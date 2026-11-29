כדודו מויאל (42) מנהריה וחני (40) מעתלית נפגשו לראשונה, הוא היה מאושפז בבית החולים בילינסון בפתח תקווה, לבוש בפיג'מת אשפוז, והכבד שלו הלך וכשל. זו לא הייתה פגישה רומנטית, אבל משהו ביניהם התחבר כמעט מיד. היום, אחרי שדודו עבר השתלת כבד, הם מאורסים. השניים הכירו באינסטגרם כמה שנים קודם לכן. מדי פעם החליפו הודעות ותגובות, אבל זה מעולם לא התפתח לקשר של ממש.

"יום אחד ישבתי בבית וחשבתי על דודו. לא היינו בקשר כמה שנים, ובכל זאת החלטתי לשלוח לו הודעה באינסטגרם. לקח לו שבוע לענות, ואז הוא סיפר לי שהמצב הבריאותי שלו לא טוב", מספרת חני. "התחלנו לדבר הרבה בטלפון, והבנתי שגם מצבו הנפשי קשה. דודה שלו שמה לב לקשר שנוצר בינינו, פנתה אליי וביקשה שאבוא איתה לבקר אותו בבית החולים, כדי לעודד אותו".

דודו מויאל עבר השתלת כבד והציע נישואים לחני ( צילום: דוברות בילינסון )

חני נענתה לבקשה ונסעה מעתלית לבילינסון, לפגישה הראשונה שלהם. "באותו רגע הרגשתי חיבור שקשה להסביר במילים. מבחינתי זה היה חיבור קוסמי. הרגשנו כאילו אנחנו מכירים שנים, למרות שזו הייתה הפעם הראשונה שנפגשנו פנים אל פנים", היא נזכרת.

"חני שברה לי את כל הסטיגמות"

דודו, אב לשלושה בנים, לא ציפה למצוא אהבה, ובוודאי לא בתקופה כזאת. "אחרי שהתגרשתי לא חשבתי שאכנס שוב לזוגיות, וכשמצבי הבריאותי הידרדר בכלל לא האמנתי שמישהי תרצה להיות איתי במצב שבו הייתי", הוא אומר. "חני שברה לי את כל הסטיגמות. היא גרמה לי להאמין שאפשר לאהוב אותי גם כשאני לא בשיא כוחי".

חני, מצידה, לא התעלמה מהקשיים. "ניסיתי להתנגד ללב שלי", היא מודה. "דודו היה במצב רפואי באמת לא פשוט, וידעתי שאני נכנסת למציאות מורכבת. אבל ככל שהכרתי אותו, הבנתי שמצאתי את האדם שחיפשתי כל החיים. אני אישה מאמינה, ומשהו עמוק בתוכי אמר לי שזה זיווג משמיים".

מאחורי סיפור האהבה עמד מאבק רפואי ארוך. דודו נולד עם מחלת וילסון (Wilson's disease), מחלה תורשתית נדירה שבה הגוף מתקשה להיפטר מעודפי נחושת. הנחושת מצטברת באיברים שונים, בהם הכבד, המוח והכליות, ופוגעת בהם. הוא אובחן בגיל תשע, ומאז התמודד עם השלכות המחלה.

לפני כחמש שנים מצבו הידרדר משמעותית. הצטברות קשה של נוזלים בבטן (מיימת), חולשה וירידות בלחץ הדם הפכו בהדרגה לחלק משגרת חייו. "זה מוטט אותי לאט לאט", הוא מספר. "מבן אדם שהיה קם בחמש בבוקר ועובד כמה שצריך, הפכתי לאדם שלא מסוגל לתפקד. בסופו של דבר נאלצתי לעזוב את העסק המשפחתי".

"ראינו אותו מגיע במצבים קשים"

בשנה וחצי שלפני ההשתלה בילה דודו מאות ימים באשפוז בבילינסון. הכבד שלו תפקד פחות ופחות, והרעלים שכבר לא סולקו מגופו הצטברו וגרמו לו גם לבלבול, להזיות ולסיוטים. "הגעתי למצב שבו הבנתי שהאפשרויות הן השתלה או מוות. נכנסתי לרשימת ההמתנה לכבד, וכל מה שנותר היה להתפלל ולקוות שהתרומה תגיע בזמן", אומר דודו.

במחלקה הפנימית ד' בבילינסון הכירו אותו היטב. "דודו הגיע אלינו לאשפוזים רבים, רובם מורכבים. היו אשפוזים של כמה ימים ואחרים שנמשכו שבועות. ראינו אותו מגיע במצבים קשים ומדאיגים, וגם ראינו איך בכל פעם הוא מצליח לחזור ולעמוד על הרגליים", מספר פרופ' אמיר שלומאי, מנהל המחלקה.

צילום: דוברות בילינסון

"היינו שותפים למסע שלו בזמן ההמתנה לתרומת כבד, ולשמחה העצומה כשהתרומה המתאימה נמצאה. כשמטופל חוזר למחלקה פעמים רבות כל כך, נוצר קשר מיוחד איתו ועם משפחתו. במקרה של דודו זכינו לראות גם את סיפור האהבה שנרקם בתוך התקופה הקשה הזאת".

את ההשתלה עבר דודו בבילינסון. "כשהיה עדיין חלש, מחובר לצינורות ומתנייד בקלנועית, הוא התעקש להגיע לבקר את הצוות שטיפל בו במחלקה הפנימית", מספר פרופ' שלומאי. "הוא בא להודות לצוות, ואי אפשר היה להישאר אדישים למראה הזה. לא נשארה עין יבשה".

ההצעה לא חיכתה להחלמה מלאה. שבועיים בלבד אחרי הניתוח, בעודו מתאושש במחלקת ההשתלות, הציע דודו לחני נישואים, והיא אמרה כן. מבחינת שניהם, הטבעת מסמלת הרבה יותר מהבטחה לחיים משותפים: אחרי חודשים ארוכים שבהם העתיד כלל לא היה מובטח, הם יכולים סוף סוף להסתכל קדימה.

"אין לנו מילים להודות על המתנה הזאת", אומרים השניים. "אנחנו יודעים שדודו קיבל הזדמנות להמשיך לחיות, ושלושת בניו יוכלו לגדול לצד אבא שלהם, משום שמשפחה אחרת איבדה אדם יקר והחליטה לעשות את המעשה האצילי ולתרום את איבריו. קיבלנו הזדמנות להמשיך לחלום, לאהוב ולבנות עתיד משותף. לעולם לא נשכח את האדם שבזכותו ניתנה לנו ההזדמנות הזאת, ואת המשפחה שאפשרה את התרומה".