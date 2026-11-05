רייצ'ל, תושבת פנסילבניה, הייתה ספורטאית כמעט כל חייה. היא שיחקה במשך ארבע שנים בנבחרת הוקי השדה של אוניברסיטת באקנל, ב-D1, ליגת המכללות הבכירה בארה"ב, וסיימה את לימודיה ב-2024. לאחרונה עברה לצ'רלסטון שבדרום קרוליינה, שם החלה ללמוד לתואר שני במינהל עסקים, במקביל לעבודתה במשרה מלאה כמנהלת מוצר בחברת רכיבים אלקטרוניים. אביה, סטיב, תיאר אותה כצעירה נמרצת ושאפתנית שלא ידעה לעצור. "היא תמיד הייתה מלאת חיים, תמיד שאפה קדימה",

סיפר ל-USA Today