בשיתוף אמורפיקל

אפקט הסבתא ( צילום: ליאור שרון )

בכל עולם הטבע, כמעט אין שום יצור חי שממשיך לחיות עשרות שנים אחרי שהפוריות שלו מסתיימת. נקבת הפיל, הלווייתן הקטלן או קופי האדם ממשיכות ללדת עד יום מותן. נקבת האדם, לעומת זאת, היא יוצאת הדופן היחידה בטבע שחווה מנופאוזה – גיל המעבר.

אבל למה זה קורה? הכירו את התופעה המדעית המרתקת שמכונה "אפקט הסבתא".

'אפקט הסבתא'

מחקרים אנתרופולוגיים מסבירים שהאבולוציה הינדסה את הפסקת הווסת במטרה אחת ברורה: לאפשר לאישה להפסיק להביא ילדים משל עצמה, ולהתפנות לדאוג לנכדים, ובכך להבטיח את שרידות השבט כולו.

אלא שיש כאן קאץ' גדול: האבולוציה תכננה שנחיה בממוצע עד גיל 40 מקסימום. היום, כשאנחנו חיים כפול מזה ואף יותר, הגוף האנושי נכנס לטריטוריה אבולוציונית חדשה לחלוטין – ומוצא את עצמו מתמודד עם השלכות לא צפויות.

גלריה טריטוריה אבולוציונית חדשה ( 'אפקט הסבתא' )





המפתח נעלם: מה קורה לשלד כשהאסטרוגן צונח?

כשהורמון האסטרוגן צונח בחדות בגיל המעבר, מתחיל תהליך שקט אך דרמטי: הגוף פולט סידן ומאבד בהדרגה את היכולת להחזיק את השלד במצבו החזק והיציב.

'אפקט הסבתא'

הסיבה לכך היא שהאסטרוגן מתפקד למעשה כאחד ה"מפתחות" המרכזיים שפותחים את הדלת לסידן להיכנס פנימה אל תוך העצם. ברגע שההורמון הזה נעלם מהתמונה, תוספי הסידן הרגילים שאנחנו צורכים פשוט נשארים בחוץ – ורובם הגדול נפלט מהגוף מבלי להיספג כלל. העצמות נשארות חשופות, והשלד מאבד מגובהו ומחוזקו.





לעקוף את הבאג: כמו לעבור דרך קיר לבנים

כדי למצוא פתרון ל"באג" האבולוציוני הזה, המדע נדרש לחשיבה יצירתית מחוץ לקופסה. מדענים בחברת "אמורפיקל" הישראלית פיתחו טכנולוגיה חדשנית בשם ACC (Amorphous Calcium Carbonate) - סידן קרבונט אמורפי, במבנה שונה לחלוטין.

עובר דרך קירות ( 'אפקט הסבתא' )

במקום להמשיך לחכות למפתח ההורמונלי שכבר מזמן אינו בנמצא, החלקיקים הזעירים מצליחים למצוא את הדרך בעצמם, חודרים ישירות אל תוך העצם ועוזרים לה להתחזק.

במילים אחרות? במקום שהמדע ינסה לפרוץ את הדלת הנעולה – הוא פשוט מוצא את הדרך להיכנס דרך הקיר. בדיוק כמו הארי פוטר, שעובר דרך רציף ¾9 בדרך להוגוורטס.

סידן קרבונט אמורפי ( 'אפקט הסבתא' )

בפרק הבא: מיהו היצור הימי שמצליח לבנות מחדש שלד מפלדה תוך 72 שעות בלבד - ואיך הפטנט האבולוציוני שלו עזר למדע הישראלי?





בשיתוף אמורפיקל