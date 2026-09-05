מספר מקרי המוות מסרטן שניתן לייחס לצריכת אלכוהול בארצות הברית הוכפל בין 1990 ל-2023, כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת Lancet Regional Health - Americas. החוקרים מצאו כי מספר מקרי המוות השנתיים עלה מ-11,361 ב-1990 ל-23,126 ב-2023 - יותר מפי שניים.
המחקר, שאותו הובילו חוקרים ממרכז הסרטן סילבסטר שבבית הספר לרפואה של אוניברסיטת מיאמי, ניתח יותר משלושה עשורים של נתונים ממאגר "נטל התחלואה העולמי" (Global Burden of Disease) - מאמץ מדעי רחב היקף שמודד תחלואה, תמותה ונכות ביותר מ-200 מדינות. הממצאים קושרים בין צריכת אלכוהול לעלייה בסיכון לתמותה מסרטן השד, הערמונית, המעי הגס והחלחולת, הקיבה, הלבלב והכבד, כמו גם מסרטן הראש והצוואר.
אחד הממצאים המדאיגים ביותר הוא שלא נדרשת צריכה גבוהה כדי להעלות את הסיכון. מחקרים שאליהם מפנים החוקרים מצאו כי הסיכון לסרטן עולה כבר בצריכה של חמישה עד 15 גרם אלכוהול ביום. מאחר שהמרכזים לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב (CDC) מגדירים "משקה סטנדרטי" ככזה שמכיל 14 גרם אלכוהול טהור, המשמעות היא שגם משקה אחד ביום עלול להעלות את הסיכון.
הממצא המפתיע ביותר היה היקף ההשפעה האפשרית של אלכוהול על מגוון סוגי הסרטן. אף שהקשר שלו לסרטן הכבד מוכר היטב, התרומה שלו לסוגי סרטן כמו המעי הגס, הוושט, השד, הלבלב והערמונית פחות מובנת לציבור
בארצות הברית, משקה סטנדרטי מוגדר כ-350 מיליליטר בירה רגילה, 150 מיליליטר יין או 45 מיליליטר משקה חריף בעל תכולת אלכוהול של 40%. "הממצא המפתיע ביותר היה היקף ההשפעה האפשרית של אלכוהול על מגוון סוגי הסרטן", אמר ד"ר צ'ינמאי ג'אני, החוקר הראשי והעמית הבכיר בהמטולוגיה ואונקולוגיה במרכז הסרטן סילבסטר. "אף שהקשר שלו לסרטן הכבד מוכר היטב, התרומה שלו לסוגי סרטן כמו המעי הגס, הוושט, השד, הלבלב והערמונית פחות מובנת לציבור".
מי בקבוצת הסיכון?
גברים ובני 55 ומעלה ספגו את המכה הקשה ביותר. שיעור התמותה מסרטן שקשור לאלכוהול בקרב גברים בני 55 ומעלה עלה בכ-24% במהלך 33 השנים. בקרב הגברים, לתמותה מסרטן הכבד היה הקשר החזק ביותר לאלכוהול, ואחריו סרטן הוושט וסרטן המעי הגס. בקרב נשים בנות 55 ומעלה, סרטן השד היה גורם המוות המוביל שקושר לאלכוהול, ואחריו סרטן הכבד וסרטן המעי הגס.
אלא שהמחקר חשף גם דפוס מטריד בקרב מבוגרים צעירים יותר. בקרב גברים בני 20 עד 54, סרטן המעי הגס והחלחולת היה גורם המוות המוביל שניתן לייחס לאלכוהול, ובקרב נשים באותה קבוצת גיל הוא דורג שני - אחרי סרטן השד. "בקבוצת הגיל 20 עד 54, סרטן המעי הגס היה הגורם המוביל לתמותה מסרטן שקשור לאלכוהול בקרב גברים, והשני בקרב נשים, ועקף את סרטן הכבד בשתי הקבוצות", ציין ד"ר ג'אני.
עוד עולה מהמחקר כי הסיכון אינו מתחלק שווה בשווה בין המינים ובין קבוצות הגיל. לדברי ג'אני, נשים בכל גיל וגברים מתחת לגיל 55 חשופים לסיכון מוגבר לסרטן מכמות אלכוהול קטנה יותר בהשוואה לגברים מבוגרים יותר. "אם אותה כמות אלכוהול נצרכת על ידי אישה או על ידי גבר או אישה צעירים יותר, הסיכון הפוטנציאלי להתפתחות סרטן נחשב גבוה בהרבה", אמר.
כך תורם אלכוהול להתפתחות סרטן
האלכוהול תורם להתפתחות גידולים סרטניים בכמה דרכים, על פי המכון הלאומי לסרטן (NCI) בארה"ב. הוא משנה את רמות ההורמונים בגוף, בהם אסטרוגן - סיבה מרכזית לקשר שבין שתייה לסרטן השד.
אלכוהול, שהוא אתנול, מפורק בכבד לאצטאלדהיד, חומר המוגדר "קרצינוגן אנושי אפשרי". אף שהכבד ממשיך ומפרק את האצטאלדהיד למולקולה בלתי מזיקה בשם אצטט, התהליך אינו חסין מכשל: אצטאלדהיד עלול לפגוע ב-DNA ולשבש את מנגנוני התיקון שלו עוד לפני שהומר לאצטט.
בנוסף, אלכוהול תורם לעקה חמצונית (סטרס חמצוני) שפוגעת ב-DNA, בחלבונים ובתפקוד התא ויוצרת דלקת. הוא גם מחליש את התאים בפה ובגרון והופך אותם לפגיעים יותר בפני חומרים מסרטנים - תופעה שמחריפה עוד יותר בשילוב עישון סיגריות, מקור מרכזי לאצטאלדהיד. לבסוף, האלכוהול משבש את הפירוק והספיגה של רכיבי תזונה חיוניים שסבורים כי הם מפחיתים את הסיכון לסרטן, בהם ויטמינים A, C, D ו-E וחומצה פולית ממשפחת ויטמיני B.
המחקר מצא שונות גאוגרפית ניכרת. ב-2023 נרשמו שיעורי התמותה הגבוהים ביותר מסרטן שקשור לאלכוהול בוושינגטון הבירה, ואילו הנמוכים ביותר ביוטה. עליות חדות במיוחד בשיעור התמותה שיוחס לאלכוהול נצפו במדינות כמו אוקלהומה, ניו מקסיקו וטנסי, מה שמצביע לדברי החוקרים על השפעתן של תרבויות שתייה מקומיות ומדיניות ברמת המדינה.
מגמה בולטת נוספת נוגעת לפרדוקס שבבסיס הממצאים: שיעור התמותה הכללי מסרטן דווקא ירד לאורך התקופה, ואילו שיעור מקרי המוות שניתן לייחס לאלכוהול עלה. לדברי החוקר הראשי, אחוז מקרי המוות מסרטן שיוחסו לאלכוהול טיפס ביותר מ-58% בקרב בני 20 ומעלה במהלך 33 השנים.
"אין כמות בטוחה"
הממצאים מצטרפים לגל מחקרים מהשנים האחרונות ששחק בהדרגה את התפיסה הישנה שלפיה כוסית ביום היא חלק לגיטימי משגרת החיים. "מה שחשבנו פעם על אלכוהול ממשיך להישחק ככל שהמדע המודרני מראה לנו שאין כמות בטוחה של צריכת אלכוהול", אמר לרשת CNN ד"ר אנדרו פרימן, מנהל תחום מניעה קרדיווסקולרית ובריאות במרכז נשיונל ג'ואיש הלת' בדנוור, שלא היה שותף למחקר. "המחקר הזה, יחד עם כמה אחרים, מצביע על כך שהסיכונים הכרוכים בצריכה מחייבים מודעות רחבה בהרבה".
מנגד, איגוד יצרני המשקאות החריפים בארצות הברית מסר בתגובה כי הטענה שאין "רמה בטוחה" של צריכת אלכוהול אינה נתמכת על ידי המחקר. "היא מציגה באופן מוטעה את מכלול הראיות המדעיות ואת הקשר המורכב שבין אלכוהול לבריאות", אמרה אמנדה ברגר, סגנית נשיא בכירה למדע ומחקר באיגוד.
הסוגיה טעונה גם פוליטית. בתחילת 2025 קבע אז מנהל שירותי בריאות הציבור בארה"ב (Surgeon General), ד"ר ויווק מרתי, כי צריכת אלכוהול היא הגורם השלישי בחשיבותו לסרטן שניתן למניעה בארה"ב, אחרי עישון והשמנה, וקרא להוסיף תוויות אזהרה על משקאות אלכוהוליים. באותה שנה הסיר ממשל טראמפ את ההמלצה הפדרלית שהגבילה את הצריכה לשני משקאות ביום לגברים ולמשקה אחד לנשים, והמליץ במקומה "לצרוך פחות אלכוהול לבריאות כללית טובה יותר".
מגבלות המחקר והשורה התחתונה
לצד הממצאים, החוקרים מציינים כמה מגבלות. המחקר נשען על מאגר נתונים תצפיתי, מה שאינו מאפשר להוכיח קשר ישיר של סיבה ותוצאה אלא רק מתאם סטטיסטי. בנוסף, ייתכנו פערים ואי-שלמות בנתונים שנאספו בשנים האחרונות, וכן היעדר נתונים פרטניים על מוצא אתני וגורמים חברתיים-כלכליים.
עם זאת, המסר של החוקרים חד. "אף שהמחקר שלנו אינו כולל נתונים שמראים שיש להפסיק לחלוטין לשתות אלכוהול, המסר שאנחנו רוצים להעביר הוא שהפחתת צריכת האלכוהול לרמה הנמוכה ביותר האפשרית תיטיב עם הבריאות שלכם", אמר ד"ר ג'אני.
ד"ר ז'ילברטו לופס, החוקר הבכיר וראש החטיבה לאונקולוגיה רפואית בסילבסטר, הוסיף כי הממצאים מחזקים את חשיבות המידע הברור לציבור על גורמי סיכון הניתנים לשינוי. "מה שהמחקר הזה מבהיר הוא שהסיכון לסרטן שקשור לאלכוהול אינו מוגבל למחלה אחת או לקבוצה אחת של אנשים", אמר. "כרופאים וחוקרי סרטן, יש לנו הזדמנות לעזור למטופלים להבין שאלכוהול הוא גורם סיכון שניתן לשנותו, ושגם שינויים קטנים ומושכלים יכולים להיות חלק מאסטרטגיה רחבה יותר להפחתת הסיכון לסרטן".
מהאגודה למלחמה בסרטן בישראל נמסר בתגובה למחקר החדש: "אנחנו רואים שקיים קשר מבוסס היטב בין תחלואה בסרטן שד לבין שתיית אלכוהול, גם כאשר מדובר בצריכה קלה או מתונה. במחקרים מדעיים נמצאה עלייה של כ-7% עד 10% בסיכון לחלות בסרטן השד בקרב נשים השותות משקה אלכוהול אחד ביום, ועלייה של כ-20% לחלות בסרטן השד בנשים השותות שני משקאות אלכוהוליים ויותר ביום בהשוואה לנשים שנמנעות לחלוטין משתיית אלכוהול. חשוב לנו ליידע את ציבור הנשים בישראל כי שתיית אלכוהול יכולה לעודד צמיחת תאי אפיתל בבלוטות החלב ולגרום לעלייה ברמות ההורמון אסטרוגן. כתוצאה מכך וממנגנונים נוספים, עולה הסיכון להתפתחות סרטן שד בנשים".
מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, משה בר חיים, הדגיש כי "המחקר החדש מארה"ב מחזק את התשתית המדעית של ההמלצות שלנו המבוססות על קשר ישיר בין צריכת משקאות אלכוהוליים לבין הסיכון לסרטן. זו בהחלט עוד סיבה מחזקת מדוע להימנע מצריכה של אלכוהול".