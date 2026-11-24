אצל חלק מהאנשים, כוס הקפה של הבוקר מלווה בדחף להגיע לשירותים. מחקרים קודמים כבר תיעדו פעילות מוגברת בחלקו הסופי של המעי הגס זמן קצר אחרי השתייה. כעת, חוקרים מאוניברסיטת קופנהגן בחנו את הקשר בין הרגלי שתיית קפה לבין המתרחש בתוך מערכת העיכול, בעזרת קפסולה אלקטרונית קטנה שהמשתתפים בלעו.

במחקר, שפורסם בכתב העת "Gut Microbiology" , שתייה תכופה של קפה נקשרה למגוון גדול יותר של חיידקים בדגימות הצואה ולחומציות גבוהה יותר במעי הדק. תוצרי פירוק של קפאין בשתן נקשרו גם ליותר התכווצויות במעי הגס. המשמעות של הממצאים לבריאות, והאפשרות להשתמש בקפה כדי להקל על עצירות, עדיין דורשות בירור.

גלריה שתייה תכופה של קפה נקשרה למגוון גדול יותר של חיידקים במעי ( צילום: Shutterstock )

יותר קפה, יותר סוגי חיידקים

במחקר השתתפו 61 מבוגרים בריאים בדנמרק, 43 נשים ו-18 גברים, בני 39 בממוצע. המעקב נמשך תשעה ימים, ובמשך שמונה מהם תיעדו המשתתפים את צריכת המזון והמשקאות שלהם. לצד הדיווחים על שתיית הקפה, החוקרים בדקו את רמות הקפאין ותוצרי הפירוק שלו בשתן ואת הרכב החיידקים בדגימות צואה.

50 מהמשתתפים בלעו קפסולה אלקטרונית שמדדה טמפרטורה, חומציות ולחץ לאורך מערכת העיכול, וכן את זמן המעבר בחלקיה השונים. מדידות הלחץ שימשו להערכת התכווצויות השרירים.

צילום: פרטי

48 מהמשתתפים שתו קפה בארבעה ימים לפחות מתוך שמונת ימי התיעוד, וצרכו בממוצע כ-344 מ"ל ביום. 13 האחרים שתו קפה לכל היותר ביומיים, ובהם שבעה שלא שתו קפה כלל. הצריכה הממוצעת בקבוצה הזאת הייתה כ-18 מ"ל ביום.

בדגימות הצואה של שותי הקפה התכופים נמצאו יותר סוגי חיידקים. הכמות הכוללת של החיידקים הייתה דומה בשתי הקבוצות. החוקרים מצאו גם קשר בין צריכת קפה גבוהה יותר לבין חלקם היחסי של חיידקים מהסוג Lawsonibacter, קשר שתועד במחקרים קודמים. הבדלים אפשריים נוספים בין הקבוצות איבדו את המובהקות הסטטיסטית לאחר התאמה למספר ההשוואות שנערכו.

קפסולה אלקטרונית מדדה חומציות, לחץ וטמפרטורה לאורך מערכת העיכול. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

"במחקר מצאו שיש גיוון רב יותר בסוגי החיידקים בצואה באנשים ששותים יותר קפה", אומר ד"ר נדב אילני, מומחה לגסטרואנטרולוגיה של כללית במחוז ירושלים. "באופן כללי, גיוון רב יותר של חיידקים נחשב כסמן למצב 'בריא' יותר, אבל אי אפשר לדעת בוודאות שיש לממצא הזה משמעות בריאותית כלשהי".

למה הקפה שולח לשירותים?

במאמר הזכירו החוקרים מחקר קודם שבו נצפתה פעילות מוגברת בחלקו הסופי של המעי הגס ובחלחולת בתוך כארבע דקות משתיית קפה. התגובה הופיעה גם לאחר שתיית קפה נטול קפאין.

ד"ר אילני מדגיש שהתגובה המהירה הזאת תועדה בעבודה אחרת שהחוקרים ציטטו. "לאור הזמן הקצר שחולף מהשתייה ועד הופעת ההתכווצות, ייתכן שמדובר ברפלקס עצבי שלא קשור ישירות לחומר מהקפה שנספג בגוף", הוא מסביר. "בכל מקרה, אין לתופעה הזו הסבר מוכח".

במחקר הנוכחי, רמות גבוהות יותר של כמה מתוצרי הפירוק של קפאין בשתן נקשרו ליותר התכווצויות במעי הגס. בהשוואה הישירה בין שתי קבוצות שתייני הקפה לא נמצא הבדל מובהק בהתכווצויות. גם זמן המעבר במעי הגס היה דומה בין הקבוצות.

התכווצויות במעי הגס עשויות לסייע בערבוב תוכנו ( צילום: Shutterstock )

"התכווצויות במעי הגס לא בהכרח יגרמו למעבר מהיר יותר", מסביר ד"ר אילני. "התכווצות יכולה להיות תנועה של ערבוב או תנועה קדימה ואחורה שמטרתה לספוג יותר נוזלים, ולכן לא בהכרח תוביל למעבר מהיר יותר".

פרנצ'סקה בוצ'י, החוקרת הראשית ודוקטורנטית במחלקה לתזונה, פעילות גופנית וספורט באוניברסיטת קופנהגן, אמרה, לפי דיווח euronews , כי שתייה קבועה של קפה נראית קשורה גם לאופן שבו המעי מתפקד. החוקרים העלו אפשרות שהתכווצויות מוגברות מסייעות לערבוב תוכן המעי, בלי להאיץ את מעברו.

האם קפה יכול להקל על עצירות?

אצל שותי הקפה התכופים נמדד pH נמוך יותר במעי הדק, כלומר סביבה חומצית יותר. קשר דומה נמצא גם בבדיקת כמות הקפה ורמות הקפאין ואחד מתוצרי הפירוק שלו בשתן. החוקרים עדיין אינם יודעים מה גורם להבדל ומה משמעותו לבריאות.

"חומציות גבוהה יותר במעי הדק יכולה להשפיע על פעילות של אנזימי עיכול ועל אפשרות שגשוג של חיידקים במעי הדק", מסביר ד"ר אילני. לדבריו, עלייה קלה בחומציות ביחס לנורמה אינה צפויה להשפיע משמעותית.

הקשר בין שתיית קפה להקלה על עצירות עדיין דורש בירור ( צילום: Shutterstock )

הנריק מונק רואגר, פרופסור חבר וראש קבוצת המחקר במחלקה לתזונה, פעילות גופנית וספורט באוניברסיטת קופנהגן, הסביר, לפי euronews, כי מחקרים קודמים הראו שקפה משפיע על תהליכים במערכת העיכול, ובהם הפרשת חומצה בקיבה. לדבריו, הדבר מחזק את האפשרות שלקפה יש תפקיד בהבדלים שנצפו.

עם זאת, מדובר במחקר תצפיתי קטן וקצר, שהתבסס על נתונים ממחקר שלא תוכנן מלכתחילה לבחון את השפעות הקפה. החוקרים לא קבעו כמה קפה ישתו המשתתפים ולא תיעדו את סוגו. ייתכן גם שחלק מהקפאין הגיע מתה או ממשקאות אנרגיה. מחקר עתידי שבו כמות הקפה תהיה מבוקרת, ויכלול גם קפה נטול קפאין, עשוי לסייע בהבנת הקשרים שנמצאו.