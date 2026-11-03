לראשונה מזה שנה, דווח בארה"ב על מקרה מוות משפעת העופות: תושב מדינת וושינגטון מת מסיבוכי המחלה לאחר שנחשף לנגיף ברפת שבה היו פרות נגועות, כך דיווחה סוכנות הידיעות AP.
לפי גורמי הבריאות במחוז יאקימה, האיש סבל ממחלות רקע, אושפז לאחר החשיפה ומת ביום ראשון. הרשויות לא מסרו פרטים נוספים עליו. במרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) אישרו כי נדבק בזן H5N1.
לפי הרשויות במחוז יאקימה, הנגיף זוהה לאחרונה ב-33 עדרי בקר לחלב, ושלושה בני אדם נדבקו בעקבות חשיפה ברפת. רשות הבריאות המקומית ומחלקת הבריאות של מדינת וושינגטון פועלות לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם הנדבקים, כדי לעקוב אחר הופעת תסמינים אצלם.
זהו מקרה המוות השלישי שנקשר לשפעת העופות בארה"ב מאז שהמחלה חזרה לכותרות לפני שנתיים. בינואר אשתקד דווח על מותו של אדם מבוגר בלואיזיאנה שנדבק ב-H5N1. לפני שנה מת תושב מדינת וושינגטון לאחר שנדבק בזן הנדיר יותר H5N5.
נגיף H5N1 מתפשט זה כמה שנים בקרב עופות בר, עופות משק, פרות ובעלי חיים נוספים. החשש מפניו גבר בתחילת 2024, כשההדבקה התפשטה בקרב חיות משק בארה"ב. לפי גורמים רשמיים שצוטטו ב-AP, ככל שהנגיף נפוץ יותר בסביבה, גדל הסיכוי שבני אדם ייחשפו אליו ויידבקו.
הסיכון לציבור הרחב נמוך
גם בישראל אובחנו השנה מקרים של שפעת העופות מסוג H5N1. בינואר השנה זוהה הנגיף בלהקת ברווזים לרבייה במושב שדה יעקב שבעמק יזרעאל, בעקבות תמותה חריגה במשק. זה היה המקרה הראשון בלולים מסחריים בעונת 2025-2026, לאחר שבעונה הקודמת טופלו 16 מוקדי תחלואה. בעקבות האבחון הוגדר אזור הסגר בטווח של 10 ק"מ מהמשק והוטלו הגבלות על תנועת עופות ועל אכלוס לולים. בהודעת משרד החקלאות וביטחון המזון שפורסמה אז הודגש כי יש לרכוש בשר עוף וביצים רק בנקודות מכירה מסודרות, ולהקפיד על בישול, אפייה או טיגון יסודיים לפני אכילתם.
לפי נתוני ה-CDC, מאז תחילת 2024 דווחו בארה"ב יותר מ-70 מקרי הדבקה בבני אדם. עם זאת, בסוכנות מדגישים כי לא ידוע על העברה של הנגיף מאדם לאדם, וכי הסיכון לציבור הרחב נמוך.
בדיקת הרצף הגנטי של הנגיף שנמצא אצל התושב שמת בוושינגטון לא העלתה שינויים שעלולים להקל על התפשטותו או לגרום למחלה חמורה יותר. כך מסר ביום שני דובר ה-CDC.
הרשויות קוראות למי שבאים במגע עם עופות חולים או מתים לנקוט אמצעי זהירות, ובהם שימוש במיגון נשימתי, במיגון לעיניים ובכפפות בעת טיפול בעופות משק. עובדי חוות נחשבים לבעלי סיכון מוגבר להידבקות.