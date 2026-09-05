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גל מחקרים מהשנים האחרונות

ששחק בהדרגה את התפיסה הישנה שלפיה כוסית ביום היא חלק לגיטימי משגרת החיים. "מה שחשבנו פעם על אלכוהול ממשיך להישחק ככל שהמדע המודרני מראה לנו שאין כמות בטוחה של צריכת אלכוהול",

אמר לרשת CNN ד"ר אנדרו פרימן

, מנהל תחום מניעה קרדיווסקולרית ובריאות ב

מרכז נשיונל ג'ואיש הלת' בדנוור