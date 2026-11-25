משרד הבריאות הכיר השבוע באופן רשמי ב"רות", בית החולים לילדים של רמב"ם בחיפה, כמוסד רפואי נפרד ומתמחה - היחיד מסוגו בצפון. בעקבות ההחלטה שונתה גם הגדרתו של רמב"ם, שמעתה הוא "מרכז רפואי משולב": בית חולים כללי ולצידו בית חולים לילדים.

התואר "בית חולים" אינו חדש: בניין "רות", הקרוי על שם רות רפפורט, נחנך במתחם רמב"ם ביוני 2014, ומאז הוא נקרא בית חולים לילדים. אלא שמבחינה רשמית הוא נותר עד השבוע אגף רב-תחומי לטיפול בילדים, חלק מבית החולים הכללי.

גלריה בית החולים רות לילדים במרכז הרפואי רמב"ם ( צילום: דוברות רמב"ם )

הכללים להכרה כזו חדשים יחסית: לפי דוח מבקר המדינה על אשפוז ילדים בבתי חולים, שפורסם במאי 2023, משרד הבריאות החל לגבש אותם רק ב-2022, במהלך הביקורת. בין התנאים שנבחנו אז: מרכז-על הפועל במבנה נפרד ועם תשתיות רפואיות משלו, פעילות אקדמית ומחקרית משמעותית ומחלקות המוכרות להתמחות.

עם ההכרה הצטרף "רות" לקבוצה מצומצמת של בתי חולים ייעודיים לילדים בישראל, כמו שניידר בפתח תקווה, ספרא בשיבא, דנה-דואק באיכילוב וסבן בסורוקה. ד"ר מיכל מקל, מנהלת רמב"ם, הגדירה את ההחלטה "בשורה אדירה לילדי הצפון".

מהתמחות באגף הילדים לניהול בית החולים

את "רות" תנהל פרופ' יעל שחור-מיוחס, רופאת ילדים ומומחית למחלות זיהומיות, שתיכנס לתפקיד בינואר 2027. היא עובדת ברמב"ם 26 שנים: החלה את דרכה כמתמחה באגף הילדים, ומאז 2009 היא רופאה בכירה ביחידה למחלות זיהומיות בילדים.

פרופ' יעל שחור-מיוחס, מנהלת בית החולים רות לילדים ( צילום: דוברות רמב"ם )

בהמשך שימשה סגנית ראש אגף הילדים והשלימה התמחות במינהל רפואי. בשש השנים האחרונות היא מכהנת כסגנית מנהלת רמב"ם ואחראית על תחומי החירום, החינוך הרפואי והרופאים. בתפקיד זה הובילה צוותים ותהליכים בתקופת הקורונה ובשנות המלחמה.