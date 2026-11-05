15 ק"מ אל תוך ריצת המרתון שבו השתתפה, רייצ'ל אפה סימסה לאביה סטיב כי היא מרגישה נפלא ומעולם לא הרגישה טוב כל כך. הוא ניסה לצנן מעט את ההתלהבות של בתו והזכיר לה שזהו המרתון הראשון שלה וביקש שלא תתאמץ יתר על המידה. פחות מארבעה קילומטרים לסיום הריצה רייצ'ל התמוטטה. כעבור מספר שעות, אחרי ניסיונות ממושכים להציל את חייה, נקבע מותה בבית החולים.
סיבת המוות, לפי המידע שנמסר לסטיב אפה מבית החולים מאונט סיני בניו יורק – תמס שריר (Rhabdomyolysis), מצב רפואי מסוכן שבו תאי שריר מתפרקים במהירות ומשחררים לזרם הדם חומרים העלולים לגרום לפגיעה בכליות, להפרעות קצב הלב ואף למוות. "זה פשוט בלתי נתפס", הוא אמר ל"ניו יורק טיימס". "בריאות מושלמת, כושר מושלם, בת 24". עם זאת, סיבת המוות הרשמית טרם נקבעה. המכון לרפואה משפטית בניו יורק הודיע כי הוא עדיין חוקר את נסיבות מותה של אפה.
רייצ'ל, תושבת פנסילבניה, הייתה ספורטאית כמעט כל חייה. היא שיחקה במשך ארבע שנים בנבחרת הוקי השדה של אוניברסיטת באקנל, ב-D1, ליגת המכללות הבכירה בארה"ב, וסיימה את לימודיה ב-2024. לאחרונה עברה לצ'רלסטון שבדרום קרוליינה, שם החלה ללמוד לתואר שני במינהל עסקים, במקביל לעבודתה במשרה מלאה כמנהלת מוצר בחברת רכיבים אלקטרוניים. אביה, סטיב, תיאר אותה כצעירה נמרצת ושאפתנית שלא ידעה לעצור. "היא תמיד הייתה מלאת חיים, תמיד שאפה קדימה", סיפר ל-USA Today. "היא לא הייתה אחת שיושבת בחוסר מעש, בין אם מדובר בספורט, בלימודים או בחיים בכלל".
המרתון בניו יורק היה הראשון בחייה, והיא התאמנה לקראתו במשך חודשים. אבל מעבר לאתגר הספורטיבי, הייתה לריצה משמעות אישית עמוקה: אפה ביקשה לגייס תרומות למאבק במחלת הפרקינסון, שממנה סבל סבה האהוב, שהלך לעולמו ב-2022. "סבא שלי היה אחד האנשים שהיוו עבורי מודל לחיקוי בילדותי", כתבה בעמוד גיוס התרומות שלה. "הוא לימד אותי להיות פעילה, לדחוף את הגבולות שלי ולאמץ אתגרים". היא סיפרה כיצד המחלה שללה בהדרגה מסבה את חופש התנועה שכל כך אהב. ביום ראשון האחרון הגיעה אמה, מישל, לניו יורק כדי לעודד אותה לאורך המסלול.
בקילומטר ה-22 האם מישל עוד הספיקה לצלם את בתה רייצ'ל חולפת על פניה כשהיא מחייכת, מנופפת בשמחה ורצה בבגדי ספורט ירוקים בהירים. משם המשיכה האם לסנטרל פארק, כדי להמתין לבתה לקראת קו הסיום. במקביל, האב סטיב עקב אחר התקדמותה מרחוק באמצעות אפליקציית המרתון, ושלח לה הודעות עידוד לאורך הדרך. אלא שבקילומטר ה-29 רייצ'ל כבר השיבה לו "אאוץ'", ובקילומטר ה-31 כתבה שוב: "אאוץ', אאוץ'". בקילומטרים הבאים היא המשיכה לרוץ, אך הפסיקה לענות להודעות. בקילומטר ה-37 כתב לה האב: "הישורת האחרונה". תשובה כבר לא הגיעה.
גם ספורטאים צעירים ומאומנים עלולים לפתח סיבוכים חמורים. כושר גופני גבוה אינו הגורם היחיד שקובע כיצד הגוף יתמודד עם מאמץ ממושך. עומס אימונים מצטבר, התאוששות לא מספקת, מחלה, עומס חום, תרופות מסוימות ולעיתים גם נטייה גנטית או מחלת שריר עלולים להגביר את הסיכון
סמוך לקילומטר ה-39, באזור הרחוב ה-85 בסנטרל פארק, הבחינה מיקאלה ניקולס, עובדת סוציאלית בבית חולים שעמדה בין הצופים, בצעירה הלבושה בירוק. "קדימה רייצ'ל, את מסוגלת!", צעקה לעברה לאחר שהבחינה בשמה על מספר החזה שלה. שניות לאחר מכן התמוטטה רייצ'ל על הקרקע. ניקולס מיהרה אליה, ניסתה לבדוק את הדופק שלה אך לא מצאה אותו. ארוסתה קראה לעזרה רפואית, ושלושה אנשים, שניים מהם רופאים לדבריהם, החלו לבצע בה החייאה. ניקולס אחזה בידה של רייצ'ל ואמרה לה שאינה לבד. בהמשך הגיעו אנשי הצוות הרפואי של המרתון והשתמשו בדפיברילטור, עד להגעת הפרמדיקים שפינו אותה באמבולנס.
אלא שלדברי ניקולס, העזרה הרפואית הרשמית הגיעה באיחור בלתי נסבל. על פי תיעוד שהגיע לידי "ניו יורק טיימס", רייצ'ל התמוטטה בסביבות השעה 13:33, ואילו הצוות הרפואי של המרתון הגיע למקום רק בסביבות 13:40. השימוש בדפיברילטור תועד בין 13:41 ל-13:50. "זה היה פרק זמן בלתי מתקבל על הדעת", אמרה ניקולס. בינתיים הבחינו הוריה של רייצ'ל שהמיקום שלה באפליקציה נותר ללא שינוי. מישל מיהרה אל זירת האירוע, אך הגיעה בדיוק כשהאמבולנס פינה את בתה. היא נסעה בעקבותיה באמבולנס נוסף לבית החולים מאונט סיני, שם נאבקו הרופאים על חייה במשך יותר משש שעות, אך ללא הצלחה.
מהו תמס שריר?
תמס שריר, או בשמו הרפואי רבדומיוליזיס, הוא מצב שבו תאי השריר נפגעים ומתפרקים, בין היתר כתוצאה ממאמץ גופני קיצוני. בעקבות הפגיעה משתחררים למחזור הדם חומרים שונים, בהם מיוגלובין, שעלול לגרום לפגיעה בכליות, ואשלגן, שעלייה חדה ברמתו עלולה לשבש את הפעילות החשמלית של הלב, לגרום להפרעות קצב מסכנות חיים ואף לדום לב. "חשוב להדגיש כי מוות כתוצאה מתמס שריר הוא סיבוך נדיר ביותר", אומרת ד"ר פלור דיאז גרמוי, מומחית ברפואת משפחה וספורט במכבי שירותי בריאות, מחוז הדרום.
אז איך ייתכן שספורטאית בת 24, בכושר גופני מצוין, שהתאמנה במשך חודשים למרתון, מגיעה למצב כזה? "גם ספורטאים צעירים ומאומנים עלולים לפתח סיבוכים רפואיים חמורים", מסבירה ד"ר דיאז גרמוי. "כושר גופני גבוה אינו הגורם היחיד שקובע כיצד הגוף יתמודד עם מאמץ ממושך ועצים. עומס אימונים מצטבר, התאוששות לא מספקת, מחלה בסמוך לתחרות, עומס חום, תרופות מסוימות ולעיתים גם נטייה גנטית או מחלת שריר סמויה עלולים להגביר את הסיכון".
אחד האתגרים המרכזיים בזיהוי תמס שריר הוא שהתסמינים הראשונים עלולים להיראות כמו כאבי שרירים רגילים לאחר אימון. סימני האזהרה כוללים כאבים חריגים, חולשה, נפיחות ולעיתים גם שתן כהה מאוד. התסמינים עשויים להופיע שעות ואף ימים לאחר המאמץ. "יש לשים לב לסימני אזהרה כמו כאבי שרירים חריגים, חולשה קיצונית, שתן כהה, בלבול, סחרחורת או תחושת עילפון", מדגישה ד"ר דיאז גרמוי, אך מסייגת: "עם זאת, לעיתים אירועים חמורים מתפתחים ללא סימנים מוקדמים ברורים". במקרה של רייצ'ל, שדיווחה לאביה על כאבים במהלך הריצה, לא ניתן לקבוע אם מדובר היה בסימני אזהרה מוקדמים לתמס שריר.
חשוב גם להדגיש כי תמס שריר אינו בהכרח הגורם הראשוני להתמוטטות במהלך מאמץ גופני. "התמוטטות במהלך מרתון יכולה להתרחש כתוצאה ממספר מנגנונים רפואיים, ובהם מכת חום, הפרעות משמעותיות במאזן המלחים או הפרעות בקצב הלב", היא מסבירה. "לעיתים כמה מנגנונים מתפתחים במקביל ומחמירים זה את זה. למשל, מכת חום קשה עלולה לגרום גם לתמס שריר, לפגיעה כלייתית ולהפרעות מסוכנות במאזן המלחים".
האבחון של תמס שריר מתבצע בין היתר באמצעות בדיקות דם, ובעיקר מדידת רמות האנזים CPK או CK, המשתחרר לדם בעקבות פגיעה בתאי השריר. הרופאים בוחנים גם את תפקודי הכליות ואת מאזן המלחים בדם. במקרים חמורים נדרש טיפול דחוף בבית החולים, שעשוי לכלול מתן נוזלים דרך הווריד וטיפולים נוספים בהתאם לסיבוכים שהתפתחו.
למרות הסכנות, ד"ר דיאז גרמוי מדגישה שאין סיבה לחשוש מריצה או מפעילות גופנית בעקבות מקרים נדירים כאלה. כדי להפחית את הסיכון יש להעלות את עצימות האימונים בהדרגה, להקפיד על התאוששות ושינה מספקת, להימנע מאימונים עצימים בזמן מחלה ולהתאים את השתייה והמאמץ לתנאי מזג האוויר. "המסר החשוב למתאמנים הוא לא להתעלם מסימני מצוקה", היא אומרת. "כאבי שרירים חריגים, חולשה קיצונית, בלבול או שתן כהה לאחר מאמץ מחייבים הפסקת הפעילות ופנייה דחופה לבדיקה רפואית.
"כושר גופני מצוין מפחית סיכונים בריאותיים רבים, אך אינו מעניק חסינות מוחלטת", מסכמת ד"ר דיאז גרמוי. "המטרה היא לא להפסיק להתאמן, אלא לעשות זאת בצורה חכמה, בטוחה וקשובה לגוף".
המסר החשוב למתאמנים הוא לא להתעלם מסימני מצוקה. כאבי שרירים חריגים, חולשה קיצונית, בלבול או שתן כהה לאחר מאמץ מחייבים הפסקת הפעילות ופנייה דחופה לבדיקה רפואית
בינתיים, הסיפור הטרגי של רייצ'ל עורר הדים בארה"ב, וגם מיזם גיוס התרומות שלמענו יצאה למרתון זכה לתמיכה נרחבת. לפי סוכנות הידיעות AP, התרומות למאבק במחלת הפרקינסון המשיכו לזרום גם לאחר מותה, והיעד המקורי שהציבה לעצמה, 4,000 דולר, כבר נחצה והגיע ליותר מ-53 אלף דולר. רייצ'ל אמנם לא זכתה לחצות את קו הסיום של המרתון הראשון שלה, אך המטרה שלמענה יצאה לריצה - להנציח את סבה ולסייע במאבק במחלה שממנה סבל - ממשיכה להתממש גם בלעדיה.