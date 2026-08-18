לפני כשלושה חודשים השתנו חייה של בתאל עדן, אם לשמונה מאשדוד, מן הקצה לקצה. זיהום בשתן הוביל לבירור רפואי, שבמהלכו התברר כי היא מתמודדת עם גידול סרטני גינקולוגי מתקדם. כעת עדן היא המטופלת הראשונה ביחידת הברכיתרפיה (Brachytherapy) החדשה שנפתחה החודש בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, כחלק ממכון הרדיותרפיה של בית החולים. פתיחת היחידה היא בשורה משמעותית לתושבי הדרום, שכן כעת בית החולים הוא היחיד שמציע את הטיפול מדרום לגוש דן ועד אילת.

גלריה "היו הרבה חששות ובכי, אבל תודה לאל שאני מסיימת, ושזה עבר בסדר". בתאל עדן וד"ר יבגניה ברסודסקי ( צילום: דוברות אסותא אשדוד )

ברכיתרפיה היא שיטת טיפול בקרינה פנימית, שבה מקור הקרינה ממוקם בתוך הגידול או בסמוך אליו, באופן המאפשר מתן קרינה מדויקת לאזור המחלה, תוך צמצום החשיפה של הרקמות הבריאות הסמוכות. היחידה החדשה כבר החלה לפעול ולטפל במטופלות עם גידולים גינקולוגיים, וצפויה לתת מענה למאות נשים מהדרום. בהמשך יורחב השירות גם לטיפול בסרטן הערמונית והרקטום, והיחידה צפויה לתת מענה לכ-1,500 מטופלים בשנה.

"באותו רגע חרב עליי עולמי"

עדן אובחנה בחודש מאי האחרון עם סרטן צוואר הרחם. "זה התחיל מזיהום מאוד קשה בשתן, שפשוט היה הולך וחוזר", היא נזכרת. "באחד הימים הבן שלי הגדול חזר הביתה מטיול בחוץ עם אחיו, ומצא אותי במצב לא טוב, כשאני סובלת מצמרמורות וחום מאוד גבוה, ומיד הזמין אמבולנס".

היא הובהלה לבית החולים ברזילי באשקלון, שם הופנתה לבדיקת CT. "ראו שהשתן מזוהם לגמרי וחששו ממצב הכליות, ולכן מיד נשלחתי לבדיקת CT אגן", היא מספרת. בתום הבירור והבדיקות המקיפות, הגיעה הבשורה הקשה כי בגופה התגלה גידול סרטני מתקדם. "כשגילו אותו זה כבר היה בשלב ארבע, שלב מאוד מתקדם, גידול סרטני מאוד גדול", היא מספרת. "באותו רגע חרב עליי עולמי, זה היה איום נורא. סבא שלי גם סבל מסרטן. אבא שלי עבר את זה איתו, והיה לצידו כל הזמן, ופתאום לעבור את זה גם עם הבת שלו - זה מאוד קשוח".

מאז האבחנה נאלצה עדן, אשת יחסי ציבור מאשדוד, לעצור את שגרת חייה ולהפסיק לעבוד. "אני רגילה לצאת, לצלם, לתעד. זה נלקח ממני. זה קשוח. זה חסר לי מאוד, כי זה משהו שממלא אותי".

בתאל עדן: "יש לי את ההורים שלי לצידי כל הזמן, ואת הילדים שלי, והם נותנים לי הרבה כוחות להמשיך ולהילחם, הם, והאמונה הגדולה באלוהים. יש משפט שאני אומרת לילדים שלי - אני נתתי לכם את החיים, ואתם נתתם לי את הסיבה לחיות. משפט שעם הגילוי הפך משמעותי עוד יותר, וזה נותן לי כוחות להילחם על החיים שלי"

לאחר שבבדיקות לא נמצאו גרורות, החלה עדן טיפול משולב הכולל הקרנות חיצוניות, כימותרפיה ואימונותרפיה בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. בתחילת החודש נוסף גם טיפול ברכיתרפיה. עדן החלה בסדרת טיפולים, שאותם היא צפויה להשלים בימים הקרובים.

טיפול אינטנסיבי - ליד הבית

היחידה החדשה כוללת חדר טיפול קרינתי, חדר פעולות וחדר התאוששות, לצד מעטפת אישית הכוללת אחות שעברה הכשרה ייעודית, אחות מתאמת, תמיכה רגשית וליווי תזונתי. זמינות שירותי CT ו-MRI בבית החולים מאפשרת לבצע את שלבי התכנון והטיפול ברצף ותחת קורת גג אחת.

היחידה מנוהלת בידי ד"ר יבגניה ברסודסקי, מומחית באונקולוגיה קרינתית וברדיותרפיה גינקולוגית. לאחר שעברה התמחות באונקולוגיה-רדיותרפיה בהדסה עין כרם, המשיכה ד"ר ברסודסקי להשתלמות עמיתים (Fellowship) בברכיתרפיה אצל פרופ' קתרין ישר מאוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו. משנת 2023 היא רופאה בכירה באונקולוגיה קרינתית באסותא אשדוד.

טיפול ביחידה לברכיתרפיה החדשה באסותא אשדוד ( צילום: דוברות אסותא אשדוד )

פתיחת היחידה החדשה בסמוך למקום מגוריה הקלה משמעותית על עדן, ואפשרה לה לקבל את מלוא הטיפול קרוב לביתה. "לעבור טיפול אינטנסיבי, ובמקביל להמשיך להיות שם עבור המשפחה, זו התמודדות לא פשוטה. האפשרות לקבל את הטיפול כאן באשדוד, ליד הבית והמשפחה, משמעותית עבורי מאוד", היא אומרת. "אם זה לא היה פה, הייתי צריכה לנסוע בכל פעם עד לתל השומר. הנסיעות למרכז בתקופה כזו יכולות להיות קשות, גם פיזית וגם נפשית. תל השומר זה גם המקום שבו סבא שלי ז"ל היה מטופל, והייתי קשורה אליו מאוד. חשוב לי שנשים בדרום יידעו שהיום יש להן אפשרות לקבל את הטיפול הזה כאן".

בתאל: "לעבור טיפול אינטנסיבי, ובמקביל להמשיך להיות שם עבור המשפחה, זו התמודדות לא פשוטה. האפשרות לקבל את הטיפול באשדוד, ליד הבית והמשפחה, משמעותית עבורי מאוד"

לצד ההקלה שבקבלת הטיפול קרוב לבית, עדן מספרת כי לקראת תחילת טיפול הברכיתרפיה ליוו אותה חששות רבים, במיוחד לנוכח העובדה שהייתה המטופלת הראשונה ביחידה החדשה. "קודם כל זה טיפול קשוח, קרינה פולשנית, פנימית, והיו הרבה חששות ובכי. לפני הטיפול הראשון בכיתי להורים שלי שאני לא עושה את זה, שאני לא יודעת איך אני אעבור את זה, אבל תודה לאל שאני מסיימת, ושזה עבר בסדר".

"יש לי את ההורים שלי לצידי כל הזמן, ואת הילדים שלי, והם נותנים לי הרבה כוחות להמשיך ולהילחם, הם, והאמונה הגדולה באלוהים", מוסיפה עדן. "יש איזשהו משפט שאני כל הזמן אומרת לילדים שלי - אני נתתי לכם את החיים, ואתם נתתם לי את הסיבה לחיות. משפט שעם הגילוי הפך משמעותי עוד יותר, וזה נותן לי כוחות להילחם על החיים שלי".

איך פועלת ברכיתרפיה?

ד"ר אלי ספיר, מנהל המכון לרדיותרפיה בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, מסביר כי "קרינה זה כמו ניתוח. כמו שמנתחים רואים גידול סרטני ומוציאים אותו פיזית, אונקולוגים קרינתיים מכחידים את תאי הגידול באמצעות קרינה". לדבריו, בניגוד לטיפול קרינתי המגיע ממקור חיצוני (בעזרת מכשיר הנקרא מאיץ קווי) ופועל על אזור נרחב, ברכיתרפיה ניתנת לתוך הגידול או לתוך האיבר החולה בעזרת החדרה של סיכה קרינתית חיה.

ד"ר אלי ספיר: "כדי לחסל לחלוטין את הגידול צריך להגיע לרמות קרינה מאוד גבוהות - מה שלא ניתן לעשות מבחוץ, וכאן נכנסת לתמונה הברכיתרפיה, שהוכיחה שיפור משמעותי בסיכויי הריפוי ובהערכת תוחלת החיים של מטופלות"

"זה מאפשר להתמקד באיבר עצמו ללא פגיעה באיברים סמוכים, או להעלות את המינון הקרינתי מבפנים בנוסף לטיפול הקרינתי החיצוני. לדוגמה, במקרה של סרטן צוואר רחם שאינו ניתן לניתוח, מקרינים חיצונית את האיבר החולה ואת קשרי הלימפה מסביב לגידול, ומשלבים את הטיפול יחד עם כימותרפיה. אבל כדי לחסל לחלוטין את הגידול צריך להגיע לרמות קרינה מאוד גבוהות - מה שלא ניתן לעשות מבחוץ, וכאן נכנסת לתמונה הברכיתרפיה, שהוכיחה שיפור משמעותי בסיכויי הריפוי ובהערכת תוחלת החיים של מטופלות".

ד"ר ספיר מוסיף כי כימותרפיה, בניגוד לקרינה, מטפלת במקרים של סיכון להתפשטות סרטן באיברים אחרים, או במקרים שבהם ידוע בפועל שיש גרורות. "כימותרפיה ניתנת דרך הוריד או בכדורים, תלוי בסוג התרופה והמחלה. לפעמים משלבים קרינה עם כימותרפיה כדי לשפר את סיכויי הריפוי", הוא אומר.

"להציל נשים אחרות"

מאז שחלתה, בחרה עדן להשתמש בחשיפה שלה ברשתות החברתיות גם כדי לעודד נשים לבצע בדיקות שגרתיות ובדיקות סקר לגילוי מוקדם. "יש לי חמישה ילדים על הרצף האוטיסטי, ובמשך שנים אני מעלה סרטונים להעלאת המודעות לנושא. מאז שחליתי, התחלתי להעלות מודעות על החשיבות של בדיקת פאפ", מסבירה עדן. "אף פעם לא עשיתי בדיקת פאפ, אני לא יודעת למה, זו הייתה טעות. מתברר שלפני שנתיים נדבקתי בווירוס הפפילומה, וכשגילו לי את הגידול לפני שלושה חודשים, זה כבר היה בשלב אכזרי".

לדבריה, בעקבות כך לקחה על עצמה שליחות לעודד נשים לא לדחות בדיקות, ולעבור בדיקות סקר לגילוי מוקדם. "אמנם חליתי ועכשיו עבורי זה כבר לא רלוונטי, אבל אם אני יכולה להציל נשים אחרות, ואם הסיפור שלי יגרום אפילו לאישה אחת ללכת להיבדק - מבחינתי עשיתי משהו חשוב".

חנוכת יחידת הברכיתרפיה. מימין: ד"ר אלי ספיר מנהל המכון לרדיותרפיה, ד"ר יבגניה ברסודסקי מנהלת היחידה לברכיתרפיה, אפרת שקל הפיזיקאית הראשית של המכון לרדיותרפיה, ד"ר חגית סרבגיל-ממן המנהלת הרפואית של אסותא אשדוד וד"ר גלית קאופמן מנכ"לית אסותא אשדוד ( צילום: דוברות אסותא אשדוד )

"בתאל היא אישה עוצמתית ומעוררת השראה", מוסיפה ד"ר ברסודסקי. לדבריה, "עם סיום סדרת טיפולי הברכיתרפיה, אנחנו רואים שיפור קליני והדמייתי ניכר. הכאבים פחתו מאוד, והיא מרגישה הרבה יותר טוב בהשוואה לתחילת הטיפול. כעת היא עוברת למעקב, ואנחנו מקווים יחד איתה שהמחלה מאחוריה".

ד"ר גלית קאופמן: "הקמת היחידה דרשה השקעת משאבים ומאמץ מקצועי, תפעולי וכלכלי משמעותי, מתוך בחירה להביא לדרום טיפול שעד היום חייב מטופלים לנסוע למרכז הארץ"

עדן מסכמת: "זה היה טיפול מאוד אינטנסיבי, אבל תודה לאל יש תוצאות והגידול הצטמצם מאוד. עכשיו מצפה לי עוד שנה להמשיך עם טיפול ביולוגי ובדיקות, ואני מקווה שזה מאחוריי. הכי אני מתגעגעת לבריאות שלי, כי אם אין בריאות, אין כלום ושום דבר".

"לצמצם פערים גיאוגרפיים"

"אסותא אשדוד הוא בית החולים השביעי בישראל המציע טיפולי ברכיתרפיה, והיחיד מדרום לגוש דן ועד אילת. הקמת היחידה מבטאת תפיסה אסטרטגית ברורה: תושבי הדרום זכאים לקבל את הרפואה המתקדמת ביותר קרוב לבית", מסרה ד"ר גלית קאופמן, מנכ"לית בית החולים הציבורי אסותא אשדוד. "הקמת היחידה דרשה השקעת משאבים ומאמץ מקצועי, תפעולי וכלכלי משמעותי, מתוך בחירה להביא לדרום טיפול שעד היום חייב מטופלים לנסוע למרכז הארץ, וכך לצמצם פערים גיאוגרפיים הלכה למעשה. בית החולים ימשיך להתפתח ולשמש משאב לאומי משמעותי בדרום מדינת ישראל".

ד"ר חגית סרבגיל-ממן, המנהלת הרפואית ומשנה למנכ"לית בית החולים הציבורי אסותא אשדוד, מוסיפה כי חיזוק מרכז הסרטן הוא יעד אסטרטגי של בית החולים. "פתיחת יחידת הברכיתרפיה מרחיבה משמעותית את יכולותינו, ומחזקת את מיצובו כמרכז סרטן מוביל בדרום", היא אומרת.