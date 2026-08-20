אישה בשנות הארבעים לחייה נפטרה בבית החולים סורוקה בבאר שבע, יממה לאחר שעברה ניתוח דחוף במהלך הריונה השביעי, שבו חולץ עובר ללא רוח חיים. כך הודיע היום (ה') בית החולים. האישה סבלה מדימום מאסיבי שבעקבותיו הידרדר מצבה במהירות.
לדברי בית החולים, האישה פנתה אליו בשבוע ה-34 להריונה עם כאבי בטן. בעקבות הידרדרות במצבה, כתוצאה מסיבוך נדיר, היא הובהלה לחדר ניתוח. במהלך הניתוח חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקה לטיפול נמרץ. למחרת, לצערם, היא נפטרה.
בית החולים מסר כי הוא "משתתף בצערה הכבד של המשפחה". המקרה דווח למשרד הבריאות ונמצא כעת בבדיקה.
זהו אינו המקרה הראשון בחודשים האחרונים שבו אישה נפטרת בעקבות סיבוך חמור בהיריון. באפריל האחרון נפטרה רעות כהן בת 35 מרעננה, שהייתה בהיריון ראשון עם תאומות, לאחר שהתמוטטה בביתה ועברה ניתוח קיסרי דחוף במרכז הרפואי מאיר. גם התאומות שנשאה לא שרדו. משרד הבריאות הקים ועדת בדיקה בעקבות האירוע הטרגי הקודם.
מקרי מוות של יולדות נדירים באופן חריג בישראל בהשוואה עולמית. לפי נתונים המבוססים על ארגון הבריאות העולמי וה-OECD, שיעור תמותת היולדות בישראל עומד על כשניים עד שלושה מקרי מוות לכל 100 אלף לידות - נתון שמציב אותה בין המדינות הבטוחות ביותר בעולם ללידה, יחד עם ספרד, אוסטרליה וצ'כיה. לשם השוואה, ארגון הבריאות העולמי מדווח כי במדינות בעלות הכנסה נמוכה שיעור התמותה עומד על 346 מקרים לכל 100 אלף לידות - פער של פי 100 בערך בין העולם המפותח למדינות המתפתחות.