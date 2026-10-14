כשמדברים על תזונה בריאה, מדברים בדרך כלל על מה שבצלחת: חלבון, ירקות, סוכר ומלח. מחקרים מהשנים האחרונות בדקו גם את מי שיושב סביב השולחן, ומצאו שהשאלה אם אוכלים לבד או בחברה קשורה גם למצב הרוח, לאיכות התזונה ואפילו למבנה המוח.

ההרגל העתיק של אכילה משותפת מכונה במחקר commensality (קומנסליות). BBC סקר לאחרונה שורה של מחקרים שהצביעו על קשר בין ארוחות משותפות לבין רווחה נפשית וחברתית טובה יותר. התמונה שעולה מהם אינה מוכיחה שארוחה בחברה יכולה למנוע דיכאון או דמנציה, אך היא מציעה שההקשר החברתי שבו אנחנו אוכלים הוא מרכיב בריאותי שראוי לתשומת לב.

גלריה ארוחה משותפת היא הרבה יותר מאכילה. היא יוצרת הזדמנות לשיחה, לשיתוף ולתחושת קרבה ( צילום: Shutterstock )

יותר רגשות חיוביים

הנתונים הרחבים ביותר בנושא הוצגו בפרק שפורסם בדוח האושר העולמי לשנת 2025 ונכתב בידי חוקרים מאוקספורד, גאלופ, הרווארד ו-UCL. החוקרים ניתחו תשובות של יותר מ-150 אלף בני אדם מרחבי העולם, במסגרת סקר גאלופ העולמי. הנתונים נאספו ב-2022 ב-142 מדינות וטריטוריות, וב-2023 נערך סקר נוסף ב-17 מדינות. המשתתפים נשאלו בכמה ימים בשבוע האחרון אכלו ארוחת צהריים עם אדם שהם מכירים, ובכמה ימים אכלו כך ארוחת ערב, כך שהמספר המרבי היה 14 ארוחות משותפות בשבוע.

הממצאים היו עקביים: ככל שאנשים חלקו יותר ארוחות עם אחרים, כך הם דיווחו על שביעות רצון גבוהה יותר מחייהם, על יותר רגשות חיוביים ועל פחות רגשות שליליים. עוצמת הקשר בין ארוחות משותפות לרווחה הסובייקטיבית הייתה דומה לזו שנמצאה עבור הכנסה ומצב תעסוקתי.

ברמת המדינות, כל ארוחה משותפת נוספת בשבוע נקשרה לעלייה ממוצעת של כ-0.2 נקודות בהערכת החיים בסולם של אפס עד עשר. ברמת הפרט, מי שחלקו ארוחה אחת בלבד בשבוע האחרון קיבלו ציון ממוצע של 5.2 בהערכת חייהם, לעומת 4.9 בקרב מי שאכלו את כל הארוחות לבדם. הקשר לרגשות חיוביים היה חזק במיוחד.

הקשר נמצא בקרב נשים וגברים, צעירים ומבוגרים ובאזורים ותרבויות שונים. עם זאת, הקשר בין ארוחות משותפות לבין שביעות רצון מהחיים ורגשות חיוביים היה חזק יותר בקרב בני 16 עד 24 מאשר בקרב בני 65 ומעלה. בקרב נשים נמצא קשר חזק יותר בין אכילה לבד לרגשות שליליים, בהשוואה לגברים.

מי שאוכלים יותר ארוחות בחברת אחרים מדווחים על שביעות רצון גבוהה יותר ועל יותר רגשות חיוביים ( צילום: Shutterstock )

נמצאו גם פערים גדולים בין מדינות. באמריקה הלטינית ובקריביים חלקו התושבים בממוצע כתשע ארוחות בשבוע, לעומת פחות מארבע בדרום אסיה. בסנגל דווח על 11.7 ארוחות משותפות בשבוע, ואילו בבנגלדש ובאסטוניה על 2.7 בלבד. החוקרים הדגישו כי הכנסה, השכלה ותעסוקה אינן מסבירות לבדן את ההבדלים האלה.

יותר אמריקנים אוכלים לבד

חלק נוסף בדוח התבסס על סקר השימוש בזמן האמריקני וכלל כ-235 אלף מבוגרים בשנים 2003 עד 2023. בשנת 2023 דיווחו 26% מהאמריקנים כי אכלו את כל ארוחות היום הקודם לבדם, עלייה של יותר מ-50% לעומת 2003. העלייה נרשמה בכל קבוצות הגיל, אך הייתה חדה במיוחד בקרב צעירים: אצל בני 25 עד 34 שיעור האוכלים את כל ארוחותיהם לבד זינק ביותר מ-180% בתוך שני עשורים.

המגמה לא הוסברה רק בעלייה במספר האנשים שמתגוררים בגפם. לפי הניתוח, השינוי במבנה משקי הבית הסביר רק 15% עד 20% מהעלייה באכילה לבד. גם בקרב אנשים שחיו עם אחרים, 18% אכלו את כל ארוחות היום לבדם ב-2023, לעומת 12% ב-2003.

אמריקנים שאכלו לבדם העניקו לחייהם ציון שהיה נמוך בממוצע בחצי נקודה לעומת מי שאכלו עם אחרים. הם גם דיווחו על פחות אושר ועל יותר כאב ועצב. עם זאת, מחברי הדוח הבהירו כי מדובר בקשרים סטטיסטיים. אין אפשרות לקבוע אם הארוחות המשותפות משפרות את הרווחה הנפשית, אם אנשים שמרגישים טוב יותר נוטים לאכול בחברה, או ששני הכיוונים נכונים.

מחקרים קודמים חיזקו את הקשר האפשרי לדיכאון. מחקר חתך שפורסם ב-2016 בכתב העת BMC Geriatrics וכלל 9,361 נשים סיניות בנות 60 ומעלה מצא כי אכילה לבד נקשרה לתסמיני דיכאון, גם לאחר התחשבות במצב הבריאותי, במצב הכלכלי ובמגורים לבד. מחקר יפני שפורסם ב-2015 בכתב העת Journal of the American Medical Directors Association מצא כי בקרב בני 65 עד 74 שהתגוררו עם משפחתם אך אכלו לבד, הסיכוי לתסמיני דיכאון היה גבוה פי חמישה לעומת מי שאכלו בחברה.

אכילה לבד נקשרה במחקרים לתסמיני דיכאון, לתזונה פחות בריאה ולהבדלים בנפח כמה אזורים במוח ( צילום: Shutterstock )

"משמעות רגשית גדולה"

מיריי דנון, פסיכולוגית קלינית מדריכה והפסיכולוגית הארצית של לאומית שירותי בריאות, מסבירה כי "הצורך בקשר אנושי והצורך במזון הם שני יסודות מרכזיים בחיינו, וכבר בהתפתחות הרגשית הם כרוכים זה בזה. משום כך, ארוחה משותפת עם בני משפחה או חברים היא הרבה יותר מאכילה. היא יוצרת מרחב של מפגש, שיחה, שיתוף וקרבה, ויכולה לתרום מאוד להרגשה הטובה".

לדבריה, בעולם העמוס שבו אנחנו חיים, הורים וילדים לא תמיד מצליחים לבלות מספיק זמן יחד. "גם כמה ארוחות משותפות בשבוע, שבהן מכינים בכל פעם מאכל שאחד מבני המשפחה אוהב, יכולות לקבל משמעות רגשית גדולה", אומרת דנון. "בעבודתי עם ילדים והורים, אחת השאלות הראשונות שאני שואלת היא אם המשפחה אוכלת יחד ומתי אפשר לפנות לכך מקום בלוח הזמנים המשפחתי".

היא מוסיפה כי כאשר ילד רואה שהוריו הכינו עבורו אוכל שהוא אוהב, הוא חווה בכך תשומת לב וחום. "המושג 'האוכל של סבתא' מבטא היטב את החיבור הזה בין אוכל, קשר וחום", היא מסבירה. "הדבר נכון גם בגיל המבוגר. קשישים שחיים לבדם ואין להם עם מי לחלוק ארוחה מתמודדים לא פעם עם בדידות ודיכאון, ואילו ארוחות משותפות עם הילדים ובני המשפחה יכולות לסייע מאוד למצב הרוח. לכן חשיבותה של הארוחה המשותפת אינה מסתכמת במה שמונח על הצלחת, אלא טמונה גם בקשר האנושי שנוצר סביבה".

מה הראו בדיקות ה-MRI

מחקר של חוקרים מאוניברסיטת ריוקיו ומאוניברסיטת קנאזאווה ביפן, שפורסם בנובמבר 2025 בכתב העת npj Aging מקבוצת Nature , בחן את הקשר בין אכילה לבד, תזונה ומבנה המוח. במחקר השתתפו 727 יפנים מבוגרים ללא ירידה קוגניטיבית, שגילם הממוצע היה 70.3. מתוכם, 129 נהגו לאכול לבד ו-598 אכלו עם אדם אחד לפחות. המשתתפים עברו בדיקות MRI ומילאו שאלונים על תזונתם.

בקרב מבוגרים שנהגו לאכול לבד נמצא נפח קטן יותר בכמה אזורים במוח הקשורים לתפקוד הקוגניטיבי ( צילום: Shutterstock )

בקבוצת האוכלים לבד נמצא נפח קטן יותר של המוח כולו ושל כמה אזורים הקשורים לתפקוד קוגניטיבי, ובהם האונה הרקתית התיכונה, ההיפוקמפוס, האונה הקודקודית, האונה העורפית והאינסולה. הם גם צרכו יותר סוכר, אלכוהול ופחמימות, ופחות חלבון, סיבים, ויטמינים, מינרלים וחומצות שומן רב בלתי רוויות.

לאחר שהחוקרים התחשבו בהבדלים בצריכת מזון ומשקאות, הפער בנפח ההיפוקמפוס כבר לא היה מובהק. לעומת זאת, הפערים באונה הרקתית התיכונה ובאונה העורפית נותרו מובהקים גם לאחר ההתאמה. החוקרים העריכו כי ההבדל בהיפוקמפוס עשוי להיות קשור בעיקר לאיכות התזונה, ואילו באונה הרקתית התיכונה ייתכן שמעורבים גם היעדר אינטראקציה חברתית או גורמים אחרים שלא נמדדו.

צילום: פרטי

ד"ר מרב חן, מומחה לנוירולוגיה בכללית, מדגיש כי "ראשית, חשוב להגדיר למה מתכוונים כשאומרים 'אכילה לבד'. לא כל ארוחה שאדם אוכל בנפרד מובילה בהכרח לירידה במצב הרוח או לתחושת בדידות. אדם יכול לבחור לאכול לבדו או בחברה בהתאם לרצונותיו ולצרכיו. עם זאת, ארוחה משותפת היא גם אירוע חברתי: יושבים יחד, מדברים ואוכלים. כאשר המרכיב החברתי הזה חסר באופן קבוע, עלול להיווצר מעגל של בדידות, שעשוי להוביל לירידה במצב הרוח, לדכדוך, לפגיעה בדימוי העצמי ולבסוף גם לדיכאון".

באשר לממצאים המוחיים, ד"ר חן מסביר כי המחקר מצביע על הבדלים בנפח של אזורים מסוימים במוח, אך קשה לקבוע את משמעותם על סמך מחקר אחד בלבד, ונדרשים מחקרים נוספים. "בדידות מתמשכת, חוסר מוטיבציה ליצור קשרים חברתיים ודיכאון עשויים להשפיע גם על אזורים שונים במוח", הוא אומר. "עם זאת, בשלב הזה אי אפשר לקבוע שאכילה לבד היא שגרמה להבדלים שנמצאו במחקר".