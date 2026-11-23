אליס ווב, אם לחמישה בת 33 מבריטניה, עברה טיפול קוסמטי המכונה "הרמת ישבן ברזילאית" - אך הקוסמטיקאי שביצע את ההליך הזריק לה כמות חומר מילוי הגדולה פי שבעה מזו שרופא שעבד איתו המליץ לו להשתמש בה. ווב התמוטטה בחדר הטיפולים, וכעבור שעות אחדות נקבע מותה בבית החולים.

בנתיחה שלאחר המוות נמצאו שרידים של חומר המילוי שהוזרק לה, המבוסס על חומצה היאלורונית, בלבה, בריאותיה, במוחה, בכליותיה וגם בבלוטת התריס. הפתולוג המשפטי ד"ר סטיבן לדבטר קבע כי ווב מתה מתסחיף של החומר שהוזרק לישבנה, ככל הנראה לאחר שחדר למחזור הדם בעקבות פגיעה בכלי דם במהלך הטיפול. מי שביצע את ההזרקות היה ג'ורדן פארק, קוסמטיקאי ואושיית רשת שכונה "מלך השפתיים". המשטרה סברה כי יש די ראיות להעמיד אותו לדין בגין גרימת מוות ברשלנות חמורה, אך הוא מת לפני שהוגש נגדו כתב אישום.

גלריה 1,400 מ"ל של חומר מילוי במקום 200 מ"ל. הרשלנות הפושעת - והמוות הטראגי של אליס

הסיפור התרחש בספטמבר 2024 בגלוסטר שבבריטניה, אך חקירת המוות הרשמית הגיעה לסיומה רק ביום שישי האחרון, עם הכרעה שאכזבה את משפחתה של ווב: למרות העדויות על הכמות החריגה של חומר המילוי שהוזרק לה ועל הליקויים הבטיחותיים בטיפול, חבר המושבעים קבע כי מותה נגרם מתאונה. בדין הבריטי, קביעה כזו אינה שוללת בהכרח רשלנות מצד המטפל, ואינה שקולה לזיכוי במשפט פלילי. בני משפחתה של ווב הביעו אכזבה מההכרעה, וטענו כי בנסיבות המקרה היה מקום לקבוע שמדובר בהמתה בלתי חוקית.

במהלך החקירה התברר כי פארק המשיך לבצע טיפולים אסתטיים אף שכבר נאסר עליו לבצע הזרקות להגדלת הישבן בשני אזורים באנגליה, סלפורד ודאדלי, בעקבות חששות בנוגע לבטיחות עבודתו. המשטרה איתרה מטופלים רבים נוספים שלדבריה חוו חוויות שליליות בעקבות טיפולים שעברו אצלו. פארק מת בפברואר השנה, בגיל 34, בעודו נתון לחקירה בחשד לגרימת מוות ברשלנות חמורה. בעקבות מותו נסגרה החקירה הפלילית.

חמישה אירועי דום לב

ווב, קוסמטיקאית מהעיירה ווטון-אנדר-אדג' שבמחוז גלוסטרשייר, חשה ברע כבר במהלך ההליך שעברה ב-23 בספטמבר 2024. הטיפול בוצע בחדר ששימש לטיפולים אסתטיים בבית בגלוסטר, והיא פונתה משם לבית החולים המלכותי של גלוסטרשייר, שם מתה לפנות בוקר למחרת. מחקירת המוות עלה כי היא סבלה מחמישה אירועי דום לב.

גיסתה של ווב, מורגן טאונסנד, פרצה בבכי כשסיפרה בחקירת המוות כי ווב שילמה 2,300 פאונד עבור הטיפול. השתיים התכתבו במהלכו, ווב אף שלחה לה תמונה מחדר הטיפולים וסיפרה על הכמות הגדולה של החומר שמוזרק לה. טאונסנד העידה כי נדהמה לגלות שמדובר ב-1,400 מ"ל של חומר מילוי. בהודעות ששלחה לה ווב במהלך הטיפול היא התלוננה על כאבים עזים וכתבה, בין היתר, "אלוהים, זה הורג", ובהודעה נוספת: "כואב".

מת לפני שהועמד לדין. ג'ורדן פארק

במהלך חקירת המוות הוצג לחבר המושבעים גם סרטון קצר שבו פארק נראה מבצע את ההזרקות לווב. בסרטון הוא צחק ואמר לה "כל הכבוד", ובשלב אחר התלונן שהוא מותש. אלאנה קינגסטון, פרמדיקית שהוזעקה לטפל בווב לאחר שהתמוטטה, העידה כי הופתעה מכך שפארק נראה אדיש למתרחש ולא נראה כמי שמבין את דחיפות המצב. לדבריה, הוא גם לא החזיק בפרטים אישיים בסיסיים של המטופלת, כמו תאריך לידתה או פרטי קשר למקרה חירום, והיא הופתעה מכך שלא התלווה אליה לבית החולים.

עוד נחשף כי הטיפול נערך בחדר קטן שלא היה מצויד במכשור אולטרסאונד, שיכול לסייע בזיהוי שכבת הרקמה שאליה מוחדר החומר, ולא היה בו ציוד החייאה מתאים. בעלת המקום, ג'מה פאולישין, סיפרה כי אפשרה לפארק להשתמש בחדר הטיפולים שלה כטובה אישית, וכי לא הייתה מעורבת בהליך עצמו. לדבריה, מוקדם יותר באותו יום פארק אף הדריך את ווב בביצוע ההליך, ובשעות הערב ביצע אותו בגופה. היא סיפרה גם כי ווב עברה אצלו את הטיפול לפחות פעמיים קודם לכן.

אדם סטייסי, החוקר שהוביל את חקירת המשטרה, הסביר כי בבריטניה לא נדרשה באותה תקופה הכשרה רפואית רשמית לביצוע הרמת ישבן באמצעות חומרי מילוי, וכי טכניקות הטיפול הועברו ממטפל למטפל. לדבריו, לפארק לא הייתה כל הכשרה רפואית, אף שרופא שעבד איתו המליץ לו להזריק 100 מ"ל לכל צד, כלומר 200 מ"ל בסך הכול. בפועל הזריק פארק לווב 1,400 מ"ל, פי שבעה מהכמות שעליה הונחה. סטייסי תיאר את התחום ככזה שאינו מוסדר כראוי, והבהיר כי החוקרים היו משוכנעים שיש בסיס לתיק של גרימת מוות ברשלנות חמורה.

"היא מעולם לא הייתה זקוקה לזה"

לצד הממצאים הקשים, במהלך חקירת המוות נחשף גם סיפורה האישי של ווב. אחותה, אפריל פאלמר, סיפרה כי ווב התמודדה במשך שנים עם דימוי עצמי נמוך, אף על פי שבני משפחתה וחבריה נהגו לומר לה שהיא יפה. לדבריה, הערות שליליות שספגה השפיעו עליה מאוד, והיא פנתה לטיפולים אסתטיים בתקווה לשפר את איך היא מרגישה כלפי עצמה. הטיפול הראשון העניק לה חיזוק מסוים בביטחון העצמי, אך היא המשיכה לחפש את מה שאחותה תיארה כ"שלמות חמקמקה".

פאלמר סיפרה כי אחותה החלה להתעניין בתחום היופי כבר לאחר שסיימה את לימודיה, ובהמשך הפכה את העניין למקצוע והוכשרה לבצע בעצמה טיפולים אסתטיים. לדבריה, ווב הקפידה על טובת לקוחותיה ואף הייתה מייעצת להם להימנע מטיפול אם סברה שאינו מתאים להם. היא תיארה אותה כאם מסורה, אישה חמה ונדיבה, שאהבה מוזיקת קאנטרי ובילתה זמן רב עם משפחתה. "היא מעולם לא הייתה זקוקה לזה. היא הייתה יפהפייה באמת, מבפנים ומבחוץ", אמרה אחותה.

משפחתה טענה כי ווב התמודדה עם בעיות של דימוי עצמי נמוך

בריאיון לגרדיאן לאחר ההכרעה דרשו בני המשפחה להחמיר בדחיפות את הפיקוח על מטפלים אסתטיים, כדי למנוע מקרי מוות נוספים. כעת המשפחה מקדמת את מה שהיא מכנה "חוק אליס", שיחמיר את התנאים לביצוע טיפולים מסוכנים וימנע מאנשים ללא הכשרה מתאימה לבצע אותם. פאלמר אמרה כי קשה לה להבין כיצד, גם לאחר מותה של אחותה, אנשים ממשיכים לעבור טיפולים כאלה בתנאים לא מפוקחים. לדבריה, פעולה דחופה של הממשלה עשויה למנוע פגיעות ומקרי מוות נוספים.

בן זוגה לשעבר של ווב, בן קינגסקוט, הדגיש בעיה נוספת שנחשפה בחקירה: העובדה שפארק נאסר מלבצע את הטיפול בשני אזורים באנגליה, אך יכול היה להמשיך לעבוד באזור אחר. לדבריו, יש להבטיח שהוראות האוסרות על מטפל לבצע הליכים מסוכנים יחולו בכל המדינה, ולא רק בתחום השיפוט של הרשות שהוציאה אותן.

באוקטובר האחרון הודיעה ממשלת בריטניה על תוכנית להחמרת הרגולציה על טיפולים אסתטיים מסוכנים, שבמסגרתה טיפולים להגדלת הישבן באמצעות הזרקת חומרי מילוי יוגדרו כהליכים שרק רופאים יוכלו לבצע. התוכנית כוללת גם הגבלות על הליכים אסתטיים נוספים, אך היא עדיין נמצאת בהליכי התייעצות וטרם נכנסה לתוקף. בני משפחתה של ווב טוענים כי אין די בהכרזה על שינוי החקיקה, ודורשים ליישמו בהקדם.