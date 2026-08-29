מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) אישר אמש (יום ו') את זריקת ההרזיה מונג'רו (טירזפטייד), אחת מתרופות הסוכרת הנמכרות בעולם, גם להפחתת הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים חמורים - מוות ממחלת לב וכלי דם, התקף לב או שבץ - בקרב מבוגרים עם סוכרת מסוג 2 שנמצאים בסיכון גבוה לאירועים כאלה. עד כה שימשה התרופה לאיזון רמות הסוכר בדם בלבד או כתרופת הרזיה לסובלים ממחלת השמנה.
בשונה מרוב התרופות בקבוצה שלה, פועלת מונג'רו על שני קולטנים בו-זמנית: GLP-1 ו-GIP. חברת אלי לילי מדגישה שזו התרופה הראשונה והיחידה מסוגה - כלומר האגוניסט הכפול היחיד שאושר להתוויה קרדיווסקולרית. ואולם, חשוב לציין כי לפני שנתיים אישר ה-FDA התוויה דומה להגנה על הלב לוויגובי, זריקת ההרזיה של המתחרה נובו נורדיסק, שאף רשמה ירידה חדה יותר בשיעור האירועים החמורים ממחלות לב וכלי דם - אם כי במטופלים ללא סוכרת ובתנאי מחקר שונים.
ניסוי חריג: תרופה מול תרופה
האישור התבסס על SURPASS-CVOT, הניסוי הגדול והארוך ביותר שנערך במונג'רו עד כה: יותר מ-13 אלף משתתפים עם סוכרת מסוג 2 ומחלת לב טרשתית קיימת, ב-30 מדינות, לאורך כחמש שנים. מה שהופך אותו לחריג הוא התכנון - זהו ניסוי התוצאות הקרדיווסקולריות הראשון שהעמיד שתי תרופות אינקרטין זו מול זו, ולא מול פלצבו (תרופת דמה).
הסיבה לכך אתית. משעה שהוכחה תועלת קרדיווסקולרית לתרופות מסוג GLP-1, מתן פלצבו לחולי סוכרת בסיכון גבוה - שעלולים להיפגע מהיעדר טיפול - נחשב בעייתי. לכן העמידה לילי את מונג'רו מול טרוליסיטי (דולאגלוטייד), תרופת GLP-1 ותיקה משלה שכבר הוכיחה יכולת להגן על הלב. "קבענו רף גבוה יותר בכך שבדקנו את מונג'רו מול תרופת GLP-1 בעלת תועלת קרדיווסקולרית מוכחת", אמר ד"ר קנת' קאסטר, בכיר בחטיבת הבריאות הקרדיומטבולית של לילי.
בניסוי נמצא שמונג'רו אינה נחותה מטרוליסיטי. שיעור האירועים הקרדיווסקולריים החמורים היה נמוך אצל מטופלי מונג'רו ב-8%, עם יחס סיכון של 0.92. במילים אחרות: מונג'רו הוכיחה שהיא טובה לפחות כמו תרופה שכבר ידוע שהיא מגינה על הלב.
הניסוי כלל גם ממצאים משניים בולטים: שיעור התמותה מכל סיבה היה נמוך ב-16% בקבוצת מונג'רו, ומדד מורחב של אירועים קרדיווסקולריים הראה אף הוא יתרון לתרופה. תוצאות הניסוי המלאות פורסמו בדצמבר האחרון בכתב העת New England Journal of Medicine.
"בריאות הלב ראויה לתשומת לב לאורך כל הטיפול, לא רק אחרי אירוע חמור", אמר ד"ר דיוויד ד'אלסיו מאוניברסיטת דיוק, ממחברי המחקר. לדבריו, חלק גדול מהטיפול בסוכרת מתמקד באיזון רמות הסוכר, בעוד שהפחתת הסיכון ללב - חיונית לא פחות - נדחקת לעיתים הצידה.
איפה נמצאות המתחרות?
כאמור, מונג'רו לא לבד בשדה הטיפול התרופתי בחולי סוכרת סוג 2. אוזמפיק של נובו נורדיסק (סמגלוטייד להזרקה) נושאת התוויה דומה בחולי סוכרת, ובאוקטובר 2025 הצטרפה אליה ריבלסוס - גרסת הכדור של סמגלוטייד - שאושרה להפחתת סיכון קרדיווסקולרי בחולי סוכרת בסיכון גבוה, על סמך ירידה של 14% באירועים קרדיווסקולריים חמורים מול פלצבו.
גם מחוץ לעולם הסוכרת יש תקדים: וויגובי של נובו נורדיסק, זריקת ההרזיה שמבוססת על סמגלוטייד, אושרה כבר במרץ 2024 להפחתת סיכון קרדיווסקולרי - אך במבוגרים עם עודף משקל או השמנה ומחלת לב קיימת. שם נרשמה ירידה דרמטית של 20% באירועים קרדיווסקולריים חמורים מול פלצבו.
צריך לזכור שאי אפשר להשוות את המספרים האלה זה לזה ישירות: 20% של וויגובי או 14% של ריבלסוס נמדדו מול פלצבו, ואילו הירידה של 8% במונג'רו נמדדה מול תרופה פעילה ויעילה. בכירה בלילי, ד"ר רייצ'ל בטרהם, הודתה בכך במפורש ואמרה שתוצאות הניסוי אינן ניתנות להשוואה ישירה מול התרופה המתחרה אוזמפיק.
פרופיל הבטיחות של מונג'רו נותר עקבי. תופעות הלוואי השכיחות היו במערכת העיכול - בחילות, שלשולים, ירידה בתיאבון והקאות - בדרך כלל קלות עד בינוניות, בעיקר בשלב העלאת המינון. כמו יתר התרופות בקבוצה, מונג'רו נושאת אזהרה מפני גידולים בבלוטת התריס, והיא אסורה לשימוש במי שהוא עצמו או בן משפחתו חלה בסרטן בלוטת התריס מסוג מדולרי.
מונג'רו היא כיום תרופת הסוכרת הממותגת הנרשמת ביותר בארצות הברית, ובגרסת ההשמנה שלה היא משווקת שם תחת השם זפבאונד (מונג'רו בישראל). ברבעון השני של השנה זינקו מכירותיה ב-91%, לכ-10 מיליארד דולר. השאלה הפתוחה הגדולה היא האם היתרון הקרדיווסקולרי יימצא גם במטופלים ללא סוכרת, כפי שנמצא אצל המתחרה שלה. אלי לילי מריצה ניסוי נפרד בגרסת ההשמנה של התרופה, ולפי ד"ר בטרהם נתונים ראשונים צפויים כבר בשנה הקרובה.