ישורון" ובתיכון "יבנה", ולאחר מכן בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. עם סיום לימודיו התגייס לצה"ל כעתודאי. ב-1979 החל להתמחות ברפואת ילדים במרכז הרפואי שמיר-אסף הרופא, וב-1985 החל לעבוד כעוזר רפואי לראש שירותי האשפוז במשרד הבריאות. ב-1997 התמנה למשנה למנכ"ל משרד הבריאות. במהלך שנותיו במשרד היה שותף פעיל בקידום חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ליווה את יישום החוק וכיהן כחבר בוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות. בשנים 2017-2006 כיהן כמנכ"ל המרכז הרפואי וולפסון.

"הוא היה רופא ילדים במקצועו, אבל די מהר עבר לניהול", סיפרה מרים. "היה לו גם תואר שני במנהל מערכות בריאות מאוניברסיטת תל אביב, הוא היה במחזור השני. אז זה היה מאוד מוזר בעיני הרבה אנשים שעבר ישר לניהול, היום זה כבר מאוד טבעי".

"היה עם כיפה כשהכרנו"

יצחק ומרים הכירו בתקופת התיכון. "למדנו בבתי ספר נפרדים, הוא למד בבית ספר דתי, היה עם כיפה כשהכרנו. הוא היה בכיתה י"ב ואני בי"א", סיפרה. השניים התחתנו ב-17 באוקטובר 1971. "בשבוע הבא היינו אמורים להיות 55 שנה נשואים. בעולם המטורף הזה זה המון זמן".

גם מרים עבדה בתחום הבריאות: 20 שנה בשיווק בחברת התרופות MSD. לשניים שני בנים, שחר וערן, ושלושה נכדים. "הוא היה סבא חם. אנחנו סבים מעורבים בחיים של הנכדים. הם ישנים אצלנו ורגילים לבוא אלינו. כל קיץ נסענו לנופש איתם, והספקנו גם השנה - באוגוסט האחרון היינו כל המשפחה בסיציליה. מאז שיצא לפנסיה היה לו הרבה יותר זמן לנכדים", סיפרה מרים.

מרים ברלוביץ: הוא ידע גם מה זה להיות מטופל ולהיות מטופל שקוף. לאורך הדרך הוא כל הזמן דיבר על זה, וזה היה חשוב לו מאוד בשנים האחרונות, זה מה שהניע אותו, הוא תמיד ראה את הבן אדם עצמו

היא תיארה אותו כמי שאהב מאוד היסטוריה וטיולים ברחבי העולם. "אנחנו טיילנו הרבה, הוא מאוד אהב היסטוריה, היה מאוד בקיא בכל מיני פרטים ותהליכים היסטוריים. בדיוק לפני שנה היינו ביפן שלושה וחצי שבועות וחזרנו עם המון אנרגיות, מאוד נהנינו". בסוף ספטמבר היו אמורים השניים לטוס ללונדון, אך בשל מצבו הרפואי נאלצו לבטל. "אהבנו ללכת יחד להצגות ולתערוכות. תכננו ללכת עכשיו לתערוכה של פרידה קאלו, כמעט הזמנתי כבר כרטיסים וחיכיתי כי הוא הרגיש לא טוב. עד הרגע האחרון הוא לא נתן לי לבטל את הטיסה. ביטלתי פחות משבוע לפני".

מאז פרישתו, בגיל 67, לימד ד"ר ברלוביץ מנהל מערכות בריאות במכון הטכנולוגי חולון (HIT). מרים סיפרה כי גם בשנת הלימודים הקרובה היה אמור ללמד, אך נאלץ לבטל בשל מצבו הרפואי. "הוא אהב מאוד ללמד", אמרה.

"תמיד ראה את האדם עצמו"

בשנים האחרונות כיהן כיו"ר פורום ריבוט והיה גאה במיוחד בעשייה שקידם במסגרתו למען מערכת הבריאות. הפורום, שהוקם ב-2014 ופועל בהתנדבות לתועלת הציבור, נועד להציב את הבריאות בראש סדר העדיפויות הלאומי ולסייע בפיתוח פתרונות לאתגרים שעמם מתמודדת המערכת. לאורך השנים ליווה ברלוביץ את קידום היוזמות במסגרת הפורום, בשיתוף קבוצת "ידיעות אחרונות" ו-ynet, מתוך רצון להפוך רעיונות לעשייה ממשית שתשפר את הטיפול בחולים ותחזק את מערכת הבריאות.

"נושא החמלה היה חשוב לו במיוחד", אמרה מרים. "כי הוא חווה את מערכת הבריאות גם כרגולטור, אבל גם כמטופל. הוא היה חולה, וממש חווה את כל הצדדים של המערכת, וידע גם מה זה להיות מטופל ולהיות מטופל שקוף. כבר ידוע שחמלה ואמפתיה הן חלק מהטיפול ומההחלמה של המטופלים. לאורך הדרך הוא כל הזמן דיבר על זה, וזה היה חשוב לו מאוד בשנים האחרונות, זה מה שהניע אותו, הוא תמיד ראה את הבן אדם עצמו".

מימין לשמאל: פרופ' רן בליצר, שר הבריאות לשעבר אוריאל בוסו, ד"ר אבי מתן וד"ר יצחק ברלוביץ בכנס העשור של פורום ריבוט - נובמבר 2024 ( צילום: אבישי פינקלשטיין )

ד"ר אבי מתן, יו"ר ועדת הבריאות של לשכת המסחר ישראל-ארה"ב ומנכ"ל AbbVie ישראל, מהחברות שיזמו את הקמת פורום ריבוט, ספד לד"ר ברלוביץ: "פטירתו של ד"ר ברלוביץ היא אבדה גדולה למערכת הבריאות בישראל וגם לי באופן אישי. במסגרת פעילות הפורום, ד"ר ברלוביץ היה עבורנו מגדלור שלאורו הלכנו. היה בו שילוב יוצא דופן בין אדם ותיק ומנוסה, שראה כבר את כל מה שהיה אפשר לראות בקריירה שלו, לבין נפש צעירה עם עיניים בורקות, שבקיאה בטרנדים של העולם של היום ומתרגשת מכל טכנולוגיה חדשה ויוזמה מעניינת. הייתה לו מומחיות מקצועית וניסיון עשיר בניהול מערכות בריאות גדולות, ולצד זה רגישות יוצאת דופן ואנושיות עמוקה כלפי המטופל ובני משפחתו. במובן הזה, וגם ברמה האישית, למדתי ממנו המון והוא היה השראה גדולה מבחינתי".

ד"ר אבי מתן: הוא היה כוח מניע שקידם במרץ פתרונות של חלופות אשפוז, טיפולי בית, ומעטפת תמיכה למשפחות שהופכות ביום בהיר אחד למטפלים העיקריים. נושא האנושיות והחמלה במערכת הבריאות היה קרוב לליבו

ד"ר מתן סיפר כי היה בקשר רציף עם ברלוביץ סביב פעילות הפורום, והשניים שוחחו רבות על האתגרים של מערכת הבריאות. "ד"ר ברלוביץ היה ידען שאין שני לו. הבקיאות שלו במערכת הבריאות ובהיסטוריה של התהליכים והאירועים הייתה לא פחות ממדהימה, ובכל הפגישות שלנו תמיד בלעתי בשקיקה את הסיפורים שלו, את המהפכות הגדולות שחולל וגם אנקדוטות קטנות.

איך להפוך את החמלה לערך מוביל במערכת הבריאות?





"הוא תמיד האיר את התחומים הפחות מדוברים של מערכת הבריאות: תחום בריאות הנפש ואשפוז חולים במסדרונות - מציאות בלתי מתקבלת על הדעת שתמיד הדגיש כי מחובתנו למגר. הוא היה כוח מניע שקידם במרץ פתרונות של חלופות אשפוז, טיפולי בית, ומעטפת תמיכה למשפחות שהופכות ביום בהיר אחד למטפלים העיקריים. נושא האנושיות והחמלה במערכת הבריאות היה קרוב לליבו, ואני זוכר כיצד התרגש כש יוזמת 'מחווה' זכתה פה אחד בתחרות של ריבוט לפני כמה שנים - נושא שהמשיך לטפח מאז".

"המורה של כולנו"

עוד הוסיף כי ד"ר ברלוביץ היה ראשון המתייצבים לכל פגישה וראשון הנרתמים לכל יוזמה, ותמיד האחרון לעזוב את החדר, והיה מוכן להמשיך לחנוך יזמים צעירים וללוות פרויקטים ויוזמות שהאמין בהם. "כל כך רצינו להמשיך ליהנות מהתבונה, מהנועם ומהתשוקה שלו לשפר את מערכת הבריאות עוד שנים ארוכות קדימה, ואנו מבכים את לכתו".

פרופ' רן בליצר: הוא היה הידען האולטימטיבי. בשנים האחרונות הובלנו יחד את פורום ריבוט לחדשנות במערכת הבריאות, כי ברלו עצמו אף פעם לא שקט על שמריו, ותמיד, במקצועיות ובסקרנות אין קץ, חשב איך להתחדש ולהתפתח

דקלה הרצוג טוויג, מנכ"לית עמותת מחווה, סיפרה על הרוח הגבית שהעניק ד"ר ברלוביץ ליוזמה שלה להטמעת חמלה במערכת הבריאות: "פגשתי אותו לראשונה כשזכינו בתחרות יוזמת הבריאות המובילה של המדינה, במסגרת פורום ריבוט. היוזמה עסקה בראיית האדם במערכת הבריאות, וברלוביץ אימץ אותה ואת העמותה, והקדיש שעות רבות של חשיבה ופעולה כדי להביא להפצתה ולהגברת החמלה במערכת כולה. יחד יזמנו פנייה לשר הבריאות והגשת המלצות של שולחן עגול בכירים לתוכנית לאומית לטיפוח חמלה. רק לפני חודש נפגשנו בוועדת החמלה במועצת הבריאות, וגם שם הוא היה במלוא כוחו ובמלוא רצונו העמוק לקדם חמלה. הוא היה אדם אנושי, מנהל שליבו מלא חמלה, והעשייה שלו תהיה תמיד נצורה בליבנו".

פרופ' יהושע (שוקי) שמר, יו"ר אסותא מרכזים רפואיים ומנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, אומר לד"ר ברלוביץ, "או כפי שקראנו לו 'ברלו', מבכירי אנשי הבריאות בישראל, הייתה תרומה רבה מאוד לעיצוב מערכת הבריאות בארץ, כולל כתיבת ספר על מערכת הבריאות בישראל עם פרופ' גבי בן נון ופרופ' מרדכי שני, שמהווה את 'התנ"ך' של לימודי המנהל הרפואי. הייתה לי זכות גדולה לעבוד איתו כשהייתי מנכ"ל משרד הבריאות, ועצותיו תמיד היו ברוכות לקידום המערכת. לאחרונה הוא ביקש להצטרף לוועדת החמלה במערכת הבריאות מטעם מועצת הבריאות, ועדה שאני עומד בראשה, ואף ביקש להוסיף את המילה 'אנושיות' לשם הוועדה - חמלה ואנושיות, שתי מילים שאכן הולכות יחד. תרומתו לוועדה הייתה חשובה, ועצותיו נשמעו בקשב רב".

מימין לשמאל: פרופ' רן בליצר, נדב אסכרי ופרופ' דנה וולף הזוכים בתחרות האחרונה ב-2026, ד"ר יצחק ברלוביץ' ואורן רייס ( צילום: קובי קואנקס )

"ברלו היה היד המכוונת מאחורי האירועים הגדולים שעיצבו את מערכת הבריאות הישראלית כפי שאנחנו מכירים אותה", ספד פרופ' רן בליצר, סמנכ"ל וראש מערך החדשנות של כללית והמנהל המדעי של פורום ריבוט. "הוא היה המורה של כולנו, הידען האולטימטיבי. בשנים האחרונות הובלנו יחד את פורום ריבוט לחדשנות במערכת הבריאות, כי ברלו עצמו אף פעם לא שקט על שמריו, ותמיד, במקצועיות ובסקרנות אין קץ, חשב איך להתחדש ולהתפתח".

האגודה לזכויות החולה, שד"ר ברלוביץ נמנה עם חברי הנהלתה, מסרה שהיא "מבכה את לכתו של ד"ר יצחק ברלוביץ, חבר יקר, פעיל מסור באגודה, ודמות משמעותית במערכת הבריאות בישראל. ניסיונו הרב, הידע העמוק שלו ומחויבותו לזכויות המטופלים היו עבורנו מקור לתמיכה ולהכוונה ותרמו רבות לעשיית האגודה. עבורנו, האובדן הוא גם אישי: אנו נפרדים משותף לדרך, שהיה מעורב, אכפתי ונכון תמיד לסייע. חסרונו יורגש מאוד. אנו משתתפים בצער משפחתו ויקיריו".