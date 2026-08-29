מונג'רו היא כיום תרופת הסוכרת הממותגת הנרשמת ביותר בארצות הברית, ובגרסת ההשמנה שלה היא משווקת שם תחת השם זפבאונד (מונג'רו בישראל). ברבעון השני של השנה זינקו מכירותיה ב-91%, לכ-10 מיליארד דולר. השאלה הפתוחה הגדולה היא האם היתרון הקרדיווסקולרי יימצא גם במטופלים ללא סוכרת, כפי שנמצא אצל המתחרה שלה. אלי לילי מריצה ניסוי נפרד בגרסת ההשמנה של התרופה, ולפי ד"ר בטרהם נתונים ראשונים צפויים כבר בשנה הקרובה.