אחרי חמש שעות של לידה הגיעה יובל נחום לשלב הלחיצות. "הגעתי לשלב האחרון חדורת מטרה. עשיתי שלוש-ארבע לחיצות מאוד אינטנסיביות, בלי יותר מדי אוויר, והרגשתי לחץ בפנים", היא מספרת ל-ynet. מיד אחרי הלידה הופיעו על פניה נקודות אדומות. "הבנתי שזה קרה מהלחיצות", היא אומרת.

המקרה של יובל נחום, מתוך עמוד האינסטגרם שלה ( קרדיט: יובל נחום )

נחום, בת 32 מחדרה, נשואה ואם לשלושה, מגישה את הפודקאסט "yuvi yam - קולינריה בישראל". באותם רגעים, היא מספרת, כל תשומת הלב שלה הייתה נתונה לתינוק. "למען האמת, לא נבהלתי, למרות שזה היה על כל הפנים שלי. באותו רגע הוצאתי בן אדם מהגוף שלי. החזקתי את התינוק, הייתי באדרנלין ולא חשבתי על שום דבר אחר. הרגשתי שהבירור של מה שקרה לפנים שלי יכול לחכות. הייתי עסוקה בזה שעשיתי משהו שלא האמנתי שאצליח לעשות".

רק לקראת השחרור מבית החולים שאלה נחום את רופאת הילדים אם היא מכירה את התופעה ואם הנקודות צפויות להיעלם. "עד אז אף אחד מהרופאים לא אמר לי שזה משהו מוכר, וכשראיתי את זה, זה נראה לי מוזר", היא מספרת. לדבריה, רופאת הילדים הסבירה שמאחר שהנקודות הופיעו מיד אחרי הלידה, סביר שהן קשורות אליה וצפויות לחלוף. "זה היה לפני כמה ימים, וכבר רואים שיפור. זה דוהה מיום ליום".

גלריה שלוש לחיצות, ואז נקודות אדומות בכל הפנים: מה קרה ליובל נחום בלידה? ( צילום: יובל נחום )

כששיתפה את החוויה בחשבון האינסטגרם האישי שלה , נשים רבות הגיבו. אחת מהן סיפרה שגם לה זה קרה ושהנקודות נעלמו בתוך שבוע. "זה נתן לי תקווה שזה ייעלם גם אצלי ושאני לא היחידה שזה קרה לה", אומרת נחום. "כשזה על הפנים, זה כל כך בולט, ואני חושבת שזה הופך את זה לקשה יותר. מהתגובות הבנתי שהיה חשוב לשתף, כדי שנשים אחרות יראו את זה ולא יפחדו אם זה יקרה גם להן".

מה קרה לפנים של כוכב "דברים מוזרים"?

נקודות דומות יכולות להופיע גם בעקבות סוגים אחרים של מאמץ. נואה שנאפ, השחקן האמריקני שמגלם את וויל ביירס ב"דברים מוזרים" של נטפליקס, סיפר בריאיון לג'ימי פאלון שבמהלך צילומי העונה האחרונה נדרש לצרוח שוב ושוב. הוא הציג תמונה מאותו יום וסיפר שנבהל כשראה את הנקודות האדומות על פניו. "אני מת? אני מת?", שאל את הרופא כשהתקשר אליו.

הרופא הרגיע אותו ואמר לו שנקודות כאלה יכולות להופיע גם בזמן לידה. שנאפ תיאר סימנים גם בגופו, וכשגילה שמכשעתיים על הסט נשארו בסדרה כשלוש שניות, התבדח: "חבר'ה, לא יכולתם להאריך את זה קצת?"

פטכיות? נואה שנאפ סיפר לג'ימי פאלון מה קרה לפניו במהלך צילומי "דברים מוזרים" ( צילום: הרשתות החברתיות )

התיאור של שנאפ מתאים לפטכיות, נקודות דימום זעירות בעור. "צרחות חזקות וממושכות עשויות לגרום להופעת נקודות אדומות זעירות על עור הפנים, הנקראות פטכיות", אומרת ד"ר מיטל הבר, מומחית לרפואת עור ורכזת תחום העור ברפואה היועצת בכללית, מחוז דרום. יש לציין כי האבחנה במקרה של שנאפ אינה ידועה מהמידע שפורסם.

מה משותף לצרחות, שיעול ולחיצות בלידה?

לדברי ד"ר הבר, בזמן צרחה עוצמתית, במיוחד כשהיא מלווה בכיווץ של שרירי החזה והבטן, הלחץ בתוך בית החזה עולה. העלייה הזאת משפיעה על זרימת הדם בוורידים שמנקזים את הראש והצוואר, ועלולה להעלות גם את הלחץ בכלי הדם הזעירים בעור. לפעמים נוצרים בנימים קרעים מיקרוסקופיים, וכמות קטנה של דם דולפת אל הרקמה ויוצרת את הנקודות האדומות-סגלגלות.

זהו מנגנון שדומה לתמרון ולסלבה, המתרחש כשמנסים לנשוף בכוח כשהאוויר לא יכול לצאת. לדברי ד"ר הבר, הלחץ בבית החזה יכול לעלות גם בזמן הקאות, בהתקף שיעול חזק או בזמן הלחיצות בלידה. הלחיצות מתרחשות בשלב השני של הלידה, שנמשך מהפתיחה המלאה של צוואר הרחם ועד ליציאת התינוק. נקודות כאלה יכולות להופיע גם אחרי בכי עז, מוסיפה ד"ר הבר. ב"מאיו קליניק " מציינים שהן יכולות להופיע גם בעקבות הרמת משקולות.

צילום: שונית זרצקי

למה הנקודות מופיעות דווקא סביב העיניים? העלייה בלחץ בזמן מאמץ משפיעה במיוחד על הוורידים שמנקזים את הראש, הצוואר והחלק העליון של בית החזה. לכן פטכיות ממאמץ נוטות להופיע באזורים האלה. סביב העיניים הן בולטות במיוחד, מסבירה ד"ר הבר, משום שהעור שם דק והרקמה שמתחתיו רפויה ועשירה בכלי דם קטנים. המבנה הזה הופך את האזור לרגיש לשינויים פתאומיים בלחץ בוורידים.

באופן אופייני הנקודות מופיעות מעל לקו הפטמות, אם כי המיקום עשוי להשתנות ממקרה למקרה. כשנקודות הדימום מתרכזות בפנים ובצוואר אחרי מאמץ, התופעה מכונה לעיתים בספרות הרפואית "תופעת המסכה".

פטכיות שמופיעות בעקבות מאמץ נוטות להתרכז בפנים ובצוואר, ובולטות במיוחד סביב העיניים. בתמונה: יובל נחום לאחר הלידה ( צילום: יובל נחום )

פטכיות: מה זה?

פטכיות הן נקודות שטוחות, בדרך כלל בקוטר של פחות משני מילימטרים. צבען יכול להיות אדום, סגול או חום-אדמדם, ולפעמים הן מופיעות בקבוצות שנראות כמו פריחה. גם אודם רגיל וגם כלי דם קטנים ומורחבים, המכונים טלנגיאקטזיות, יכולים להיראות אדומים, אבל בשני המצבים האלה הדם נמצא בתוך כלי הדם.

לדברי ד"ר הבר, אפשר להבחין בהבדל בלחיצה עדינה על העור, למשל בעזרת כוס שקופה. באודם רגיל או בנימים מורחבים, הצבע בדרך כלל מחוויר בזמן הלחיצה וחוזר כשמרפים. פטכיות שומרות על צבען בלחיצה משום שהדם כבר דלף לתוך הרקמה. עם הזמן הן דוהות ולעיתים משנות את צבען, בדומה לחבורה קטנה. הלחיצה יכולה לסייע בזיהוי דימום בעור. כדי להבין מה גרם לו, צריך להביא בחשבון גם את נסיבות הופעת הנקודות ואת מצבו הכללי של האדם.

תוך כמה זמן הן נעלמות? כאשר הפטכיות מופיעות מיד אחרי מאמץ ברור, מוגבלות לאזור אופייני והאדם מרגיש טוב, מדובר לרוב בתופעה חולפת שאינה מסוכנת, אומרת ד"ר הבר. ברוב המקרים הן דוהות בתוך ימים ספורים, ולעיתים בתוך שבוע עד שבועיים. בדרך כלל אין צורך בטיפול מיוחד, והעור חוזר למראהו הרגיל בלי סימן קבוע.

המאמץ בשלב הלחיצות בלידה יכול להעלות זמנית את הלחץ בכלי הדם הזעירים בפנים. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

בדיווח בכתב העת BMJ Case Reports תואר צעיר בן 20 שהבחין בנקודות סביב העיניים ועל הלחיים כשהסתכל במראה אחרי הקאה. הן היו מוגבלות לפנים, לא כאבו ולא גירדו, וספירת הטסיות שלו הייתה תקינה. הנקודות דהו בתוך כ-48 שעות ללא טיפול. בדיווח נוסף, בכתב העת של ההסתדרות הרפואית הקנדית (CMAJ) , תוארה אישה בת 27 שפיתחה נקודות סביב העיניים ועל הלחיים אחרי כמה הקאות. גם אצלה ספירת הטסיות הייתה תקינה, והנקודות נעלמו מעצמן בתוך שבוע.

מתי צריך לפנות לבדיקה? ד"ר הבר ממליצה לפנות בדחיפות לבדיקה אם הנקודות מתפשטות במהירות, או אם מופיעים לצידן חום, הרגשה כללית רעה, חולשה קיצונית, בלבול או קושי בנשימה. תסמינים כאלה עלולים להעיד על זיהום משמעותי או על מצב אחר שמחייב טיפול מיידי.

לפי "מאיו קליניק" , גם תרופות מסוימות עלולות לגרום להופעת פטכיות.