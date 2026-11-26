בואו נודה באמת: רובנו לא קופצים מאושר בדרך למרפאה, וגם כשכבר מקבלים אבחנה רפואית, האינסטינקט הראשוני לעיתים הוא למרוח זמן או לנסות לשנות את אורח החיים לבד, משימה שברוב המקרים, נועדה לכישלון. "טיפ מחדר הרופא", בהגשת פרופ' איתמר רז, מבכירי המומחים בישראל לסוכרת, מארח את הקומיקאית והסטנדאפיסטית הדר לוי. בלי חלוקים לבנים ובלי לנסות לייפות את המציאות, השניים שמים על השולחן את כל התירוצים, הפחדים והתפיסות השגויות ומקבלים את התשובות המדויקות.

בואו נודה באמת: רובנו לא קופצים מאושר בדרך למרפאה, וגם כשכבר מקבלים אבחנה רפואית, האינסטינקט הראשוני לעיתים הוא למרוח זמן או לנסות לשנות את אורח החיים לבד, משימה שברוב המקרים, נועדה לכישלון. "טיפ מחדר הרופא", בהגשת פרופ' איתמר רז, מבכירי המומחים בישראל לסוכרת, מארח את הקומיקאית והסטנדאפיסטית הדר לוי. בלי חלוקים לבנים ובלי לנסות לייפות את המציאות, השניים שמים על השולחן את כל התירוצים, הפחדים והתפיסות השגויות ומקבלים את התשובות המדויקות.

בואו נודה באמת: רובנו לא קופצים מאושר בדרך למרפאה, וגם כשכבר מקבלים אבחנה רפואית, האינסטינקט הראשוני לעיתים הוא למרוח זמן או לנסות לשנות את אורח החיים לבד, משימה שברוב המקרים, נועדה לכישלון. "טיפ מחדר הרופא", בהגשת פרופ' איתמר רז, מבכירי המומחים בישראל לסוכרת, מארח את הקומיקאית והסטנדאפיסטית הדר לוי. בלי חלוקים לבנים ובלי לנסות לייפות את המציאות, השניים שמים על השולחן את כל התירוצים, הפחדים והתפיסות השגויות ומקבלים את התשובות המדויקות.